Додано: Суб 21 сер, 2021 07:53

Ромасик, Вы знаете, мне уже тоже сильно надоели эти споры, напоминающие переливание из пустого в порожнее. Но хотелось бы хоть от кого-то услышать аргументированную и логически обоснованную позицию антиковидчика.

К сожалению, пока этого не удалось - или отсутствие логики и/или аргументации, или просто уход от разговора или отмалчивание.

Что касается Ваших предложений по старикам, сомневаюсь, что это было бы эффективно. В Зап. Европе много стариков умирало в домах престарелых - заражались от обслуживающего персонала. Так там персонал постоянный. А тут приходили бы тимуровцы каждый раз разные, а дети, вроде, хорошо разносят вирус, сами, как правило, болея бессимптомно.



Какие исследования по эффективности масок Вы хотели бы увидеть не очень понятно. То, что они защищают органы дыхания от пыли и мелких/мельчайших брызг давно известно и, в общем, очевидно. Давным-давно используются хирургами.