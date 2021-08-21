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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3521352235233524 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70 Мені вже зробили щеплення 46% 32 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 11% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 14% 10 Всього голосів : 70 Додано: Суб 21 сер, 2021 22:11 Faceless написав: Сплеск я бачу якраз на цей рік, і це справді як якийсь бум. Сплеск я бачу якраз на цей рік, і це справді як якийсь бум. В моєї мами 35 років стажу в будівництві і 8000 грн пенсії...

Але цієї пенсії в неї могло б не бути якби в 1985-1990 їх управління не будувало цехи Електрону.

На той час у всіх був застій..а по тим правилами при нарахуванні пенсії людина могла взяти 5 років підряд з любого періоду за останні 15 років і середній дохід за цих 5 років порівнювали з середнім доходом в галузі(будівельники тоді практично лежали)

От і вийшло ,що в неї в 3 рази вища пенсія ніж в таких самих як і вона ,але з інших будіельних управлінь.

Так що, може у Вашій галузі(чи фірмі) зараз найсприятливіші умови і саме тому серед Вашого оточення - найвища народжуваність..

ПС

Як не дивно це прозвучить , але в мене в торгівлі в останні 2 роки доходи ті самі що в мене були в 2005-2008 роках...А в інших гаплик..з чим це повязано? Фантазувати(припускати) то я можу, а от довести з 100% точністю - ні.

ПС

Особисто я вважаю що ріст розрібної торгівлі продуктами повязаний з тим що населення не впевнене в майбутньому,а тому не робить великих(капітальних покупок) а доходи які залишаються в розпорядженні - запускають на купівлю чогось доступного..такий собі банкет під час чуми..зекономили на шкарпетках - витратили на пиві.... В моєї мами 35 років стажу в будівництві і 8000 грн пенсії...Але цієї пенсії в неї могло б не бути якби в 1985-1990 їх управління не будувало цехи Електрону.На той час у всіх був застій..а по тим правилами при нарахуванні пенсії людина могла взяти 5 років підряд з любого періоду за останні 15 років і середній дохід за цих 5 років порівнювали з середнім доходом в галузі(будівельники тоді практично лежали)От і вийшло ,що в неї в 3 рази вища пенсія ніж в таких самих як і вона ,але з інших будіельних управлінь.Так що, може у Вашій галузі(чи фірмі) зараз найсприятливіші умови і саме тому серед Вашого оточення - найвища народжуваність..ПСЯк не дивно це прозвучить , але в мене в торгівлі в останні 2 роки доходи ті самі що в мене були в 2005-2008 роках...А в інших гаплик..з чим це повязано? Фантазувати(припускати) то я можу, а от довести з 100% точністю - ні.ПСОсобисто я вважаю що ріст розрібної торгівлі продуктами повязаний з тим що населення не впевнене в майбутньому,а тому не робить великих(капітальних покупок) а доходи які залишаються в розпорядженні - запускають на купівлю чогось доступного..такий собі банкет під час чуми..зекономили на шкарпетках - витратили на пиві.... budivelnik

Повідомлень: 24836 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 сер, 2021 22:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Faceless написав: Сплеск я бачу якраз на цей рік, і це справді як якийсь бум. Сплеск я бачу якраз на цей рік, і це справді як якийсь бум. В моєї мами 35 років стажу в будівництві і 8000 грн пенсії...

Але цієї пенсії в неї могло б не бути якби в 1985-1990 їх управління не будувало цехи Електрону.

На той час у всіх був застій..а по тим правилами при нарахуванні пенсії людина могла взяти 5 років підряд з любого періоду за останні 15 років і середній дохід за цих 5 років порівнювали з середнім доходом в галузі(будівельники тоді практично лежали)

От і вийшло ,що в неї в 3 рази вища пенсія ніж в таких самих як і вона ,але з інших будіельних управлінь.

Так що, може у Вашій галузі(чи фірмі) зараз найсприятливіші умови і саме тому серед Вашого оточення - найвища народжуваність..

ПС

Як не дивно це прозвучить , але в мене в торгівлі в останні 2 роки доходи ті самі що в мене були в 2005-2008 роках...А в інших гаплик..з чим це повязано? Фантазувати(припускати) то я можу, а от довести з 100% точністю - ні.

ПС

Особисто я вважаю що ріст розрібної торгівлі продуктами повязаний з тим що населення не впевнене в майбутньому,а тому не робить великих(капітальних покупок) а доходи які залишаються в розпорядженні - запускають на купівлю чогось доступного..такий собі банкет під час чуми..зекономили на шкарпетках - витратили на пиві.... В моєї мами 35 років стажу в будівництві і 8000 грн пенсії...Але цієї пенсії в неї могло б не бути якби в 1985-1990 їх управління не будувало цехи Електрону.На той час у всіх був застій..а по тим правилами при нарахуванні пенсії людина могла взяти 5 років підряд з любого періоду за останні 15 років і середній дохід за цих 5 років порівнювали з середнім доходом в галузі(будівельники тоді практично лежали)От і вийшло ,що в неї в 3 рази вища пенсія ніж в таких самих як і вона ,але з інших будіельних управлінь.Так що, може у Вашій галузі(чи фірмі) зараз найсприятливіші умови і саме тому серед Вашого оточення - найвища народжуваність..ПСЯк не дивно це прозвучить , але в мене в торгівлі в останні 2 роки доходи ті самі що в мене були в 2005-2008 роках...А в інших гаплик..з чим це повязано? Фантазувати(припускати) то я можу, а от довести з 100% точністю - ні.ПСОсобисто я вважаю що ріст розрібної торгівлі продуктами повязаний з тим що населення не впевнене в майбутньому,а тому не робить великих(капітальних покупок) а доходи які залишаються в розпорядженні - запускають на купівлю чогось доступного..такий собі банкет під час чуми..зекономили на шкарпетках - витратили на пиві.... В моїй галузі дійсно не найгірші часи, але нічого особливого в цьому плані не змінилося за останні роки, що иак би могло вплинути, в 2015-2020 було приблизно те саме.

І друге, не менш важливе - мож оточення не тільки з однієї галузі, то ж це т м паче не фактор В моїй галузі дійсно не найгірші часи, але нічого особливого в цьому плані не змінилося за останні роки, що иак би могло вплинути, в 2015-2020 було приблизно те саме.І друге, не менш важливе - мож оточення не тільки з однієї галузі, то ж це т м паче не фактор Faceless

Модератор Повідомлень: 29812 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1263 раз. Подякували: 7216 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3521352235233524 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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