Тракторист
Да то все мелочи, рак, инсульт, сердце.
И так бы умерли (тм) Будивельник, и причем здесь корона?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:36
Тракторист
Да то все мелочи, рак, инсульт, сердце.
И так бы умерли (тм) Будивельник, и причем здесь корона?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:46
Т.е. Вам всё же в Лигу сексуальных реформ. Вы не туда попали.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:27
ЛАД, ой лень спорить дальше. Все равно каждый останется при своей мнении.
Касательно стариков моя теория: их надо было обеспечить продуктами, медикаментами и услугами так, чтобы они не шатались в ОТ, супермаркетах и прочее. Это можно было сделать массированой пропагандой тимуровцев (чтобы не тратить деньги с бюджета) либо активизировать соцработников. Можно было ограничить вход в магазины в транспорт в утреннее время. Сюда же инвалидов.
На всех остальных забить болт - хотите сидите дома, хотите не сидите.
По масках - если есть исследования, подтверждающие эффект, я бы посмотрел. Все остальное - это тоже переливание из пустого в порожне.
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