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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3520352135223523> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70 Мені вже зробили щеплення 46% 32 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 11% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 14% 10 Всього голосів : 70 Додано: Суб 21 сер, 2021 21:02 Binimovich написав: Ни для кого не секрет что много этих мркобесов приехало из Тернопольской области из Почаевского монастыря. Так же приехали черти из московии к этим мракобесам.



Ну а результат их тусовки представляю на графике Тернопольской области.

Ни для кого не секрет что много этих мркобесов приехало из Тернопольской области из Почаевского монастыря. Так же приехали черти из московии к этим мракобесам.Ну а результат их тусовки представляю на графике Тернопольской области.

та лан графики. Вы расскажите, откуда взялись на бендеровщине топлпища мсоквских мракобесов? та лан графики. Вы расскажите, откуда взялись на бендеровщине топлпища мсоквских мракобесов? Ромасик Повідомлень: 2638 З нами з: 30.03.15 Подякував: 526 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 21:03 Faceless написав: Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року Це ж вплив психології..

Якби Ви жили біля цвинтара..то були б дико здивовані як швидко він росте.

Як я розумію Вам зараз 25-35...не дивно ,що у Ваших знайомих багато народжень

А статистика каже про падіння.

2019 - 308817

2020 - 293457

01,01,2020-30,06,2020 - 139134

01,01,2021-30,06,2021 - 132595

Я розумію що абсолютні цифри падіння без урахування демографічних показників(кількість населення у віці 20-40 років) - приводити не коректно

Також я розумію , що останні роки у всьому світі(за виключенням малорозвинутих країн) спостерігається падіння народжуваності..

Але факт є фактом - падіння присутнє і тільки одне питання не вирішене - яка величина цього падіння повязана з ковідом. Це ж вплив психології..Якби Ви жили біля цвинтара..то були б дико здивовані як швидко він росте.Як я розумію Вам зараз 25-35...не дивно ,що у Ваших знайомих багато народженьА статистика каже про падіння.2019 - 3088172020 - 29345701,01,2020-30,06,2020 - 13913401,01,2021-30,06,2021 - 132595Я розумію що абсолютні цифри падіння без урахування демографічних показників(кількість населення у віці 20-40 років) - приводити не коректноТакож я розумію , що останні роки у всьому світі(за виключенням малорозвинутих країн) спостерігається падіння народжуваності..Але факт є фактом - падіння присутнє і тільки одне питання не вирішене - яка величина цього падіння повязана з ковідом. budivelnik

Повідомлень: 24830 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 21:06 _Mykola_ написав: Ромасик написав: На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.

Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками. На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.

Ну да, обычный ОРВИ, только почему в начале декабря 20-го я был на похоронах друга умершего от короны которому было немногим более 40+ который был +- здоров, имел медстраховки уровнем сильно выше среднего и следил за здоровьем?



И, НИКОГО не припомню кто-бы умер от ОРВИ. Ну да, обычный ОРВИ, только почему в начале декабря 20-го я был на похоронах друга умершего от короны которому было немногим более 40+ который был +- здоров, имел медстраховки уровнем сильно выше среднего и следил за здоровьем?И, НИКОГО не припомню кто-бы умер от ОРВИ.

чем старее будете становиться, тем чаще ваши ровесники будут умирать... увы и ах. чем старее будете становиться, тем чаще ваши ровесники будут умирать... увы и ах. Ромасик Повідомлень: 2638 З нами з: 30.03.15 Подякував: 526 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 21:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: Faceless написав: Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року

то так и есть) но грипп во время беременности может вызвать аномалии развития плода. то так и есть) но грипп во время беременности может вызвать аномалии развития плода. Никто, слава богу, не болел в этот период. Впрочем, такой риск есть в любое время Никто, слава богу, не болел в этот период. Впрочем, такой риск есть в любое время Faceless

Модератор Повідомлень: 29809 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1263 раз. Подякували: 7216 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 21:08 Faceless написав: Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року

хоч щось добре хоч щось добре stargazer Повідомлень: 1195 З нами з: 15.04.09 Подякував: 455 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 21:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Faceless написав: Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року Це ж вплив психології..

Якби Ви жили біля цвинтара..то були б дико здивовані як швидко він росте.

Як я розумію Вам зараз 25-35...не дивно ,що у Ваших знайомих багато народжень

А статистика каже про падіння.

2019 - 308817

2020 - 293457

01,01,2020-30,06,2020 - 139134

01,01,2021-30,06,2021 - 132595

Я розумію що абсолютні цифри падіння без урахування демографічних показників(кількість населення у віці 20-40 років) - приводити не коректно

Також я розумію , що останні роки у всьому світі(за виключенням малорозвинутих країн) спостерігається падіння народжуваності..

Але факт є фактом - падіння присутнє і тільки одне питання не вирішене - яка величина цього падіння повязана з ковідом. Це ж вплив психології..Якби Ви жили біля цвинтара..то були б дико здивовані як швидко він росте.Як я розумію Вам зараз 25-35...не дивно ,що у Ваших знайомих багато народженьА статистика каже про падіння.2019 - 3088172020 - 29345701,01,2020-30,06,2020 - 13913401,01,2021-30,06,2021 - 132595Я розумію що абсолютні цифри падіння без урахування демографічних показників(кількість населення у віці 20-40 років) - приводити не коректноТакож я розумію , що останні роки у всьому світі(за виключенням малорозвинутих країн) спостерігається падіння народжуваності..Але факт є фактом - падіння присутнє і тільки одне питання не вирішене - яка величина цього падіння повязана з ковідом. Мій вік тут ні до чого, адже ні останні 5 чи 10 років такої кількості одночасно не було, і вік вагітних різний, тут точно щось більше, ніж просто "репродуктивний вік". Але побачимо в статистиці по цьому року, пізніше Мій вік тут ні до чого, адже ні останні 5 чи 10 років такої кількості одночасно не було, і вік вагітних різний, тут точно щось більше, ніж просто "репродуктивний вік". Але побачимо в статистиці по цьому року, пізніше Faceless

Модератор Повідомлень: 29809 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1263 раз. Подякували: 7216 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 21:12 ЛАД написав: тратить время, чтобы выполнить работу Igneus'а и искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции, не буду. тратить время, чтобы выполнить работу Igneus'а и искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции, не буду.

В силу своего рода занятий я не выполняю и не могу выполнять никакой иной "работы", в частности, на этой ветке, например, "искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции", о чем Вы ошибочно предполагаете.

ЛАД написав: Проблема в том, что у него нет какого-то мнения. Во всяком случае, он его ясно не высказывает. Проблема в том, что у него нет какого-то мнения. Во всяком случае, он его ясно не высказывает.

Мое мнение было ясно и неоднократно высказано мною и не только мною.

Уже не только в комментариях на финансовых форумах, но и в более официальных заявлениях высказывается мнение, что коронавирусная риторика помогает, например, сдерживать инфляцию из-за эмиссии центробанками более 10 трлн.долл. в 2020-2021 годах. Эта риторика поможет и в дальнейшем снижать уровень недовольства инфляцией в обществе, поскольку широкомасштабная эмиссия центробанков для модернизации экономики вероятно будет продолжена и речь уже идет о повышении ее целевого уровня.

ЛАД написав: Видимо, не хватает в жизни реальных успехов. Видимо, не хватает в жизни реальных успехов.

В мае 2021 года на сайте Евросуда появилось решение о выплате государством денежной компенсации, которая почти в 10 раз превышает сумму, невыплаченную военнослужащим после их увольнения, и я не считаю это своим провалом.

ЛАД написав: Так же, как мне сослался на п.3.1.1 Правил...При этом сам обвинял меня лично. Так же, как мне сослался на п.3.1.1 Правил...При этом сам обвинял меня лично.

В дискуссиях я не использую оскорбительных выражений, и, тем более, нецензурщины, в том числе, с заменой или исключением отдельных букв. В силу своего рода занятий я не выполняю и не могу выполнять никакой иной, в частности, на этой ветке, например, "искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции", о чем Вы ошибочно предполагаете.Мое мнение было ясно и неоднократно высказано мною и не только мною.Уже не только в комментариях на финансовых форумах, но и в более официальных заявлениях высказывается мнение, чтопомогает, например, сдерживать инфляцию из-за эмиссии центробанками более 10 трлн.долл. в 2020-2021 годах. Эта риторика поможет и в дальнейшем снижать уровень недовольства инфляцией в обществе, поскольку широкомасштабная эмиссия центробанков для модернизации экономики вероятно будет продолжена и речь уже идет о повышении ее целевого уровня.В мае 2021 года на сайте Евросуда появилось решение о выплате государством денежной компенсации, которая почти в 10 раз превышает сумму, невыплаченную военнослужащим после их увольнения, и я не считаю это своим провалом.В дискуссиях я не использую оскорбительных выражений, и, тем более, нецензурщины, в том числе, с заменой или исключением отдельных букв. Igneus Повідомлень: 1091 З нами з: 29.08.18 Подякував: 604 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 21:15 Голубовська, на жаль, в тому повідомленні модифікувала думку сідісі щодо вакцинації, про що сідісі поняттяне має.



щодо кіліманджарського соціал-дарвініста широковідомого у вузьких колах (нє бойся Маша -я Євгеній) взагалі слів нема, хто не вмре в ході хвороби, або не стане інвалідом, той здобуде природній імунітет. Інші його не хвилюють.Просто муральний авторітєт. останнє слово я б замінив.



Як писав колись колега Чай, сумно, б. stargazer Повідомлень: 1195 З нами з: 15.04.09 Подякував: 455 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 21:16 ЛАД написав: Ромасик, это для Вас. Не только старикам опасен ковид:

«Если достаточное количество детей заразится, ... , это для Вас. Не только старикам опасен ковид:

и если у бабушки будут половые признаки дедушки...

Ни разу не видел немовля в наморднике. и если у бабушки будут половые признаки дедушки...Ни разу не видел немовля в наморднике. Ромасик Повідомлень: 2638 З нами з: 30.03.15 Подякував: 526 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 21:21 Faceless написав: budivelnik написав: Faceless написав: Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року Це ж вплив психології..

Якби Ви жили біля цвинтара..то були б дико здивовані як швидко він росте.

Як я розумію Вам зараз 25-35...не дивно ,що у Ваших знайомих багато народжень

А статистика каже про падіння.

2019 - 308817

2020 - 293457

01,01,2020-30,06,2020 - 139134

01,01,2021-30,06,2021 - 132595

Я розумію що абсолютні цифри падіння без урахування демографічних показників(кількість населення у віці 20-40 років) - приводити не коректно

Також я розумію , що останні роки у всьому світі(за виключенням малорозвинутих країн) спостерігається падіння народжуваності..

Але факт є фактом - падіння присутнє і тільки одне питання не вирішене - яка величина цього падіння повязана з ковідом. Це ж вплив психології..Якби Ви жили біля цвинтара..то були б дико здивовані як швидко він росте.Як я розумію Вам зараз 25-35...не дивно ,що у Ваших знайомих багато народженьА статистика каже про падіння.2019 - 3088172020 - 29345701,01,2020-30,06,2020 - 13913401,01,2021-30,06,2021 - 132595Я розумію що абсолютні цифри падіння без урахування демографічних показників(кількість населення у віці 20-40 років) - приводити не коректноТакож я розумію , що останні роки у всьому світі(за виключенням малорозвинутих країн) спостерігається падіння народжуваності..Але факт є фактом - падіння присутнє і тільки одне питання не вирішене - яка величина цього падіння повязана з ковідом. Мій вік тут ні до чого, адже ні останні 5 чи 10 років такої кількості одночасно не було, і вік вагітних різний, тут точно щось більше, ніж просто "репродуктивний вік". Але побачимо в статистиці по цьому року, пізніше Мій вік тут ні до чого, адже ні останні 5 чи 10 років такої кількості одночасно не було, і вік вагітних різний, тут точно щось більше, ніж просто "репродуктивний вік". Але побачимо в статистиці по цьому року, пізніше Давайте просту математику....

Щоб правильно вирішити математичну задачу..спочатку треба правильно сформувати умови цієї задачі.

1 В Україні на 40млн населення - 300 000 народжень=приблизно 1 на 130осіб

2 В Україні на 40 млн населення - приблизно 10 млн у віці 20-40 років , тобто в цій групі 1 народження на 33 особи.



Питання до Вас

Перше - яка кількість людей знаходиться у Вашому полі зору

Друге - яка кількість знаходиться у віці 20-40

Третє - чи відповідає кількість народжень 1народження до 33 осіб у вашому полі зору? Давайте просту математику....Щоб правильно вирішити математичну задачу..спочатку треба правильно сформувати умови цієї задачі.1 В Україні на 40млн населення - 300 000 народжень=приблизно 1 на 130осіб2 В Україні на 40 млн населення - приблизно 10 млн у віці 20-40 років , тобто в цій групі 1 народження на 33 особи.Питання до ВасПерше - яка кількість людей знаходиться у Вашому полі зоруДруге - яка кількість знаходиться у віці 20-40Третє - чи відповідає кількість народжень 1народження до 33 осіб у вашому полі зору? budivelnik

Повідомлень: 24830 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3520352135223523> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7651 4970410

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