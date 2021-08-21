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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3521352235233524

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 70
Мені вже зробили щеплення
46%
32
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
11%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
14%
10
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 22:11

  Faceless написав:Сплеск я бачу якраз на цей рік, і це справді як якийсь бум.
В моєї мами 35 років стажу в будівництві і 8000 грн пенсії...
Але цієї пенсії в неї могло б не бути якби в 1985-1990 їх управління не будувало цехи Електрону.
На той час у всіх був застій..а по тим правилами при нарахуванні пенсії людина могла взяти 5 років підряд з любого періоду за останні 15 років і середній дохід за цих 5 років порівнювали з середнім доходом в галузі(будівельники тоді практично лежали)
От і вийшло ,що в неї в 3 рази вища пенсія ніж в таких самих як і вона ,але з інших будіельних управлінь.
Так що, може у Вашій галузі(чи фірмі) зараз найсприятливіші умови і саме тому серед Вашого оточення - найвища народжуваність..
ПС
Як не дивно це прозвучить , але в мене в торгівлі в останні 2 роки доходи ті самі що в мене були в 2005-2008 роках...А в інших гаплик..з чим це повязано? Фантазувати(припускати) то я можу, а от довести з 100% точністю - ні.
ПС
Особисто я вважаю що ріст розрібної торгівлі продуктами повязаний з тим що населення не впевнене в майбутньому,а тому не робить великих(капітальних покупок) а доходи які залишаються в розпорядженні - запускають на купівлю чогось доступного..такий собі банкет під час чуми..зекономили на шкарпетках - витратили на пиві....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 22:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

budivelnik написав:
  Faceless написав:Сплеск я бачу якраз на цей рік, і це справді як якийсь бум.
В моєї мами 35 років стажу в будівництві і 8000 грн пенсії...
Але цієї пенсії в неї могло б не бути якби в 1985-1990 їх управління не будувало цехи Електрону.
На той час у всіх був застій..а по тим правилами при нарахуванні пенсії людина могла взяти 5 років підряд з любого періоду за останні 15 років і середній дохід за цих 5 років порівнювали з середнім доходом в галузі(будівельники тоді практично лежали)
От і вийшло ,що в неї в 3 рази вища пенсія ніж в таких самих як і вона ,але з інших будіельних управлінь.
Так що, може у Вашій галузі(чи фірмі) зараз найсприятливіші умови і саме тому серед Вашого оточення - найвища народжуваність..
ПС
Як не дивно це прозвучить , але в мене в торгівлі в останні 2 роки доходи ті самі що в мене були в 2005-2008 роках...А в інших гаплик..з чим це повязано? Фантазувати(припускати) то я можу, а от довести з 100% точністю - ні.
ПС
Особисто я вважаю що ріст розрібної торгівлі продуктами повязаний з тим що населення не впевнене в майбутньому,а тому не робить великих(капітальних покупок) а доходи які залишаються в розпорядженні - запускають на купівлю чогось доступного..такий собі банкет під час чуми..зекономили на шкарпетках - витратили на пиві....
В моїй галузі дійсно не найгірші часи, але нічого особливого в цьому плані не змінилося за останні роки, що иак би могло вплинути, в 2015-2020 було приблизно те саме.
І друге, не менш важливе - мож оточення не тільки з однієї галузі, то ж це т м паче не фактор
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 23:14

  Investor_K написав:Какие новости?

Прибитые косо начинают смотреть на не прибитых))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 23:29

  Ромасик написав:
  Binimovich написав:Ни для кого не секрет что много этих мркобесов приехало из Тернопольской области из Почаевского монастыря. Так же приехали черти из московии к этим мракобесам.

Ну а результат их тусовки представляю на графике Тернопольской области.

та лан графики. Вы расскажите, откуда взялись на бендеровщине топлпища мсоквских мракобесов? :lol: :lol: :lol:

Петров и Боширов обкололи всех новичком? :)

А секрет Одессы уже разгадали?
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 23:36

yama
К вопросу о Голубовской и "непроверенных средствах".
В понедельник, 23 августа, вакцина от коронавируса "Файзер" должна получить полный сертификат американского регулятора — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Правда,
Вместе с тем источники сообщили, что процедура полного одобрения вакцины может и не завершиться до понедельника, поскольку ряд вопросов требует дополнительных уточнений.

https://www.9tv.co.il/item/33312
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 23:56

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вы или не читаете, или принципиально не хотите воспринимать собеседника.
Там, вообще-то, говорилось, что дети болеют и процент детей среди заболевших в Израиле высокий. И говорилось не о возможных, а вполне реальных последствиях ковида у детей.
Так что половые признаки бабушки здесь совершенно не при чём.

не, я статью просмотрел, она написана в стиле ТСН, по этому я не нашел что комментировать.
А поскольку ключевой посыл делался именно на слово ЕСЛИ - если много заразиться, то да, кто да и умрет. Но заражается столько сколько заражается. :roll:

на детскую смернтость припадает 0,06%
https://www.worldometers.info/coronavir ... ographics/

О высокой детской смертности я не писал. Приводил цифры о последствиях болезни и о том, что они достаточно длительные.
А заболеваемость высокая. Не нашел общие цифры, но, например, за воскресенье 25% новых случаев - дети до 11 лет + 11% от 12 до 18 лет (https://www.9tv.co.il/item/33142)
Кстати, по Вашей же ссылке есть и другая цифра детской смертности (10-19лет) - 0,2%. Тоже, конечно, очень низкая.
ЛАД
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