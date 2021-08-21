https://www.unn.com.ua/ru/news/1941027- ... y-imunitet Ольга Голубовская также добавила, что: “Например, у меня спустя 11 месяцев от болезни сохраняется хороший титр нейтрализующих антител, у многих коллег после вакцинации он гораздо меньший. Каких нам бустерных доз не хватает? И кто ответит за возможные осложнения, в т.ч. и связанные с риском для жизни, как результата неоправданного и на сегодняшний день малоизученного вмешательства? О возможных отдалённых последствиях вообще говорить не приходится, ибо знаний о них сейчас быть не может, а болезнь по своей сути иммунная. Конечно, эти антитела не гарантируют от болезни, вызванной новыми штаммами, как и вакцинация. Если уже и вакцинировать реконвалесцентов (больной в стадии выздоровления — ред.), то только однократно, вовсе не нужна дважды ревакцинация. Я рада, что все чаще и чаще об этом говорят ведущие иммунологи мира”.
yama написав:ЛАД так вам уже дали много ответов , вам они не нравятся .
А Вам нравятся? В смысле признаёте их логичность и убедительность? Мои возражения на эти ответы не принимаются?
Кто в зоне риска - вакцинируйтесь ( добровольное дело ) или сидите в лесу\на даче \ на острове в изоляции. Хотя от той вакцины тоже не 100% гарантии и даже не 99% . Пока нет дискриминации по половому ой по вакцинированному статусу пусть бесятся сколько хотят.
В том-то и дело, что вакцина не даёт 100% гарантии (как и любая другая). Предлагаете группе риска необитаемые острова? Только где их наберёшься на всех? И я там чуть выше цитировал о переболевших детях. Тоже не вызывает сомнений в безопасности бессимптомной (или не очень) болезни у детей?
P.S. Между работой с вакциной и увольнением ( без вакцины) я выберу увольнение, пока до этого не дошло - мне по сути пофиг
Честно говоря, Вас совсем не понимаю. Вы добровольно делаете кучу прививок, о которых я и не слышал. А против этой настолько категорично настроены. Почему?
Цитата Голубовской... Простите, не хочу ещё и ей возражать, но ковид - "иммунная болезнь", "хороший титр нейтрализующих антител"... Мне кажется, у Вас должны были бы вызвать, как минимум, сомнения. Бустерную дозу никто сразу после болезни и не даёт. Её делают через 5 или 6 месяцев (точно не помню), а 1 или 2 раза вопрос спорный, требует изучения и решать точно не Голубовской. Ну а "возможные отдалённые последствия"... Те вакцины, которые Вы себе колете, когда-то тоже были новыми, а некоторые, которые Вы хотите, и сейчас довольно новые и тоже с неизвестными "возможными осложнениями". Против вакцины от оспы когда-то тоже было много возражений.
P.s. Никак не могу понять логику - "возможных отдалённых последствий" вакцины боятся, а неизвестных последствий болезни почему-то нет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 сер, 2021 20:42, всього редагувалось 1 раз.
На думку відомого лікаря-інфекціоніста Євгена Дубровського, молоді, здорові та активні люди мають самі вчитися захищатись від звичайних хвороб, а оточити увагою та опікою слід групи ризику та літніх людей, які ще не хворіли. «Зрозуміло, що коли стоїть питання життя та смерті, в гру вступає серйозна медицина. Але якщо на кожний «чих» давати антибіотик, на кожну подряпину ліпити пластир... Навіщо?» — запитує інфекціоніст. Він наголошує: таким чином людство не стане здоровішим, не стане довше та краще жити. Навпаки, воно стане залежним, слабким та надзвичайно вразливим в дуже близькому майбутньому. «Діти та молодь легко зносять респіраторні інфекційні захворювання. В нашій країні, згідно офіційним звітам, вже перехворіло близько 40% населення. То чому й від чого їх потрібно захищати? Вони вже одужали, вже продемонстрували свої адаптивні здібності. Вони поза групою ризику, вони більше не можуть бути осередками зараження для інших. Імунітет довготривалий, якісний, потужний. Перехворілих більше немає в чому оберігати та обмежувати. Потрібно залишити природні процеси розвиватись самостійно. Наш організм дуже розумний. І краще пристосований, ніж це здається», — переконаний Євген Дубровський.
П.С. ЛАД, це чергова спроба донести до вас мою позицію. Так, вона збігається з позицією лікаря Дубровського і не тільки його
Востаннє редагувалось fler в Суб 21 сер, 2021 20:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Ромасик, Вы знаете, мне уже тоже сильно надоели эти споры, напоминающие переливание из пустого в порожнее. Но хотелось бы хоть от кого-то услышать аргументированную и логически обоснованную позицию антиковидчика. К сожалению, пока этого не удалось - или отсутствие логики и/или аргументации, или просто уход от разговора или отмалчивание. Что касается Ваших предложений по старикам, сомневаюсь, что это было бы эффективно. В Зап. Европе много стариков умирало в домах престарелых - заражались от обслуживающего персонала. Так там персонал постоянный. А тут приходили бы тимуровцы каждый раз разные, а дети, вроде, хорошо разносят вирус, сами, как правило, болея бессимптомно.
Какие исследования по эффективности масок Вы хотели бы увидеть не очень понятно. То, что они защищают органы дыхания от пыли и мелких/мельчайших брызг давно известно и, в общем, очевидно. Давным-давно используются хирургами.
моя позиция антиковидчика такова: я год забивал болт на все ваши ограничения: намордники, соцдистанция, сидеть дома, заспиртованные руки, посещал массовые мероприятия, и только через ГОД подцепил вирус. И если бы не потерял нюх/вкус, я бы не поверил, что этот вирус чем-то отличается от гриппа. Всё, три дня-неделю у меня было странное ощущение в носе, а потом еще 2 недели меня не пускали на работу и дважды открывали больничный, поскольку не мог пройти допинг-контроль ПЦР из-за паранои работодателя. Зато когда осенью 2019 в заграничной коммандировке подцепил какую-то орви и ощущения были похуже, то всем на меня было наср*ать. А с этой хней носятся как с писаной торбой. Вот такая у меня позиция. Касательно знакомых умерших - были умерший в возрасте и от ковида и до ковида от пневмоний. По этому здесь у меня сверхествественной статистики нет. По стариках: продукты как-то можно было доставлять под дверь бесконтактно. И опять же - встреча с одним ПЦР-минус-тимуровцем 30 сек - или сьездить в ОТ в супермаркет и там поконтактировать с десятками непонятных людей? На счет детей смешно получилось - они в ОТ ездят без масок - "это же дееети", а вы гвоорите, хорошо разносят заразу)) Маски да, от пили и брызг со рта защищают. Размер вируса в соотношении к размерам сетки волокон в маске, вы надеюсь знаете. По этому маску на рту здорового человека, который разговаривает, еще как-то можно за уши притянуть. Но зачем она на носу?? А если человек сидит молча? Я бы некоторым в ОТ выдавал кляпы вместо маски, чтобы их не слышать
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 21 сер, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Чому все звужується до вакцинування/не вакцинування? Чому не розглядається більш широко? 1 Те що істерія навколо ковіду вплине на народжуваність - рік тому припускалось , а зараз підтверджено 2 Те що ковід вбиває найслабших - рік тому припускалось, зараз підтверджено. Залишилось визначити на скільки ковід пришвидшує смерть. Я кажу що на 0,3-0,5 року Хтось каже на 1,5 року... Ніхто не заявляє що ковід не впливає. 3 Давайте ці два пункти переглянемо крізь призму майбутнього яке настане через 30 років а - припустимо що ковід скорочує життя на 1 рік б - припустимо що кожних 100 врятованих інструментами локдаунів/психозів/заборон - приведуть до ненародження 1 дитини в - припустимо що ми спасли за час локдауну/психозу 100 000
Далі проста математика 100 000 врятованих=1000 ненароджених=через 30 років 3000 пенсіонерів без пенсії.. працюючий *35років*22%від доходу(10000грн)/2500грн/місяць середня пенсія=3696 місячних пенсій
budivelnik написав:3 Давайте ці два пункти переглянемо крізь призму майбутнього яке настане через 30 років а - припустимо що ковід скорочує життя на 1 рік б - припустимо що кожних 100 врятованих інструментами локдаунів/психозів/заборон - приведуть до ненародження 1 дитини в - припустимо що ми спасли за час локдауну/психозу 100 000 Далі проста математика 100 000 врятованих=1000 ненароджених=через 30 років 3000 пенсіонерів без пенсії.. працюючий *35років*22%від доходу(10000грн)/2500грн/місяць середня пенсія=3696 місячних пенсій
Я трохи додам. Локдаун - не працює бізнес - не сплачуються зарплати та податки - немає грошей на пенсії тощо.. сподіваюся, що далі цей ланцюжок можуть розвинути і домислити всі, хто здатний мислити.
Востаннє редагувалось fler в Суб 21 сер, 2021 20:53, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:https://www.unn.com.ua/ru/news/1941027-golubovska-narazi-mi-mayemo-vse-bilshe-dannikh-scho-u-perekhvorilikh-covid-19-viroblyayetsya-stiykiy-imunitet Ольга Голубовская также добавила, что: “Например, у меня спустя 11 месяцев от болезни сохраняется хороший титр нейтрализующих антител, у многих коллег после вакцинации он гораздо меньший. ...”.
у меня тоже 4 мес держится на уровне 7 (при норме 1).