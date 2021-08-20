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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70
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Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:36

Тракторист
Да то все мелочи, рак, инсульт, сердце.
И так бы умерли (тм) Будивельник, и причем здесь корона? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:46

  Тракторист написав:......
а на основании чего вы нынешнее коронабесие называете эпидемией? например эпидемия спида и туберкулёза на Украине существуют более 10 лет, а утверждать, что на Украине эпидемия коронавируса нет никаких оснований... ;)

а кто и когда подтвердил начало "эпидемии"?... ;)

и если это таки "эпидемия", то какой у неё эпидемпорог?

Т.е. Вам всё же в Лигу сексуальных реформ. Вы не туда попали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:27

ЛАД, ой лень спорить дальше. Все равно каждый останется при своей мнении.
Касательно стариков моя теория: их надо было обеспечить продуктами, медикаментами и услугами так, чтобы они не шатались в ОТ, супермаркетах и прочее. Это можно было сделать массированой пропагандой тимуровцев (чтобы не тратить деньги с бюджета) либо активизировать соцработников. Можно было ограничить вход в магазины в транспорт в утреннее время. Сюда же инвалидов.
На всех остальных забить болт - хотите сидите дома, хотите не сидите.
По масках - если есть исследования, подтверждающие эффект, я бы посмотрел. Все остальное - это тоже переливание из пустого в порожне.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 07:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  ЛАД написав:
  Тракторист написав:[quote="5283222:ЛАД"]Я, правда, не понял связь между эпидемией ковида и событиями "42, 35, 30, 7 года (лет)".

а кто и когда подтвердил начало "эпидемии"?... ;)

и если это таки "эпидемия", то какой у неё эпидемпорог?

Простите, Вам не надоело задавать одни и те же вопросы?
Вам уже отвечали насчёт эпидпорога. Если Вас ответ не устроил, уточните, почему. Если не хотите обсуждать, а просто позадрачивать, то - в Лигу сексуальных реформ.

От кого Вы хотите услышать "объявление эпидемии"?

а на основании чего вы нынешнее коронабесие называете эпидемией? например эпидемия спида и туберкулёза на Украине существуют более 10 лет, а утверждать, что на Украине эпидемия коронавируса нет никаких оснований... ;)[/quote]Вот и спалился ватничек.

Не "на" Украине, а "в" Украине. Научись русскому языку перед тем, как его употреБлять.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 07:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_Mykola_ написав:Тракторист
Да то все мелочи, рак, инсульт, сердце.
И так бы умерли (тм) Будивельник, и причем здесь корона? :roll:
Полгода, максимум, год-два им оставалось, не больше.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 07:53

Ромасик, Вы знаете, мне уже тоже сильно надоели эти споры, напоминающие переливание из пустого в порожнее. Но хотелось бы хоть от кого-то услышать аргументированную и логически обоснованную позицию антиковидчика.
К сожалению, пока этого не удалось - или отсутствие логики и/или аргументации, или просто уход от разговора или отмалчивание.
Что касается Ваших предложений по старикам, сомневаюсь, что это было бы эффективно. В Зап. Европе много стариков умирало в домах престарелых - заражались от обслуживающего персонала. Так там персонал постоянный. А тут приходили бы тимуровцы каждый раз разные, а дети, вроде, хорошо разносят вирус, сами, как правило, болея бессимптомно.

Какие исследования по эффективности масок Вы хотели бы увидеть не очень понятно. То, что они защищают органы дыхания от пыли и мелких/мельчайших брызг давно известно и, в общем, очевидно. Давным-давно используются хирургами.
ЛАД
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