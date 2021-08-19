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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3515351635173518

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70
Мені вже зробили щеплення
46%
32
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:22

  ЛАД написав:Тогда, кстати, и "ковид-отрицателей" было не очень слышно.

как это не было? Я был :mrgreen:
И если бы в апреле 21 не потерял нюх, то до сих пор бы отрицал :D
А так могу подтвердить, что вирус жив!
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:23

  yanyura написав:ЛАД
Спасибо за подсказку, но ко времени появления вашего поста я уже нашел динамики. Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится.

Да я, в общем, не подсказывал. Просто не ожидал, что Вам будет не лень искать цифры по возрастным пирамидам. За цифры спасибо. Весьма показательно. Но, думаю, бесполезно. Юрист всегда придумает, как выкрутиться - профессия такая. :)
Ответит на что-нибудь совсем другое.
Так же, как мне сослался на п.3.1.1 Правил, хотя его лично я коснулся позже, чем он отвечал. У человека дар предвидения? При этом сам обвинял меня лично. Я-то не обиделся, но:
- Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:26

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Тогда, кстати, и "ковид-отрицателей" было не очень слышно.

как это не было? Я был :mrgreen:
И если бы в апреле 21 не потерял нюх, то до сих пор бы отрицал :D
А так могу подтвердить, что вирус жив!

Вы были, но слышно Вас не было. :)
Во всяком случае, не очень громко. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:45

ЛАД, я тогда троллил паникеров в ФБ))
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:02

Не Израиль

По данным Ин-та Коха (RKI ) на утро 20 августа, в Германии за одну неделю доля позитивных результатов ПЦР-тестов увеличилась с 4 до 6 процентов. "Количество заражений нарастает еще с начала июля - значительно раньше и быстрее, чем в прошлом году", - https://www.facenews.ua/news/2021/511135/
Это вызывает вопросы.
1) Почему уровень медицины и вакцинации Германии не в состоянии сдерживать волну ковида – разве за год ничему не научились?
2) Что не так с Украиной, где за ту же неделю кол-во позитивных тестов увеличилось на 0,6% с 2,67 до 3,37%? (а не с 4 до 6% как в Германии). Речь о % выявленных, а не общем кол-ве тестов.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:17

Помните единственную страну отказавшуюся от локдауна, так вот там нет эпидемии COVID-19. У людей выработался иммунитет не смотря на низкий порог вакцинации.
Швеция (население 10,2 млн человек)
Локдаунов: 0
Дважды прuвuто 30% населения
- 3я доза ещё не использовалась

Смертей от к-в в августе: 4

Израиль (население 9,1 млн человек)
Локдаунов: 3 (на подходе 4й)
Дважды прuвuто: 70% населения
- 3я доза с 1 августа: у 13% населения (более 53% 60+ лет)

Смертей от к-в в августе: 227

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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:20

Рост заболевших коронавирусом вакцинированных людей вызвал сомнение по поводу стойкой эффективности вакцин от Covid-19, согласно новым исследованиям. В одном исследовании было установлено, что эффективность вакцины Pfizer от симптоматической инфекции почти вдвое сократилась спустя четыре месяца и что привитые люди, зараженные более инфекционным вариантом Delta, имели такие же высокие вирусные нагрузки, как и непривитые.

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