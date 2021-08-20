Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:47

Ромасик написав: .....

уже на многие вопросы ответили до меня... .....уже на многие вопросы ответили до меня...

На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.

Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.

Сейчас уже точно известно, что вирус активно передается в закрытых помещениях аэрозольным путем. Т.е. маски и заспиртованные руки особо не влияют. В то время как во время прогулок на свежем воздухе его подцепить маловероятно. Что в общем совпадает с логикой распространения и остальных ОРВИ.

Больницы - это тоже закрытые помещения. Т.е. шансов выжить при ковиде сидя на лавочке в парке больше, чем находясь в больнице (и не только укр). Там еще добавляются больничные инфекции и зараза от других больных.

О том, что Украина благополучно все проходит: возможно потому, что украинцы дружно забили болт на государство?

Касательно обострения весной 21: да, факторы наконец-то совпали, и свидетели все-таки смогли подтвердить пришествие, хоть с опозданием но все же. МОЗ целый год к этому шел.

О том, что никто ничего не знает о ковиде: но все же рот оппонентам пытаются заткнуть, продвигая лишь свой негативный сценарий, который странным образом несет финансовую выгоду некоторым власть имущим и бенефициарам. К примеру, гугл и фб очень заинтересованы, чтобы люди сидели в соцсетях, а не в реальном мире.

любой

О хотабе: я ему лично опровергал его статистику. Он конечно не соглашался. Но дело такое. Точка зрения определяется точкой сидения)

Спасибо за подробный ответ, но ...Простите, в упор не вижу.Кому как повезет.У молодежи, действительно, чаще всего "+/- обычный ОРВИ"Но даже у молодежи не всегда.А кто за Вами гонялся?За собой погони не замечал.Были эксцессы в самом начале ("ловля пловцов на гидропарке" и т.п.), но позже кроме требований к маскам ничего практически не было (да и с масками постоянно нарушалось).О каком "уходе за стариками" Вы говорите, не понял. До вакцин ничего сделать было нельзя.Немного неточно.В закрытых, плохо вентилируемых помещениях, действительно, концентрация вируса выше и вероятность заражения значительно больше. Но и на открытом воздухе она есть.Откуда мнение, что "маски ... особо не влияют", непонятно. Здесь это неоднократно обсуждалось и объяснялся смысл масок. Если Вас это не убедило, то пытаться ещё раз не буду.Но в конце концов, надеть маску в магазине или автобусе не так сложно и тяжело, не так ли?Ограничения на прогулки, если не ошибаюсь, были только во время первого локдауна. В дальнейшем за этим никто не следил.Наверное. Но куда деваться больному (не бессимптомно или с лёгкой формой)? В больницу дожили только средне-тяжелых.Объяснение неудовлетворительное.Хотите сказать, что ограничения способствуют развитию эпидемии?Почему в РФ не так? Болт они забивают не хуже нас. Кстати и результаты у них примерно такие же - по смертности мы на 46 месте, РФ на 48. Разница только в том, что у них процесс идёт более равномерно - без таких резких пиков, но и без такого улучшения, как у нас сейчас.И в Австрии, Германии, Нидерландах, Эстонии... болт точно не забивали, а результаты лучше.И да, в Израиле результаты тоже значительно лучше наших - по смертности они на 79 месте с 725 на млн. (у нас 1229).Вообще-то в декабре тоже было довольно весело - в районе 250 смертей в сутки.Последняя фраза выглядит несколько смешно. При всем уважении к МОЗу предположить заслуги МОЗа в росте эпидемии не могу., самой тяжёлой ситуации кто-то умудряется извлечь выгоду. Даже в блокадном Ленинграде были люди, которые наживались на голоде. О том, что всю историю, в самых тяжёлых войнах были люди, которые на них крупно наживались, даже не говорю.Но это далеко не всегда означает, что эти люди такую ситуацию создали.Простите, не помню, какие цифры Вы опровергали, но не знаю, как можно опровергнуть, к примеру, цифры избыточной смертности.