Faceless написав:Сплеск я бачу якраз на цей рік, і це справді як якийсь бум.
В моєї мами 35 років стажу в будівництві і 8000 грн пенсії... Але цієї пенсії в неї могло б не бути якби в 1985-1990 їх управління не будувало цехи Електрону. На той час у всіх був застій..а по тим правилами при нарахуванні пенсії людина могла взяти 5 років підряд з любого періоду за останні 15 років і середній дохід за цих 5 років порівнювали з середнім доходом в галузі(будівельники тоді практично лежали) От і вийшло ,що в неї в 3 рази вища пенсія ніж в таких самих як і вона ,але з інших будіельних управлінь. Так що, може у Вашій галузі(чи фірмі) зараз найсприятливіші умови і саме тому серед Вашого оточення - найвища народжуваність.. ПС Як не дивно це прозвучить , але в мене в торгівлі в останні 2 роки доходи ті самі що в мене були в 2005-2008 роках...А в інших гаплик..з чим це повязано? Фантазувати(припускати) то я можу, а от довести з 100% точністю - ні. ПС Особисто я вважаю що ріст розрібної торгівлі продуктами повязаний з тим що населення не впевнене в майбутньому,а тому не робить великих(капітальних покупок) а доходи які залишаються в розпорядженні - запускають на купівлю чогось доступного..такий собі банкет під час чуми..зекономили на шкарпетках - витратили на пиві....
Faceless написав:Сплеск я бачу якраз на цей рік, і це справді як якийсь бум.
В моєї мами 35 років стажу в будівництві і 8000 грн пенсії... Але цієї пенсії в неї могло б не бути якби в 1985-1990 їх управління не будувало цехи Електрону. На той час у всіх був застій..а по тим правилами при нарахуванні пенсії людина могла взяти 5 років підряд з любого періоду за останні 15 років і середній дохід за цих 5 років порівнювали з середнім доходом в галузі(будівельники тоді практично лежали) От і вийшло ,що в неї в 3 рази вища пенсія ніж в таких самих як і вона ,але з інших будіельних управлінь. Так що, може у Вашій галузі(чи фірмі) зараз найсприятливіші умови і саме тому серед Вашого оточення - найвища народжуваність.. ПС Як не дивно це прозвучить , але в мене в торгівлі в останні 2 роки доходи ті самі що в мене були в 2005-2008 роках...А в інших гаплик..з чим це повязано? Фантазувати(припускати) то я можу, а от довести з 100% точністю - ні. ПС Особисто я вважаю що ріст розрібної торгівлі продуктами повязаний з тим що населення не впевнене в майбутньому,а тому не робить великих(капітальних покупок) а доходи які залишаються в розпорядженні - запускають на купівлю чогось доступного..такий собі банкет під час чуми..зекономили на шкарпетках - витратили на пиві....
В моїй галузі дійсно не найгірші часи, але нічого особливого в цьому плані не змінилося за останні роки, що иак би могло вплинути, в 2015-2020 було приблизно те саме. І друге, не менш важливе - мож оточення не тільки з однієї галузі, то ж це т м паче не фактор
yama К вопросу о Голубовской и "непроверенных средствах".
В понедельник, 23 августа, вакцина от коронавируса "Файзер" должна получить полный сертификат американского регулятора — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Правда,
Вместе с тем источники сообщили, что процедура полного одобрения вакцины может и не завершиться до понедельника, поскольку ряд вопросов требует дополнительных уточнений.
ЛАД написав:Вы или не читаете, или принципиально не хотите воспринимать собеседника. Там, вообще-то, говорилось, что дети болеют и процент детей среди заболевших в Израиле высокий. И говорилось не о возможных, а вполне реальных последствиях ковида у детей. Так что половые признаки бабушки здесь совершенно не при чём.
не, я статью просмотрел, она написана в стиле ТСН, по этому я не нашел что комментировать. А поскольку ключевой посыл делался именно на слово ЕСЛИ - если много заразиться, то да, кто да и умрет. Но заражается столько сколько заражается.
О высокой детской смертности я не писал. Приводил цифры о последствиях болезни и о том, что они достаточно длительные. А заболеваемость высокая. Не нашел общие цифры, но, например, за воскресенье 25% новых случаев - дети до 11 лет + 11% от 12 до 18 лет (https://www.9tv.co.il/item/33142) Кстати, по Вашей же ссылке есть и другая цифра детской смертности (10-19лет) - 0,2%. Тоже, конечно, очень низкая.