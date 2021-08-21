Додано: Суб 21 сер, 2021 22:01

yanyura написав: Зато в Швеции, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:

https://www.dw.com/ru/kommentarij-shvecija-plohoj-primer-v-borbe-s-koronavirusom/a-55788137



Все цифры по численности населения из https://countrymeters.info/ru Зато, пошедшей своим путем, психическое и социальное благополучие населения осталось на высоком уровне, вот только ухудшение здоровья, рост заболеваемости и смертность оказались выше, чем в соседних странах:Все цифры по численности населения из

yanyura написав: Извините, юристам на слово не верю. Верю фактам.

Извините, юристам на слово не верю. Верю фактам.

yanyura написав: ЛАД

Спасибо за подсказку, но ко времени появления вашего поста я уже нашел динамики. Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится. Спасибо за подсказку, но ко времени появления вашего поста я уже нашел динамики. Теперь посмотрим, как он будет реагировать на факты. Вангую, что он просто отмолчится.

одной из комиссий

лжи

статистика

голосуют

считают.

Итак, изначально Вы ссылаетесь на статью, где он утверждает, ссылаясь на, о котором и которой он далее ничего не уточняет, что, якобы, "На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых... В то время как в летний период уровень заболеваемости оставался низким, в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны [то есть Швеции] за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая."Однако, доводы, приведенные в статье журналиста, являются его, которым могут быть присущи аллегория, преувеличение, сатира, и они не содержат, как Вы ошибочно считаете:Кроме того, из статьия по ссылке вышел на другую статью, но, похоже, уже без автора:Исходя из этой статьи, подсчеты, на которые Вы ссылаетесь, похоже производилОднако я хочу отметить, что, несмотря на существенную разницу во взглядах, авторы двух крылатых фраз, которые приведены ниже, близки в определении сущности статистики, а именно:Поэтому, если у Вас есть доверие к Университету Джонса Хопкинса, который участвовал в экспериментах по заражению людей сифилисом, гонореей и другими заболеваниями в рамках исследования инфекций, передающихся половым путем, то я сожалею об этом, поскольку у меня этот университет вызывает лишь презрение, так как не может иначе расцениваться глумление над человеческим правом на здоровье и жизнь: