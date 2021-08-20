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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3517351835193520

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70
Мені вже зробили щеплення
46%
32
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:36

Тракторист
Да то все мелочи, рак, инсульт, сердце.
И так бы умерли (тм) Будивельник, и причем здесь корона? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:46

  Тракторист написав:......
а на основании чего вы нынешнее коронабесие называете эпидемией? например эпидемия спида и туберкулёза на Украине существуют более 10 лет, а утверждать, что на Украине эпидемия коронавируса нет никаких оснований... ;)

а кто и когда подтвердил начало "эпидемии"?... ;)

и если это таки "эпидемия", то какой у неё эпидемпорог?

Т.е. Вам всё же в Лигу сексуальных реформ. Вы не туда попали.
ЛАД
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