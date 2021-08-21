В моєї мами 35 років стажу в будівництві і 8000 грн пенсії...
Але цієї пенсії в неї могло б не бути якби в 1985-1990 їх управління не будувало цехи Електрону.
На той час у всіх був застій..а по тим правилами при нарахуванні пенсії людина могла взяти 5 років підряд з любого періоду за останні 15 років і середній дохід за цих 5 років порівнювали з середнім доходом в галузі(будівельники тоді практично лежали)
От і вийшло ,що в неї в 3 рази вища пенсія ніж в таких самих як і вона ,але з інших будіельних управлінь.
Так що, може у Вашій галузі(чи фірмі) зараз найсприятливіші умови і саме тому серед Вашого оточення - найвища народжуваність..
ПС
Як не дивно це прозвучить , але в мене в торгівлі в останні 2 роки доходи ті самі що в мене були в 2005-2008 роках...А в інших гаплик..з чим це повязано? Фантазувати(припускати) то я можу, а от довести з 100% точністю - ні.
ПС
Особисто я вважаю що ріст розрібної торгівлі продуктами повязаний з тим що населення не впевнене в майбутньому,а тому не робить великих(капітальних покупок) а доходи які залишаються в розпорядженні - запускають на купівлю чогось доступного..такий собі банкет під час чуми..зекономили на шкарпетках - витратили на пиві....