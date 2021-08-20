Тракторист
Да то все мелочи, рак, инсульт, сердце.
И так бы умерли (тм) Будивельник, и причем здесь корона?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:36
Тракторист
Да то все мелочи, рак, инсульт, сердце.
И так бы умерли (тм) Будивельник, и причем здесь корона?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:46
Т.е. Вам всё же в Лигу сексуальных реформ. Вы не туда попали.
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|