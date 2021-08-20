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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3518351935203521

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70
Мені вже зробили щеплення
46%
32
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 19:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.unn.com.ua/ru/news/1941027- ... y-imunitet
Ольга Голубовская также добавила, что: “Например, у меня спустя 11 месяцев от болезни сохраняется хороший титр нейтрализующих антител, у многих коллег после вакцинации он гораздо меньший. Каких нам бустерных доз не хватает? И кто ответит за возможные осложнения, в т.ч. и связанные с риском для жизни, как результата неоправданного и на сегодняшний день малоизученного вмешательства? О возможных отдалённых последствиях вообще говорить не приходится, ибо знаний о них сейчас быть не может, а болезнь по своей сути иммунная. Конечно, эти антитела не гарантируют от болезни, вызванной новыми штаммами, как и вакцинация. Если уже и вакцинировать реконвалесцентов (больной в стадии выздоровления — ред.), то только однократно, вовсе не нужна дважды ревакцинация. Я рада, что все чаще и чаще об этом говорят ведущие иммунологи мира”.
yama
 
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