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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3521352235233524>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70
Мені вже зробили щеплення
46%
32
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:22

  ЛАД написав:Нет, ребята. Отвечать, всем, это уж слишком. Тем более, возражения не воспринимаются.
fler, Вашу позицию давно понял.
:lol:
Зображення
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:29

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Ромасик, это для Вас. Не только старикам опасен ковид:
«Если достаточное количество детей заразится, ...

и если у бабушки будут половые признаки дедушки...
Ни разу не видел немовля в наморднике.

Ромасик, честно говоря, думал ответить на предыдущий Ваш пост.
Но после этого не вижу смысла.
Вы или не читаете, или принципиально не хотите воспринимать собеседника.
Там, вообще-то, говорилось, что дети болеют и процент детей среди заболевших в Израиле высокий. И говорилось не о возможных, а вполне реальных последствиях ковида у детей.
Так что половые признаки бабушки здесь совершенно не при чём.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:32

Ромасик
Ну-ну.
Считайте, что победили. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Какие новости?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:47

  Igneus написав:....
В силу своего рода занятий я не выполняю и не могу выполнять никакой иной "работы", в частности, на этой ветке, например, "искать данные по демографической пирамиде в Германии и Швеции", о чем Вы ошибочно предполагаете.

Я ничего не предполагаю.
Но от других Вы требуете документальных подтверждений.
Если Вы не можете искать данные, то не пишите о погибших 80 лет назад. А если пишете, то будьте добры подтверждать свои слова, а не заставлять оппонентов проверять их.


Мое мнение было ясно и неоднократно высказано мною и не только мною.

:)
"Не только Вами" - было, а вот Вашего не видел.

Уже не только в комментариях на финансовых форумах, но и в более официальных заявлениях высказывается мнение, что коронавирусная риторика помогает, например, сдерживать инфляцию из-за эмиссии центробанками более 10 трлн.долл. в 2020-2021 годах. Эта риторика поможет и в дальнейшем снижать уровень недовольства инфляцией в обществе

Можно уточнить - так риторика позволяет "сдерживать инфляцию" или "недовольство" ей?
И ещё вопрос. Это мнение о "риторике". Но интересно Ваше мнение о ковиде - его нет, он не опасен или что ещё?


В дискуссиях я не использую оскорбительных выражений, и, тем более, нецензурщины, в том числе, с заменой или исключением отдельных букв.

Я Вас где-то оскорбил или послал на многоточие? :shock:
Разве что "юрист" - оскорбление.

P.s. На пост yanyura Вы не ответили, хотя и обещали, а на мой соизволили. Причём, не на тот, где я приводил цифры. Просто поговорить легче, чем ответить по делу?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 сер, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:48

  ЛАД написав:Вы или не читаете, или принципиально не хотите воспринимать собеседника.
Там, вообще-то, говорилось, что дети болеют и процент детей среди заболевших в Израиле высокий. И говорилось не о возможных, а вполне реальных последствиях ковида у детей.
Так что половые признаки бабушки здесь совершенно не при чём.

не, я статью просмотрел, она написана в стиле ТСН, по этому я не нашел что комментировать.
А поскольку ключевой посыл делался именно на слово ЕСЛИ - если много заразиться, то да, кто да и умрет. Но заражается столько сколько заражается. :roll:

на детскую смернтость припадает 0,06%
https://www.worldometers.info/coronavir ... ographics/
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 21 сер, 2021 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

budivelnik написав:Давайте просту математику....
Щоб правильно вирішити математичну задачу..спочатку треба правильно сформувати умови цієї задачі.
1 В Україні на 40млн населення - 300 000 народжень=приблизно 1 на 130осіб
2 В Україні на 40 млн населення - приблизно 10 млн у віці 20-40 років , тобто в цій групі 1 народження на 33 особи.

Питання до Вас
Перше - яка кількість людей знаходиться у Вашому полі зору
Друге - яка кількість знаходиться у віці 20-40
Третє - чи відповідає кількість народжень 1народження до 33 осіб у вашому полі зору?

Проста математика.
Якби локдауни не мали впливу на народжуваність, то в середньому відсоток вагітних серед жінок 20-40 років цього року не відрізнявся б від таких показників в 2015-2020 роках. Але ні. Якщо в 2015-2020 роках на мій погляд (я оцінюю суб'єктивно, по тому що бачу) - цей відсоток був приблизно однаковий, то цього року він значно вищий, і куди вище за 1/33 особи.
Одразу додам, що щодо 2021 року це більшою частиною ті люди, які були в категорії 20-40 років і в період 2015-2020, тобто це точно не через те, що у моєму оточенні більша частина людей нещодавно перейшла межу 20 років (мало того, переважна більшість з них не заводили дітей рано)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Проста математика.
Я не настоюю..
Я просто памятаю суперечки 2009 року, коли по кількості вікон де ввімкнене світло - рахували кількість заселених квартир..
І коли я писав що рівняти гуртожиток де в кімнаті 4 особи а значить 99% вікон будуть з світлом з новобудовою в якій на двох осіб - 5 вікон...мене слухати не хотіли.
Тому почекаємо ще пару років і порівняємо народжуваність в до ковідний,ковідний і постковідний періоди.
І все стане на свої місця.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

budivelnik написав:
  Faceless написав:Проста математика.
Я не настоюю..
Я просто памятаю суперечки 2009 року, коли по кількості вікон де ввімкнене світло - рахували кількість заселених квартир..
І коли я писав що рівняти гуртожиток де в кімнаті 4 особи а значить 99% вікон будуть з світлом з новобудовою в якій на двох осіб - 5 вікон...мене слухати не хотіли.
Тому почекаємо ще пару років і порівняємо народжуваність в до ковідний,ковідний і постковідний періоди.
І все стане на свої місця.


Я не Захар, ці оцінки за вікнами не до мене. Я й сам писав, що є значна різниця у частці "світлих вікон" залежно від тооо, наскільки великі квартири, і панельці з однокімнатними це одне, а там, де 3 - 4кімнатні - зовсім інше.
Але до народжуваності це не має відношення. Сплеск я бачу якраз на цей рік, і це справді як якийсь бум. Вважаю, що це добре, хоч щось добре на фоні загального негативу, що створив ковід, як він безпосередньо, так і спроби боротьби з ним
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 22:01

  yanyura написав:Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:
https://www.dw.com/ru/kommentarij-shvecija-plohoj-primer-v-borbe-s-koronavirusom/a-55788137

Все цифры по численности населения из https://countrymeters.info/ru

  yanyura написав:Извините, юристам на слово не верю. Верю фактам.

  yanyura написав:ЛАД
Спасибо за подсказку, но ко времени появления вашего поста я уже нашел динамики. Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится.

Итак, изначально Вы ссылаетесь на статью обозревателя газеты FAZ Маттиаса Виссува, где он утверждает, ссылаясь на "недавно опубликованный отчет одной из комиссий", о котором и которой он далее ничего не уточняет, что, якобы, "На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых... В то время как в летний период уровень заболеваемости оставался низким, в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны [то есть Швеции] за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая."

https://www.dw.com/ru/kommentarij-shvec ... a-55788137

Однако, доводы, приведенные в статье журналиста, являются его оценочными суждениями, которым могут быть присущи аллегория, преувеличение, сатира, и они не содержат фактов, как Вы ошибочно считаете:
https://pravo.ua/articles/fakty-vs-ocen ... uzhdenija/

Кроме того, из статьи обозревателя газеты FAZ Маттиаса Виссува я по ссылке вышел на другую статью, но, похоже, уже без автора:
https://www.dw.com/ru/pochemu-finljandi ... a-55703558

Исходя из этой статьи, подсчеты, на которые Вы ссылаетесь, похоже производил Университет Джонса Хопкинса.
Однако я хочу отметить, что, несмотря на существенную разницу во взглядах, авторы двух крылатых фраз, которые приведены ниже, близки в определении сущности статистики, а именно:
"Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика".
"Неважно, как голосуют, а важно, как считают."

Поэтому, если у Вас есть доверие к Университету Джонса Хопкинса, который участвовал в экспериментах по заражению людей сифилисом, гонореей и другими заболеваниями в рамках исследования инфекций, передающихся половым путем, то я сожалею об этом, поскольку у меня этот университет вызывает лишь презрение, так как не может иначе расцениваться глумление над человеческим правом на здоровье и жизнь:
https://www.independent.co.uk/news/worl ... 51758.html
Igneus
 
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