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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70
Мені вже зробили щеплення
46%
32
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:16

  Igneus написав:Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?

Хорошо, что у таких как вы на это есть монопольное право)
И кстати, у нас как и в Италии был локдаун.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:[quote="5283039:Вкладчик1234"]
.....
Если дезинформация исходит от "ковид-эксперта", который является прихожанином секты "свидетелей ковида и всех смертельных штаммов его" - то это является истиной.

А если рандомный чувак (не эксперт) задаёт "неудобные вопросы" - это "пропагандист". Кстати, "свидетели ковида" перестали использовать нарративы "теория заговора", "плоскоземельщики" и т.п. - новая методичка?

А Вы не приведёте пример дезинформации от "секты свидетелей ковида"?

"через 2 недели будет как в Италии" (с)

После какого-то крестного хода обещали (вражеского патриархата!). И где? :)[/quote]

В п...де! ( буквы добавить по смыслу )

Импотентная власть + московские мракобесы = рост заболеваемости в 6 раз за 16 дней в Тернопольской области.

27 июля в Киеве прошла хресна хода московского патриархата.
Ни для кого не секрет что много этих мркобесов приехало из Тернопольской области из Почаевского монастыря. Так же приехали черти из московии к этим мракобесам.

Ну а результат их тусовки представляю на графике Тернопольской области.
Число новых случаев выросло в 6 раз.
Число пациентов в больнице выросло в 4 раза.
Суточные госпитализации выросли в 5 раз.

И феерическое видео с этими чертями где они про маски и вакцинацию несут дичь .....видео в 1 комментарии.

Ссылка на фб Истребина:

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3639878854
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:47

Спасибо за подробный ответ, но ...
  Ромасик написав:.....
уже на многие вопросы ответили до меня...

Простите, в упор не вижу.

На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.

Кому как повезет.
У молодежи, действительно, чаще всего "+/- обычный ОРВИ"
Но даже у молодежи не всегда.

Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.

А кто за Вами гонялся? :shock: За собой погони не замечал.
Были эксцессы в самом начале ("ловля пловцов на гидропарке" и т.п.), но позже кроме требований к маскам ничего практически не было (да и с масками постоянно нарушалось).
О каком "уходе за стариками" Вы говорите, не понял. До вакцин ничего сделать было нельзя.


Сейчас уже точно известно, что вирус активно передается в закрытых помещениях аэрозольным путем. Т.е. маски и заспиртованные руки особо не влияют. В то время как во время прогулок на свежем воздухе его подцепить маловероятно. Что в общем совпадает с логикой распространения и остальных ОРВИ.

Немного неточно.
В закрытых, плохо вентилируемых помещениях, действительно, концентрация вируса выше и вероятность заражения значительно больше. Но и на открытом воздухе она есть.
Откуда мнение, что "маски ... особо не влияют", непонятно. Здесь это неоднократно обсуждалось и объяснялся смысл масок. Если Вас это не убедило, то пытаться ещё раз не буду.
Но в конце концов, надеть маску в магазине или автобусе не так сложно и тяжело, не так ли?
Ограничения на прогулки, если не ошибаюсь, были только во время первого локдауна. В дальнейшем за этим никто не следил.

Больницы - это тоже закрытые помещения. Т.е. шансов выжить при ковиде сидя на лавочке в парке больше, чем находясь в больнице (и не только укр). Там еще добавляются больничные инфекции и зараза от других больных.

Наверное. Но куда деваться больному (не бессимптомно или с лёгкой формой)? В больницу дожили только средне-тяжелых.

О том, что Украина благополучно все проходит: возможно потому, что украинцы дружно забили болт на государство?

Объяснение неудовлетворительное.
Хотите сказать, что ограничения способствуют развитию эпидемии? :)
Почему в РФ не так? Болт они забивают не хуже нас. Кстати и результаты у них примерно такие же - по смертности мы на 46 месте, РФ на 48. Разница только в том, что у них процесс идёт более равномерно - без таких резких пиков, но и без такого улучшения, как у нас сейчас.
И в Австрии, Германии, Нидерландах, Эстонии... болт точно не забивали, а результаты лучше.
И да, в Израиле результаты тоже значительно лучше наших - по смертности они на 79 месте с 725 на млн. (у нас 1229).

Касательно обострения весной 21: да, факторы наконец-то совпали, и свидетели все-таки смогли подтвердить пришествие, хоть с опозданием но все же. МОЗ целый год к этому шел.

Вообще-то в декабре тоже было довольно весело - в районе 250 смертей в сутки.
Последняя фраза выглядит несколько смешно. При всем уважении к МОЗу предположить заслуги МОЗа в росте эпидемии не могу. :)

О том, что никто ничего не знает о ковиде: но все же рот оппонентам пытаются заткнуть, продвигая лишь свой негативный сценарий, который странным образом несет финансовую выгоду некоторым власть имущим и бенефициарам. К примеру, гугл и фб очень заинтересованы, чтобы люди сидели в соцсетях, а не в реальном мире.

В любой, самой тяжёлой ситуации кто-то умудряется извлечь выгоду. Даже в блокадном Ленинграде были люди, которые наживались на голоде. О том, что всю историю, в самых тяжёлых войнах были люди, которые на них крупно наживались, даже не говорю.
Но это далеко не всегда означает, что эти люди такую ситуацию создали.

О хотабе: я ему лично опровергал его статистику. Он конечно не соглашался. Но дело такое. Точка зрения определяется точкой сидения)

Простите, не помню, какие цифры Вы опровергали, но не знаю, как можно опровергнуть, к примеру, цифры избыточной смертности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:19

  Slx написав:
  Igneus написав:Как же Вы, НЕ ПОНИМАЯ, пишите о ситуации в Украине?

Хорошо, что у таких как вы на это есть монопольное право)
И кстати, у нас как и в Италии был локдаун.

Проблема в том, что у него нет какого-то мнения. Во всяком случае, он его ясно не высказывает. В отличие от Ромасика, fler, Будивельника или кого ещё.
Человеку просто хочется продемонстрировать свой "юридический" подход и выпятить своё "Я".
Видимо, не хватает в жизни реальных успехов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:10

Еще не вечер... или как заставить привиться

В сентябре студенты, которые не прошли вакцинацию, не смогут заселиться в общежития. Глава МОЗ Украины Игорь Кузин в своем интервью сообщил о возможном закрытии общежитий для студентов, которые не вакцинировались от COVID-19.
Министр констатировал, что на данный момент еще не существует выработанного алгоритма работы общежитий и документов, которые бы регулировали процесс заселения в них вакцинированных студентов. :shock:
Это как понимать? Детям через 10 дней идти на занятия, они расчитывали на бюджетное жилье (общагу), а теперь не знают, примут их туда или нет. Что мешало МОЗ и МОН сделать такое заявление в начале лета, чтобы люди могли определиться с вакцинацией и выбором жилья :evil:
Или это новый способ выполнения плана вакцинации :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:12

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Я, правда, не понял связь между эпидемией ковида и событиями "42, 35, 30, 7 года (лет)".

а кто и когда подтвердил начало "эпидемии"?... ;)

и если это таки "эпидемия", то какой у неё эпидемпорог?

Простите, Вам не надоело задавать одни и те же вопросы?
Вам уже отвечали насчёт эпидпорога. Если Вас ответ не устроил, уточните, почему. Если не хотите обсуждать, а просто позадрачивать, то - в Лигу сексуальных реформ.

От кого Вы хотите услышать "объявление эпидемии"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:25

  Ромасик написав:На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.
Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.

Ну да, обычный ОРВИ, только почему в начале декабря 20-го я был на похоронах друга умершего от короны которому было немногим более 40+ который был +- здоров, имел медстраховки уровнем сильно выше среднего и следил за здоровьем?

И, НИКОГО не припомню кто-бы умер от ОРВИ. :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:26

  fler написав:В сентябре студенты, которые не прошли вакцинацию, не смогут заселиться в общежития. Глава МОЗ Украины Игорь Кузин в своем интервью сообщил о возможном закрытии общежитий для студентов, которые не вакцинировались от COVID-19.
Министр констатировал, что на данный момент еще не существует выработанного алгоритма работы общежитий и документов, которые бы регулировали процесс заселения в них вакцинированных студентов. :shock:
Это как понимать? Детям через 10 дней идти на занятия, они расчитывали на бюджетное жилье (общагу), а теперь не знают, примут их туда или нет. Что мешало МОЗ и МОН сделать такое заявление в начале лета, чтобы люди могли определиться с вакцинацией и выбором жилья :evil:
Или это новый способ выполнения плана вакцинации :roll:

будем надеяться, что студенты выйдут на защиту своих прав и проведут люстрацию чиновников нарушающих их права...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:30

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Я, правда, не понял связь между эпидемией ковида и событиями "42, 35, 30, 7 года (лет)".

а кто и когда подтвердил начало "эпидемии"?... ;)

и если это таки "эпидемия", то какой у неё эпидемпорог?

Простите, Вам не надоело задавать одни и те же вопросы?
Вам уже отвечали насчёт эпидпорога. Если Вас ответ не устроил, уточните, почему. Если не хотите обсуждать, а просто позадрачивать, то - в Лигу сексуальных реформ.

От кого Вы хотите услышать "объявление эпидемии"?

а на основании чего вы нынешнее коронабесие называете эпидемией? например эпидемия спида и туберкулёза на Украине существуют более 10 лет, а утверждать, что на Украине эпидемия коронавируса нет никаких оснований... ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:34

  _Mykola_ написав:
  Ромасик написав:На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.
Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.

Ну да, обычный ОРВИ, только почему в начале декабря 20-го я был на похоронах друга умершего от короны которому было немногим более 40+ который был +- здоров, имел медстраховки уровнем сильно выше среднего и следил за здоровьем?

И, НИКОГО не припомню кто-бы умер от ОРВИ. :twisted:

в течении последнего года побывал на похоронах 3-х близким мне людей и все умерли не из-за коронавируса, а из-за коронабесия (неполучения своевременной медицинской помощи и планового лечения) - рак, сердце и инсульт...
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