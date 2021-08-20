Тракторист
Да то все мелочи, рак, инсульт, сердце.
И так бы умерли (тм) Будивельник, и причем здесь корона?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:36
Тракторист
Да то все мелочи, рак, инсульт, сердце.
И так бы умерли (тм) Будивельник, и причем здесь корона?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:46
Т.е. Вам всё же в Лигу сексуальных реформ. Вы не туда попали.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:27
ЛАД, ой лень спорить дальше. Все равно каждый останется при своей мнении.
Касательно стариков моя теория: их надо было обеспечить продуктами, медикаментами и услугами так, чтобы они не шатались в ОТ, супермаркетах и прочее. Это можно было сделать массированой пропагандой тимуровцев (чтобы не тратить деньги с бюджета) либо активизировать соцработников. Можно было ограничить вход в магазины в транспорт в утреннее время. Сюда же инвалидов.
На всех остальных забить болт - хотите сидите дома, хотите не сидите.
По масках - если есть исследования, подтверждающие эффект, я бы посмотрел. Все остальное - это тоже переливание из пустого в порожне.
Додано: Суб 21 сер, 2021 07:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
а на основании чего вы нынешнее коронабесие называете эпидемией? например эпидемия спида и туберкулёза на Украине существуют более 10 лет, а утверждать, что на Украине эпидемия коронавируса нет никаких оснований... [/quote]Вот и спалился ватничек.
Не "на" Украине, а "в" Украине. Научись русскому языку перед тем, как его употреБлять.
Додано: Суб 21 сер, 2021 07:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Полгода, максимум, год-два им оставалось, не больше.
Додано: Суб 21 сер, 2021 07:53
Ромасик, Вы знаете, мне уже тоже сильно надоели эти споры, напоминающие переливание из пустого в порожнее. Но хотелось бы хоть от кого-то услышать аргументированную и логически обоснованную позицию антиковидчика.
К сожалению, пока этого не удалось - или отсутствие логики и/или аргументации, или просто уход от разговора или отмалчивание.
Что касается Ваших предложений по старикам, сомневаюсь, что это было бы эффективно. В Зап. Европе много стариков умирало в домах престарелых - заражались от обслуживающего персонала. Так там персонал постоянный. А тут приходили бы тимуровцы каждый раз разные, а дети, вроде, хорошо разносят вирус, сами, как правило, болея бессимптомно.
Какие исследования по эффективности масок Вы хотели бы увидеть не очень понятно. То, что они защищают органы дыхания от пыли и мелких/мельчайших брызг давно известно и, в общем, очевидно. Давным-давно используются хирургами.
Додано: Суб 21 сер, 2021 10:12
Ромасик, это для Вас. Не только старикам опасен ковид:
Цитаты отсюда -
Додано: Суб 21 сер, 2021 10:30
1 Збитки (людино*роки життя) від ковід істерії в рази перевищують збереженні людино*роки життя отриманні шляхом введення локдаунів
2 Влада отримала чудовий полігон для обмеження свобод.
Совкам,для яких ковбаса по 2,20 - нівелює наявність ГУЛАГУ - цього не зрозуміти.
Людям які не хочуть патронату над собою - це заважає.
3 Так як термін середній вік смерті - на цих сторінках легалізований зрадіо..то що заважає вам провести дві операції
а - глянути середній вік смерті від ковіду
б - глянути середній вік смерті від усіх інших хвороб
в - глянути середній вік смерті від усіх хвороб і від ковіду окремо в групі 60+?
Якби ковідпропогандисти це зробили - підозрюю що їх кількість би сьльно зменшилась( в крайньому разі серед тих хто вміє робити прості арифметичні дії)
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