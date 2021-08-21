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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3520352135223523>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70
Мені вже зробили щеплення
46%
32
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:02

  Binimovich написав:Ни для кого не секрет что много этих мркобесов приехало из Тернопольской области из Почаевского монастыря. Так же приехали черти из московии к этим мракобесам.

Ну а результат их тусовки представляю на графике Тернопольской области.

та лан графики. Вы расскажите, откуда взялись на бендеровщине топлпища мсоквских мракобесов? :lol: :lol: :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:03

  Faceless написав:Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року
Це ж вплив психології..
Якби Ви жили біля цвинтара..то були б дико здивовані як швидко він росте.
Як я розумію Вам зараз 25-35...не дивно ,що у Ваших знайомих багато народжень
А статистика каже про падіння.
2019 - 308817
2020 - 293457
01,01,2020-30,06,2020 - 139134
01,01,2021-30,06,2021 - 132595
Я розумію що абсолютні цифри падіння без урахування демографічних показників(кількість населення у віці 20-40 років) - приводити не коректно
Також я розумію , що останні роки у всьому світі(за виключенням малорозвинутих країн) спостерігається падіння народжуваності..
Але факт є фактом - падіння присутнє і тільки одне питання не вирішене - яка величина цього падіння повязана з ковідом.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:06

  _Mykola_ написав:
  Ромасик написав:На счет напуганных: напуганными были те, кто хотел быть напуганными. И я знаю тех, кто болел в мае 2020, они реально были напуганы, хотя по симптомам +/- обычный ОРВИ.
Пока корона дошла к Украине уже хорошо было известно, что зона риски - это старики. И мне с самого начала было не понятно, почему гоняются за мной? Но нет никакой пропаганды ухода за стариками.

Ну да, обычный ОРВИ, только почему в начале декабря 20-го я был на похоронах друга умершего от короны которому было немногим более 40+ который был +- здоров, имел медстраховки уровнем сильно выше среднего и следил за здоровьем?

И, НИКОГО не припомню кто-бы умер от ОРВИ. :twisted:

чем старее будете становиться, тем чаще ваши ровесники будут умирать... увы и ах. :?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Faceless написав:Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року

то так и есть) но грипп во время беременности может вызвать аномалии развития плода.
Никто, слава богу, не болел в этот период. Впрочем, такой риск есть в любое время
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:08

  Faceless написав:Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року

хоч щось добре
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

budivelnik написав:
  Faceless написав:Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року
Це ж вплив психології..
Якби Ви жили біля цвинтара..то були б дико здивовані як швидко він росте.
Як я розумію Вам зараз 25-35...не дивно ,що у Ваших знайомих багато народжень
А статистика каже про падіння.
2019 - 308817
2020 - 293457
01,01,2020-30,06,2020 - 139134
01,01,2021-30,06,2021 - 132595
Я розумію що абсолютні цифри падіння без урахування демографічних показників(кількість населення у віці 20-40 років) - приводити не коректно
Також я розумію , що останні роки у всьому світі(за виключенням малорозвинутих країн) спостерігається падіння народжуваності..
Але факт є фактом - падіння присутнє і тільки одне питання не вирішене - яка величина цього падіння повязана з ковідом.
Мій вік тут ні до чого, адже ні останні 5 чи 10 років такої кількості одночасно не було, і вік вагітних різний, тут точно щось більше, ніж просто "репродуктивний вік". Але побачимо в статистиці по цьому року, пізніше
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:12

  ЛАД написав:тратить время, чтобы выполнить работу Igneus'а и искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции, не буду.

В силу своего рода занятий я не выполняю и не могу выполнять никакой иной "работы", в частности, на этой ветке, например, "искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции", о чем Вы ошибочно предполагаете.
  ЛАД написав:Проблема в том, что у него нет какого-то мнения. Во всяком случае, он его ясно не высказывает.

Мое мнение было ясно и неоднократно высказано мною и не только мною.
Уже не только в комментариях на финансовых форумах, но и в более официальных заявлениях высказывается мнение, что коронавирусная риторика помогает, например, сдерживать инфляцию из-за эмиссии центробанками более 10 трлн.долл. в 2020-2021 годах. Эта риторика поможет и в дальнейшем снижать уровень недовольства инфляцией в обществе, поскольку широкомасштабная эмиссия центробанков для модернизации экономики вероятно будет продолжена и речь уже идет о повышении ее целевого уровня.
  ЛАД написав:Видимо, не хватает в жизни реальных успехов.

В мае 2021 года на сайте Евросуда появилось решение о выплате государством денежной компенсации, которая почти в 10 раз превышает сумму, невыплаченную военнослужащим после их увольнения, и я не считаю это своим провалом.
  ЛАД написав:Так же, как мне сослался на п.3.1.1 Правил...При этом сам обвинял меня лично.

В дискуссиях я не использую оскорбительных выражений, и, тем более, нецензурщины, в том числе, с заменой или исключением отдельных букв.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:15

Голубовська, на жаль, в тому повідомленні модифікувала думку сідісі щодо вакцинації, про що сідісі поняттяне має.

щодо кіліманджарського соціал-дарвініста широковідомого у вузьких колах (нє бойся Маша -я Євгеній) взагалі слів нема, хто не вмре в ході хвороби, або не стане інвалідом, той здобуде природній імунітет. Інші його не хвилюють.Просто муральний авторітєт. останнє слово я б замінив.

Як писав колись колега Чай, сумно, б.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:16

  ЛАД написав:Ромасик, это для Вас. Не только старикам опасен ковид:
«Если достаточное количество детей заразится, ...

и если у бабушки будут половые признаки дедушки...
Ни разу не видел немовля в наморднике.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:21

  Faceless написав:
budivelnik написав:
  Faceless написав:Щодо впливу на народжуваність - таке уявлення, що локдауни і віддалена робота її підвищили. Не пригадаю, щоб в мене стільки знайомих одночасно йшли в декрет, як цього року
Це ж вплив психології..
Якби Ви жили біля цвинтара..то були б дико здивовані як швидко він росте.
Як я розумію Вам зараз 25-35...не дивно ,що у Ваших знайомих багато народжень
А статистика каже про падіння.
2019 - 308817
2020 - 293457
01,01,2020-30,06,2020 - 139134
01,01,2021-30,06,2021 - 132595
Я розумію що абсолютні цифри падіння без урахування демографічних показників(кількість населення у віці 20-40 років) - приводити не коректно
Також я розумію , що останні роки у всьому світі(за виключенням малорозвинутих країн) спостерігається падіння народжуваності..
Але факт є фактом - падіння присутнє і тільки одне питання не вирішене - яка величина цього падіння повязана з ковідом.
Мій вік тут ні до чого, адже ні останні 5 чи 10 років такої кількості одночасно не було, і вік вагітних різний, тут точно щось більше, ніж просто "репродуктивний вік". Але побачимо в статистиці по цьому року, пізніше
Давайте просту математику....
Щоб правильно вирішити математичну задачу..спочатку треба правильно сформувати умови цієї задачі.
1 В Україні на 40млн населення - 300 000 народжень=приблизно 1 на 130осіб
2 В Україні на 40 млн населення - приблизно 10 млн у віці 20-40 років , тобто в цій групі 1 народження на 33 особи.

Питання до Вас
Перше - яка кількість людей знаходиться у Вашому полі зору
Друге - яка кількість знаходиться у віці 20-40
Третє - чи відповідає кількість народжень 1народження до 33 осіб у вашому полі зору?
budivelnik
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