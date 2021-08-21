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Додано: Суб 21 сер, 2021 21:22
Додано: Суб 21 сер, 2021 21:29
Ромасик, честно говоря, думал ответить на предыдущий Ваш пост.
Но после этого не вижу смысла.
Вы или не читаете, или принципиально не хотите воспринимать собеседника.
Там, вообще-то, говорилось, что дети болеют и процент детей среди заболевших в Израиле высокий. И говорилось не о возможных, а вполне реальных последствиях ковида у детей.
Так что половые признаки бабушки здесь совершенно не при чём.
Додано: Суб 21 сер, 2021 21:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Какие новости?
Додано: Суб 21 сер, 2021 21:47
Я ничего не предполагаю.
Но от других Вы требуете документальных подтверждений.
Если Вы не можете искать данные, то не пишите о погибших 80 лет назад. А если пишете, то будьте добры подтверждать свои слова, а не заставлять оппонентов проверять их.
"Не только Вами" - было, а вот Вашего не видел.
Можно уточнить - так риторика позволяет "сдерживать инфляцию" или "недовольство" ей?
И ещё вопрос. Это мнение о "риторике". Но интересно Ваше мнение о ковиде - его нет, он не опасен или что ещё?
Я Вас где-то оскорбил или послал на многоточие?
Разве что "юрист" - оскорбление.
P.s. На пост yanyura Вы не ответили, хотя и обещали, а на мой соизволили. Причём, не на тот, где я приводил цифры. Просто поговорить легче, чем ответить по делу?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 сер, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 сер, 2021 21:48
не, я статью просмотрел, она написана в стиле ТСН, по этому я не нашел что комментировать.
А поскольку ключевой посыл делался именно на слово ЕСЛИ - если много заразиться, то да, кто да и умрет. Но заражается столько сколько заражается.
на детскую смернтость припадает 0,06%
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 21 сер, 2021 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 сер, 2021 21:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Проста математика.
Якби локдауни не мали впливу на народжуваність, то в середньому відсоток вагітних серед жінок 20-40 років цього року не відрізнявся б від таких показників в 2015-2020 роках. Але ні. Якщо в 2015-2020 роках на мій погляд (я оцінюю суб'єктивно, по тому що бачу) - цей відсоток був приблизно однаковий, то цього року він значно вищий, і куди вище за 1/33 особи.
Одразу додам, що щодо 2021 року це більшою частиною ті люди, які були в категорії 20-40 років і в період 2015-2020, тобто це точно не через те, що у моєму оточенні більша частина людей нещодавно перейшла межу 20 років (мало того, переважна більшість з них не заводили дітей рано)
Додано: Суб 21 сер, 2021 21:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я не настоюю..
Я просто памятаю суперечки 2009 року, коли по кількості вікон де ввімкнене світло - рахували кількість заселених квартир..
І коли я писав що рівняти гуртожиток де в кімнаті 4 особи а значить 99% вікон будуть з світлом з новобудовою в якій на двох осіб - 5 вікон...мене слухати не хотіли.
Тому почекаємо ще пару років і порівняємо народжуваність в до ковідний,ковідний і постковідний періоди.
І все стане на свої місця.
Додано: Суб 21 сер, 2021 21:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я не Захар, ці оцінки за вікнами не до мене. Я й сам писав, що є значна різниця у частці "світлих вікон" залежно від тооо, наскільки великі квартири, і панельці з однокімнатними це одне, а там, де 3 - 4кімнатні - зовсім інше.
Але до народжуваності це не має відношення. Сплеск я бачу якраз на цей рік, і це справді як якийсь бум. Вважаю, що це добре, хоч щось добре на фоні загального негативу, що створив ковід, як він безпосередньо, так і спроби боротьби з ним
Додано: Суб 21 сер, 2021 22:01
Итак, изначально Вы ссылаетесь на статью обозревателя газеты FAZ Маттиаса Виссува, где он утверждает, ссылаясь на "недавно опубликованный отчет одной из комиссий", о котором и которой он далее ничего не уточняет, что, якобы, "На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых... В то время как в летний период уровень заболеваемости оставался низким, в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны [то есть Швеции] за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая."
Однако, доводы, приведенные в статье журналиста, являются его оценочными суждениями, которым могут быть присущи аллегория, преувеличение, сатира, и они не содержат фактов, как Вы ошибочно считаете:
Кроме того, из статьи обозревателя газеты FAZ Маттиаса Виссува я по ссылке вышел на другую статью, но, похоже, уже без автора:
Исходя из этой статьи, подсчеты, на которые Вы ссылаетесь, похоже производил Университет Джонса Хопкинса.
Однако я хочу отметить, что, несмотря на существенную разницу во взглядах, авторы двух крылатых фраз, которые приведены ниже, близки в определении сущности статистики, а именно:
"Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика".
"Неважно, как голосуют, а важно, как считают."
Поэтому, если у Вас есть доверие к Университету Джонса Хопкинса, который участвовал в экспериментах по заражению людей сифилисом, гонореей и другими заболеваниями в рамках исследования инфекций, передающихся половым путем, то я сожалею об этом, поскольку у меня этот университет вызывает лишь презрение, так как не может иначе расцениваться глумление над человеческим правом на здоровье и жизнь:
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