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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3517351835193520> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70 Мені вже зробили щеплення 46% 32 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 11% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 14% 10 Всього голосів : 70 Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:16 Igneus написав: Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?

Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?

Хорошо, что у таких как вы на это есть монопольное право)

И кстати, у нас как и в Италии был локдаун. Хорошо, что у таких как вы на это есть монопольное право)И кстати, у нас как и в Италии был локдаун. Slx Повідомлень: 882 З нами з: 23.07.18 Подякував: 287 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: Ромасик написав: ЛАД написав: [quote="5283039:Вкладчик1234"]

.....

Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.



А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка? [quote="5283039:Вкладчик1234"].....Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?

А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"? А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?

"через 2 недели будет как в Италии" (с) "через 2 недели будет как в Италии" (с)

После какого-то крестного хода обещали (вражеского патриархата!). И где? [/quote]



В п...де! ( буквы добавить по смыслу )



Импотентная власть + московские мракобесы = рост заболеваемости в 6 раз за 16 дней в Тернопольской области.



27 июля в Киеве прошла хресна хода московского патриархата.

Ни для кого не секрет что много этих мркобесов приехало из Тернопольской области из Почаевского монастыря. Так же приехали черти из московии к этим мракобесам.



Ну а результат их тусовки представляю на графике Тернопольской области.

Число новых случаев выросло в 6 раз.

Число пациентов в больнице выросло в 4 раза.

Суточные госпитализации выросли в 5 раз.



И феерическое видео с этими чертями где они про маски и вакцинацию несут дичь .....видео в 1 комментарии.



Ссылка на фб Истребина:



https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3639878854 После какого-то крестного хода обещали (вражеского патриархата!). И где?[/quote]В п...де!( буквы добавить по смыслу )Импотентная власть + московские мракобесы = рост заболеваемости в 6 раз за 16 дней в Тернопольской области.27 июля в Киеве прошла хресна хода московского патриархата.Ни для кого не секрет что много этих мркобесов приехало из Тернопольской области из Почаевского монастыря. Так же приехали черти из московии к этим мракобесам.Ну а результат их тусовки представляю на графике Тернопольской области.Число новых случаев выросло в 6 раз.Число пациентов в больнице выросло в 4 раза.Суточные госпитализации выросли в 5 раз.И феерическое видео с этими чертями где они про маски и вакцинацию несут дичь .....видео в 1 комментарии.Ссылка на фб Истребина: Binimovich Повідомлень: 4166 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:47

Ромасик написав: .....

уже на многие вопросы ответили до меня... .....уже на многие вопросы ответили до меня...

Простите, в упор не вижу.



На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.

Кому как повезет.

У молодежи, действительно, чаще всего "+/- обычный ОРВИ"

Но даже у молодежи не всегда.



Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.

А кто за Вами гонялся? За собой погони не замечал.

Были эксцессы в самом начале ("ловля пловцов на гидропарке" и т.п.), но позже кроме требований к маскам ничего практически не было (да и с масками постоянно нарушалось).

О каком "уходе за стариками" Вы говорите, не понял. До вакцин ничего сделать было нельзя.





Сейчас уже точно известно, что вирус активно передается в закрытых помещениях аэрозольным путем. Т.е. маски и заспиртованные руки особо не влияют. В то время как во время прогулок на свежем воздухе его подцепить маловероятно. Что в общем совпадает с логикой распространения и остальных ОРВИ.

Немного неточно.

В закрытых, плохо вентилируемых помещениях, действительно, концентрация вируса выше и вероятность заражения значительно больше. Но и на открытом воздухе она есть.

Откуда мнение, что "маски ... особо не влияют", непонятно. Здесь это неоднократно обсуждалось и объяснялся смысл масок. Если Вас это не убедило, то пытаться ещё раз не буду.

Но в конце концов, надеть маску в магазине или автобусе не так сложно и тяжело, не так ли?

Ограничения на прогулки, если не ошибаюсь, были только во время первого локдауна. В дальнейшем за этим никто не следил.



Больницы - это тоже закрытые помещения. Т.е. шансов выжить при ковиде сидя на лавочке в парке больше, чем находясь в больнице (и не только укр). Там еще добавляются больничные инфекции и зараза от других больных.

Наверное. Но куда деваться больному (не бессимптомно или с лёгкой формой)? В больницу дожили только средне-тяжелых.



О том, что Украина благополучно все проходит: возможно потому, что украинцы дружно забили болт на государство?

Объяснение неудовлетворительное.

Хотите сказать, что ограничения способствуют развитию эпидемии?

Почему в РФ не так? Болт они забивают не хуже нас. Кстати и результаты у них примерно такие же - по смертности мы на 46 месте, РФ на 48. Разница только в том, что у них процесс идёт более равномерно - без таких резких пиков, но и без такого улучшения, как у нас сейчас.

И в Австрии, Германии, Нидерландах, Эстонии... болт точно не забивали, а результаты лучше.

И да, в Израиле результаты тоже значительно лучше наших - по смертности они на 79 месте с 725 на млн. (у нас 1229).



Касательно обострения весной 21: да, факторы наконец-то совпали, и свидетели все-таки смогли подтвердить пришествие, хоть с опозданием но все же. МОЗ целый год к этому шел.

Вообще-то в декабре тоже было довольно весело - в районе 250 смертей в сутки.

Последняя фраза выглядит несколько смешно. При всем уважении к МОЗу предположить заслуги МОЗа в росте эпидемии не могу.



О том, что никто ничего не знает о ковиде: но все же рот оппонентам пытаются заткнуть, продвигая лишь свой негативный сценарий, который странным образом несет финансовую выгоду некоторым власть имущим и бенефициарам. К примеру, гугл и фб очень заинтересованы, чтобы люди сидели в соцсетях, а не в реальном мире.

В любой , самой тяжёлой ситуации кто-то умудряется извлечь выгоду. Даже в блокадном Ленинграде были люди, которые наживались на голоде. О том, что всю историю, в самых тяжёлых войнах были люди, которые на них крупно наживались, даже не говорю.

Но это далеко не всегда означает, что эти люди такую ситуацию создали.



О хотабе: я ему лично опровергал его статистику. Он конечно не соглашался. Но дело такое. Точка зрения определяется точкой сидения)

Простите, не помню, какие цифры Вы опровергали, но не знаю, как можно опровергнуть, к примеру, цифры избыточной смертности. Спасибо за подробный ответ, но ...Простите, в упор не вижу.Кому как повезет.У молодежи, действительно, чаще всего "+/- обычный ОРВИ"Но даже у молодежи не всегда.А кто за Вами гонялся?За собой погони не замечал.Были эксцессы в самом начале ("ловля пловцов на гидропарке" и т.п.), но позже кроме требований к маскам ничего практически не было (да и с масками постоянно нарушалось).О каком "уходе за стариками" Вы говорите, не понял. До вакцин ничего сделать было нельзя.Немного неточно.В закрытых, плохо вентилируемых помещениях, действительно, концентрация вируса выше и вероятность заражения значительно больше. Но и на открытом воздухе она есть.Откуда мнение, что "маски ... особо не влияют", непонятно. Здесь это неоднократно обсуждалось и объяснялся смысл масок. Если Вас это не убедило, то пытаться ещё раз не буду.Но в конце концов, надеть маску в магазине или автобусе не так сложно и тяжело, не так ли?Ограничения на прогулки, если не ошибаюсь, были только во время первого локдауна. В дальнейшем за этим никто не следил.Наверное. Но куда деваться больному (не бессимптомно или с лёгкой формой)? В больницу дожили только средне-тяжелых.Объяснение неудовлетворительное.Хотите сказать, что ограничения способствуют развитию эпидемии?Почему в РФ не так? Болт они забивают не хуже нас. Кстати и результаты у них примерно такие же - по смертности мы на 46 месте, РФ на 48. Разница только в том, что у них процесс идёт более равномерно - без таких резких пиков, но и без такого улучшения, как у нас сейчас.И в Австрии, Германии, Нидерландах, Эстонии... болт точно не забивали, а результаты лучше.И да, в Израиле результаты тоже значительно лучше наших - по смертности они на 79 месте с 725 на млн. (у нас 1229).Вообще-то в декабре тоже было довольно весело - в районе 250 смертей в сутки.Последняя фраза выглядит несколько смешно. При всем уважении к МОЗу предположить заслуги МОЗа в росте эпидемии не могу., самой тяжёлой ситуации кто-то умудряется извлечь выгоду. Даже в блокадном Ленинграде были люди, которые наживались на голоде. О том, что всю историю, в самых тяжёлых войнах были люди, которые на них крупно наживались, даже не говорю.Но это далеко не всегда означает, что эти люди такую ситуацию создали.Простите, не помню, какие цифры Вы опровергали, но не знаю, как можно опровергнуть, к примеру, цифры избыточной смертности. ЛАД 2 Повідомлень: 19258 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4811 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:19 Slx написав: Igneus написав: Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?

Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?

Хорошо, что у таких как вы на это есть монопольное право)

И кстати, у нас как и в Италии был локдаун. Хорошо, что у таких как вы на это есть монопольное право)И кстати, у нас как и в Италии был локдаун.

Проблема в том, что у него нет какого-то мнения. Во всяком случае, он его ясно не высказывает. В отличие от Ромасика, fler, Будивельника или кого ещё.

Человеку просто хочется продемонстрировать свой "юридический" подход и выпятить своё "Я".

Видимо, не хватает в жизни реальных успехов. Проблема в том, что у него нет какого-то мнения. Во всяком случае, он его ясно не высказывает. В отличие отили кого ещё.Человеку просто хочется продемонстрировать свой "юридический" подход и выпятить своё "Я".Видимо, не хватает в жизни реальных успехов. ЛАД 2 Повідомлень: 19258 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4811 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:10 Еще не вечер... или как заставить привиться

Министр констатировал, что на данный момент еще не существует выработанного алгоритма работы общежитий и документов, которые бы регулировали процесс заселения в них вакцинированных студентов.

Это как понимать? Детям через 10 дней идти на занятия, они расчитывали на бюджетное жилье (общагу), а теперь не знают, примут их туда или нет. Что мешало МОЗ и МОН сделать такое заявление в начале лета, чтобы люди могли определиться с вакцинацией и выбором жилья

Или это новый способ выполнения плана вакцинации В сентябре студенты, которые не прошли вакцинацию, не смогут заселиться в общежития. Глава МОЗ Украины Игорь Кузин в своем интервью сообщил о возможном закрытии общежитий для студентов, которые не вакцинировались от COVID-19.Министр констатировал, чтои документов, которые бы регулировали процесс заселения в них вакцинированных студентов.Это как понимать? Детям через 10 дней идти на занятия, они расчитывали на бюджетное жилье (общагу), а теперь не знают, примут их туда или нет. Что мешало МОЗ и МОН сделать такое заявление в начале лета, чтобы люди могли определиться с вакцинацией и выбором жильяИли это новый способ выполнения плана вакцинации fler

Повідомлень: 1859 З нами з: 07.08.09 Подякував: 535 раз. Подякували: 656 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:12 Тракторист написав: ЛАД написав: Я, правда, не понял связь между эпидемией ковида и событиями "42, 35, 30, 7 года (лет)". Я, правда, не понял связь между эпидемией ковида и событиями "42, 35, 30, 7 года (лет)".

а кто и когда подтвердил начало "эпидемии"?...



и если это таки "эпидемия", то какой у неё эпидемпорог? а кто и когда подтвердил начало "эпидемии"?...и если это таки "эпидемия", то какой у неё эпидемпорог?

Простите, Вам не надоело задавать одни и те же вопросы?

Вам уже отвечали насчёт эпидпорога. Если Вас ответ не устроил, уточните, почему. Если не хотите обсуждать, а просто позадрачивать, то - в Лигу сексуальных реформ.



От кого Вы хотите услышать "объявление эпидемии"? Простите, Вам не надоело задавать одни и те же вопросы?Вам уже отвечали насчёт эпидпорога. Если Вас ответ не устроил, уточните, почему. Если не хотите обсуждать, а просто позадрачивать, то - в Лигу сексуальных реформ.От кого Вы хотите услышать "объявление эпидемии"? ЛАД 2 Повідомлень: 19258 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4811 раз. Подякували: 4451 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:25 Ромасик написав: На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.

Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками. На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.

Ну да, обычный ОРВИ, только почему в начале декабря 20-го я был на похоронах друга умершего от короны которому было немногим более 40+ который был +- здоров, имел медстраховки уровнем сильно выше среднего и следил за здоровьем?



И, НИКОГО не припомню кто-бы умер от ОРВИ. Ну да, обычный ОРВИ, только почему в начале декабря 20-го я был на похоронах друга умершего от короны которому было немногим более 40+ который был +- здоров, имел медстраховки уровнем сильно выше среднего и следил за здоровьем?И, НИКОГО не припомню кто-бы умер от ОРВИ. _Mykola_ Повідомлень: 4298 З нами з: 09.02.09 Подякував: 622 раз. Подякували: 624 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:26 fler написав: В сентябре студенты, которые не прошли вакцинацию, не смогут заселиться в общежития. Глава МОЗ Украины Игорь Кузин в своем интервью сообщил о возможном закрытии общежитий для студентов, которые не вакцинировались от COVID-19.

Министр констатировал, что на данный момент еще не существует выработанного алгоритма работы общежитий и документов, которые бы регулировали процесс заселения в них вакцинированных студентов.

Это как понимать? Детям через 10 дней идти на занятия, они расчитывали на бюджетное жилье (общагу), а теперь не знают, примут их туда или нет. Что мешало МОЗ и МОН сделать такое заявление в начале лета, чтобы люди могли определиться с вакцинацией и выбором жилья

Или это новый способ выполнения плана вакцинации В сентябре студенты, которые не прошли вакцинацию, не смогут заселиться в общежития. Глава МОЗ Украины Игорь Кузин в своем интервью сообщил о возможном закрытии общежитий для студентов, которые не вакцинировались от COVID-19.Министр констатировал, чтои документов, которые бы регулировали процесс заселения в них вакцинированных студентов.Это как понимать? Детям через 10 дней идти на занятия, они расчитывали на бюджетное жилье (общагу), а теперь не знают, примут их туда или нет. Что мешало МОЗ и МОН сделать такое заявление в начале лета, чтобы люди могли определиться с вакцинацией и выбором жильяИли это новый способ выполнения плана вакцинации

будем надеяться, что студенты выйдут на защиту своих прав и проведут люстрацию чиновников нарушающих их права... будем надеяться, что студенты выйдут на защиту своих прав и проведут люстрацию чиновников нарушающих их права... Тракторист

Повідомлень: 5304 З нами з: 06.08.08 Подякував: 286 раз. Подякували: 840 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:30 ЛАД написав: Тракторист написав: ЛАД написав: Я, правда, не понял связь между эпидемией ковида и событиями "42, 35, 30, 7 года (лет)". Я, правда, не понял связь между эпидемией ковида и событиями "42, 35, 30, 7 года (лет)".

а кто и когда подтвердил начало "эпидемии"?...



и если это таки "эпидемия", то какой у неё эпидемпорог? а кто и когда подтвердил начало "эпидемии"?...и если это таки "эпидемия", то какой у неё эпидемпорог?

Простите, Вам не надоело задавать одни и те же вопросы?

Вам уже отвечали насчёт эпидпорога. Если Вас ответ не устроил, уточните, почему. Если не хотите обсуждать, а просто позадрачивать, то - в Лигу сексуальных реформ.



От кого Вы хотите услышать "объявление эпидемии"? Простите, Вам не надоело задавать одни и те же вопросы?Вам уже отвечали насчёт эпидпорога. Если Вас ответ не устроил, уточните, почему. Если не хотите обсуждать, а просто позадрачивать, то - в Лигу сексуальных реформ.От кого Вы хотите услышать "объявление эпидемии"?

а на основании чего вы нынешнее коронабесие называете эпидемией? например эпидемия спида и туберкулёза на Украине существуют более 10 лет, а утверждать, что на Украине эпидемия коронавируса нет никаких оснований... а на основании чего вы нынешнее коронабесие называете эпидемией? например эпидемия спида и туберкулёза на Украине существуют более 10 лет, а утверждать, что на Украине эпидемия коронавируса нет никаких оснований... Тракторист

Повідомлень: 5304 З нами з: 06.08.08 Подякував: 286 раз. Подякували: 840 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:34 _Mykola_ написав: Ромасик написав: На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.

Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками. На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.

Ну да, обычный ОРВИ, только почему в начале декабря 20-го я был на похоронах друга умершего от короны которому было немногим более 40+ который был +- здоров, имел медстраховки уровнем сильно выше среднего и следил за здоровьем?



И, НИКОГО не припомню кто-бы умер от ОРВИ. Ну да, обычный ОРВИ, только почему в начале декабря 20-го я был на похоронах друга умершего от короны которому было немногим более 40+ который был +- здоров, имел медстраховки уровнем сильно выше среднего и следил за здоровьем?И, НИКОГО не припомню кто-бы умер от ОРВИ.

в течении последнего года побывал на похоронах 3-х близким мне людей и все умерли не из-за коронавируса, а из-за коронабесия (неполучения своевременной медицинской помощи и планового лечения) - рак, сердце и инсульт... в течении последнего года побывал на похоронах 3-х близким мне людей и все умерли не из-за коронавируса, а из-за коронабесия (неполучения своевременной медицинской помощи и планового лечения) - рак, сердце и инсульт... Тракторист

Повідомлень: 5304 З нами з: 06.08.08 Подякував: 286 раз. Подякували: 840 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3517351835193520> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7649 4754503

ЛОБ П'ят 20 сер, 2021 13:08