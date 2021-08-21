Додано: Суб 21 сер, 2021 20:27

yama написав: ЛАД так вам уже дали много ответов , вам они не нравятся . так вам уже дали много ответов , вам они не нравятся .

Кто в зоне риска - вакцинируйтесь ( добровольное дело ) или сидите в лесу\на даче \ на острове в изоляции. Хотя от той вакцины тоже не 100% гарантии и даже не 99% . Пока нет дискриминации по половому ой по вакцинированному статусу пусть бесятся сколько хотят.

P.S. Между работой с вакциной и увольнением ( без вакцины) я выберу увольнение, пока до этого не дошло - мне по сути пофиг

Вас

Вы добровольно делаете кучу прививок, о которых я и не слышал. А против этой настолько категорично настроены. Почему?

Вас

А Вам нравятся?В смысле признаёте их логичность и убедительность?Мои возражения на эти ответы не принимаются?В том-то и дело, что вакцина не даёт 100% гарантии (как и любая другая). Предлагаете группе риска необитаемые острова? Только где их наберёшься на всех?И я там чуть выше цитировал о переболевших детях. Тоже не вызывает сомнений в безопасности бессимптомной (или не очень) болезни у детей?Честно говоря,совсем не понимаю.Цитата Голубовской... Простите, не хочу ещё и ей возражать, но ковид - "иммунная болезнь", "хороший титр нейтрализующих антител"...Мне кажется, удолжны были бы вызвать, как минимум, сомнения.Бустерную дозу никто сразу после болезни и не даёт. Её делают через 5 или 6 месяцев (точно не помню), а 1 или 2 раза вопрос спорный, требует изучения и решать точно не Голубовской.Ну а "возможные отдалённые последствия"... Те вакцины, которые Вы себе колете, когда-то тоже были новыми, а некоторые, которые Вы хотите, и сейчас довольно новые и тоже с неизвестными "возможными осложнениями".Против вакцины от оспы когда-то тоже было много возражений.P.s. Никак не могу понять логику - "возможных отдалённых последствий" вакцины боятся, а неизвестных последствий болезни почему-то нет.