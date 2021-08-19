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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3515351635173518 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70 Мені вже зробили щеплення 46% 32 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 11% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 14% 10 Всього голосів : 70 Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:22 ЛАД написав: Тогда, кстати, и "ковид-отрицателей" было не очень слышно. Тогда, кстати, и "ковид-отрицателей" было не очень слышно.

как это не было? Я был

И если бы в апреле 21 не потерял нюх, то до сих пор бы отрицал

А так могу подтвердить, что вирус жив! как это не было? Я былИ если бы в апреле 21 не потерял нюх, то до сих пор бы отрицалА так могу подтвердить, что вирус жив! Ромасик Повідомлень: 2626 З нами з: 30.03.15 Подякував: 522 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:23 yanyura написав: ЛАД

Спасибо за подсказку, но ко времени появления вашего поста я уже нашел динамики. Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится. Спасибо за подсказку, но ко времени появления вашего поста я уже нашел динамики. Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится.

Да я, в общем, не подсказывал. Просто не ожидал, что Вам будет не лень искать цифры по возрастным пирамидам. За цифры спасибо. Весьма показательно. Но, думаю, бесполезно. Юрист всегда придумает, как выкрутиться - профессия такая.

Ответит на что-нибудь совсем другое.

Так же, как мне сослался на п.3.1.1 Правил, хотя его лично я коснулся позже, чем он отвечал. У человека дар предвидения? При этом сам обвинял меня лично . Я-то не обиделся, но:

- Чем кумушек считать трудиться,

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? Да я, в общем, не подсказывал. Просто не ожидал, что Вам будет не лень искать цифры по возрастным пирамидам. За цифры спасибо. Весьма показательно. Но, думаю, бесполезно. Юрист всегда придумает, как выкрутиться - профессия такая.Ответит на что-нибудь совсем другое.Так же, как мне сослался на п.3.1.1 Правил, хотя его лично я коснулся позже, чем он отвечал. У человека дар предвидения? При этом сам обвинял. Я-то не обиделся, но:- Чем кумушек считать трудиться,Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? ЛАД 2 Повідомлень: 19254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:26 Ромасик написав: ЛАД написав: Тогда, кстати, и "ковид-отрицателей" было не очень слышно. Тогда, кстати, и "ковид-отрицателей" было не очень слышно.

как это не было? Я был

И если бы в апреле 21 не потерял нюх, то до сих пор бы отрицал

А так могу подтвердить, что вирус жив! как это не было? Я былИ если бы в апреле 21 не потерял нюх, то до сих пор бы отрицалА так могу подтвердить, что вирус жив!

Вы были, но слышно Вас не было.

Во всяком случае, не очень громко. Вы были, но слышно Вас не было.Во всяком случае, не очень громко. ЛАД 2 Повідомлень: 19254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4810 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:45 ЛАД, я тогда троллил паникеров в ФБ)) Ромасик Повідомлень: 2626 З нами з: 30.03.15 Подякував: 522 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:02 Не Израиль значительно раньше и быстрее, чем в прошлом году", - https://www.facenews.ua/news/2021/511135/

Это вызывает вопросы.

1) Почему уровень медицины и вакцинации Германии не в состоянии сдерживать волну ковида – разве за год ничему не научились?

2) Что не так с Украиной, где за ту же неделю кол-во позитивных тестов увеличилось на 0,6% с 2,67 до 3,37%? (а не с 4 до 6% как в Германии). Речь о % выявленных, а не общем кол-ве тестов. По данным Ин-та Коха (RKI ) на утро 20 августа, в Германии за одну неделю доля позитивных результатов ПЦР-тестов увеличилась с 4 до 6 процентов. "Количество заражений нарастает еще с начала июля -", -Это вызывает вопросы.1) Почему уровень медицины и вакцинации Германии не в состоянии сдерживать волну ковида – разве за год ничему не научились?2) Что не так с Украиной, где за ту же неделю кол-во позитивных тестов увеличилось на 0,6% с 2,67 до 3,37%? (а не с 4 до 6% как в Германии). Речь о % выявленных, а не общем кол-ве тестов. fler

Повідомлень: 1858 З нами з: 07.08.09 Подякував: 535 раз. Подякували: 656 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:17 Помните единственную страну отказавшуюся от локдауна, так вот там нет эпидемии COVID-19. У людей выработался иммунитет не смотря на низкий порог вакцинации.

Швеция (население 10,2 млн человек)

Локдаунов: 0

Дважды прuвuто 30% населения

- 3я доза ещё не использовалась



Смертей от к-в в августе: 4



Израиль (население 9,1 млн человек)

Локдаунов: 3 (на подходе 4й)

Дважды прuвuто: 70% населения

- 3я доза с 1 августа: у 13% населения (более 53% 60+ лет)



Смертей от к-в в августе: 227

Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15154 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8218 раз. Подякували: 3984 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:20 Рост заболевших коронавирусом вакцинированных людей вызвал сомнение по поводу стойкой эффективности вакцин от Covid-19, согласно новым исследованиям. В одном исследовании было установлено, что эффективность вакцины Pfizer от симптоматической инфекции почти вдвое сократилась спустя четыре месяца и что привитые люди, зараженные более инфекционным вариантом Delta, имели такие же высокие вирусные нагрузки, как и непривитые.

Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15154 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8218 раз. Подякували: 3984 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3515351635173518 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7649 4713795

ЛОБ П'ят 20 сер, 2021 13:08