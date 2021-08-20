Додано: Суб 21 сер, 2021 19:25

Ольга Голубовская также добавила, что: “Например, у меня спустя 11 месяцев от болезни сохраняется хороший титр нейтрализующих антител, у многих коллег после вакцинации он гораздо меньший. Каких нам бустерных доз не хватает? И кто ответит за возможные осложнения, в т.ч. и связанные с риском для жизни, как результата неоправданного и на сегодняшний день малоизученного вмешательства? О возможных отдалённых последствиях вообще говорить не приходится, ибо знаний о них сейчас быть не может, а болезнь по своей сути иммунная. Конечно, эти антитела не гарантируют от болезни, вызванной новыми штаммами, как и вакцинация. Если уже и вакцинировать реконвалесцентов (больной в стадии выздоровления — ред.), то только однократно, вовсе не нужна дважды ревакцинация. Я рада, что все чаще и чаще об этом говорят ведущие иммунологи мира”.