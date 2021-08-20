Хорошо, что у таких как вы на это есть монопольное право)
И кстати, у нас как и в Италии был локдаун.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:16
Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
После какого-то крестного хода обещали (вражеского патриархата!). И где? [/quote]
В п...де! ( буквы добавить по смыслу )
Импотентная власть + московские мракобесы = рост заболеваемости в 6 раз за 16 дней в Тернопольской области.
27 июля в Киеве прошла хресна хода московского патриархата.
Ни для кого не секрет что много этих мркобесов приехало из Тернопольской области из Почаевского монастыря. Так же приехали черти из московии к этим мракобесам.
Ну а результат их тусовки представляю на графике Тернопольской области.
Число новых случаев выросло в 6 раз.
Число пациентов в больнице выросло в 4 раза.
Суточные госпитализации выросли в 5 раз.
И феерическое видео с этими чертями где они про маски и вакцинацию несут дичь .....видео в 1 комментарии.
Ссылка на фб Истребина:
Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:47
Спасибо за подробный ответ, но ...
Простите, в упор не вижу.
Кому как повезет.
У молодежи, действительно, чаще всего "+/- обычный ОРВИ"
Но даже у молодежи не всегда.
А кто за Вами гонялся? За собой погони не замечал.
Были эксцессы в самом начале ("ловля пловцов на гидропарке" и т.п.), но позже кроме требований к маскам ничего практически не было (да и с масками постоянно нарушалось).
О каком "уходе за стариками" Вы говорите, не понял. До вакцин ничего сделать было нельзя.
Немного неточно.
В закрытых, плохо вентилируемых помещениях, действительно, концентрация вируса выше и вероятность заражения значительно больше. Но и на открытом воздухе она есть.
Откуда мнение, что "маски ... особо не влияют", непонятно. Здесь это неоднократно обсуждалось и объяснялся смысл масок. Если Вас это не убедило, то пытаться ещё раз не буду.
Но в конце концов, надеть маску в магазине или автобусе не так сложно и тяжело, не так ли?
Ограничения на прогулки, если не ошибаюсь, были только во время первого локдауна. В дальнейшем за этим никто не следил.
Наверное. Но куда деваться больному (не бессимптомно или с лёгкой формой)? В больницу дожили только средне-тяжелых.
Объяснение неудовлетворительное.
Хотите сказать, что ограничения способствуют развитию эпидемии?
Почему в РФ не так? Болт они забивают не хуже нас. Кстати и результаты у них примерно такие же - по смертности мы на 46 месте, РФ на 48. Разница только в том, что у них процесс идёт более равномерно - без таких резких пиков, но и без такого улучшения, как у нас сейчас.
И в Австрии, Германии, Нидерландах, Эстонии... болт точно не забивали, а результаты лучше.
И да, в Израиле результаты тоже значительно лучше наших - по смертности они на 79 месте с 725 на млн. (у нас 1229).
Вообще-то в декабре тоже было довольно весело - в районе 250 смертей в сутки.
Последняя фраза выглядит несколько смешно. При всем уважении к МОЗу предположить заслуги МОЗа в росте эпидемии не могу.
В любой, самой тяжёлой ситуации кто-то умудряется извлечь выгоду. Даже в блокадном Ленинграде были люди, которые наживались на голоде. О том, что всю историю, в самых тяжёлых войнах были люди, которые на них крупно наживались, даже не говорю.
Но это далеко не всегда означает, что эти люди такую ситуацию создали.
Простите, не помню, какие цифры Вы опровергали, но не знаю, как можно опровергнуть, к примеру, цифры избыточной смертности.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:19
Проблема в том, что у него нет какого-то мнения. Во всяком случае, он его ясно не высказывает. В отличие от Ромасика, fler, Будивельника или кого ещё.
Человеку просто хочется продемонстрировать свой "юридический" подход и выпятить своё "Я".
Видимо, не хватает в жизни реальных успехов.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:43
одна проблема - эпидемиии так и нет, а прогнозы всё пишутся и пишутся...
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:52
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:00
в Германии 90% проблем не медицинские, а политические, так как в сентябре выборы и есть большое желание облегчить процесс избрания нужных партий...
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:05
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:10
Еще не вечер... или как заставить привиться
В сентябре студенты, которые не прошли вакцинацию, не смогут заселиться в общежития. Глава МОЗ Украины Игорь Кузин в своем интервью сообщил о возможном закрытии общежитий для студентов, которые не вакцинировались от COVID-19.
Министр констатировал, что на данный момент еще не существует выработанного алгоритма работы общежитий и документов, которые бы регулировали процесс заселения в них вакцинированных студентов.
Это как понимать? Детям через 10 дней идти на занятия, они расчитывали на бюджетное жилье (общагу), а теперь не знают, примут их туда или нет. Что мешало МОЗ и МОН сделать такое заявление в начале лета, чтобы люди могли определиться с вакцинацией и выбором жилья
Или это новый способ выполнения плана вакцинации
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:12
Простите, Вам не надоело задавать одни и те же вопросы?
Вам уже отвечали насчёт эпидпорога. Если Вас ответ не устроил, уточните, почему. Если не хотите обсуждать, а просто позадрачивать, то - в Лигу сексуальных реформ.
От кого Вы хотите услышать "объявление эпидемии"?
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