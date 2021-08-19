yanyura написав:ЛАД Спасибо за подсказку, но ко времени появления вашего поста я уже нашел динамики. Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится.
Да я, в общем, не подсказывал. Просто не ожидал, что Вам будет не лень искать цифры по возрастным пирамидам. За цифры спасибо. Весьма показательно. Но, думаю, бесполезно. Юрист всегда придумает, как выкрутиться - профессия такая. Ответит на что-нибудь совсем другое. Так же, как мне сослался на п.3.1.1 Правил, хотя его лично я коснулся позже, чем он отвечал. У человека дар предвидения? При этом сам обвинял меня лично. Я-то не обиделся, но: - Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?
По данным Ин-та Коха (RKI ) на утро 20 августа, в Германии за одну неделю доля позитивных результатов ПЦР-тестов увеличилась с 4 до 6 процентов. "Количество заражений нарастает еще с начала июля - значительно раньше и быстрее, чем в прошлом году", - https://www.facenews.ua/news/2021/511135/ Это вызывает вопросы. 1) Почему уровень медицины и вакцинации Германии не в состоянии сдерживать волну ковида – разве за год ничему не научились? 2) Что не так с Украиной, где за ту же неделю кол-во позитивных тестов увеличилось на 0,6% с 2,67 до 3,37%? (а не с 4 до 6% как в Германии). Речь о % выявленных, а не общем кол-ве тестов.
Помните единственную страну отказавшуюся от локдауна, так вот там нет эпидемии COVID-19. У людей выработался иммунитет не смотря на низкий порог вакцинации. Швеция (население 10,2 млн человек) Локдаунов: 0 Дважды прuвuто 30% населения - 3я доза ещё не использовалась
Смертей от к-в в августе: 4
Израиль (население 9,1 млн человек) Локдаунов: 3 (на подходе 4й) Дважды прuвuто: 70% населения - 3я доза с 1 августа: у 13% населения (более 53% 60+ лет)
Рост заболевших коронавирусом вакцинированных людей вызвал сомнение по поводу стойкой эффективности вакцин от Covid-19, согласно новым исследованиям. В одном исследовании было установлено, что эффективность вакцины Pfizer от симптоматической инфекции почти вдвое сократилась спустя четыре месяца и что привитые люди, зараженные более инфекционным вариантом Delta, имели такие же высокие вирусные нагрузки, как и непривитые.