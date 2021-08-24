RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3536353735383539>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 75
Мені вже зробили щеплення
47%
35
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 16:11

  Hotab написав:Нема жодних причин , що саме зараз 80-річні почнуть помирати швидше, ніж рік тому.


Та невже? Шо ковід вже не такий страшний як рік тому? :mrgreen:
Причини: 1) дельта-штам та інші нові мутації
2) більшість 80+ не вакцинувалися
3) вакцини слабше захищають від нових штамів.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 07.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 16:20

  fler написав:
  Hotab написав:Нема жодних причин , що саме зараз 80-річні почнуть помирати швидше, ніж рік тому.


Та невже? Шо ковід вже не такий страшний як рік тому? :mrgreen:
Причини: 1) дельта-штам та інші нові мутації
2) більшість 80+ не вакцинувалися
3) вакцини слабше захищають від нових штамів.



Жаль, що вам потрібно розказувати прості речі. Якщо взята таблиця за 2021 рік для 78,79, 80-річних, то ці коефіцієнти вже враховують вплив ковід для них.
Якщо коефіцієнти взяті для 2019 року, то не враховують. Я взагалі навів для 2018 (нема ковіду) року для трьох вікових груп: 78,79,80 років і показав, що без впливу ковід просто факт старіння людини на 1 рік не робить його шанс померти найближчим часом набагато ймовірнішим.

Для 2021 року (цих даним ще нема) коеф.може будуть інші значення мати, проте я зовсім не це досліджував. А те, чи зросте суттєво шанс померти у людини просто від того факту, що вчора йому було 79 років, а сьогодні 80?? Відплвідь- ні. Шанс як був стабільно високий, так і залишився.

Проте ви наштовхнули на цікаву думку. Як я вже сказав, у 2018 році шанси (імовірність) померти найближчим роком у стариків (обох статей) були такі:

78 років 0.06907
79 років 0.07865
80 років 0.08586


У 2019 їх шанси були такі:

78 років 0.06585
79 років 0.07544
80 років 0.08628


А ось в 2020 році вони вже стали:

78 років 0.07551
79 років 0.07936
80 років 0.09022

Якщо це не ковід їм поправив шанси померти, то що?? Невже демографи роблять поправку на медичну реформу?))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 15.02.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 17:18

  Hotab написав:
  fler написав:
  Hotab написав:Нема жодних причин , що саме зараз 80-річні почнуть помирати швидше, ніж рік тому.


Та невже? Шо ковід вже не такий страшний як рік тому? :mrgreen:
Причини: 1) дельта-штам та інші нові мутації
2) більшість 80+ не вакцинувалися
3) вакцини слабше захищають від нових штамів.



Якщо взята таблиця за 2021 рік для 78,79, 80-річних, то ці коефіцієнти вже враховують вплив ковід для них.

Цікаво… Яким чином коефіцієнт за 2021 враховує наведені мною 3 причини? Демографи знали про них наперед? :twisted:

  Hotab написав:Проте ви наштовхнули на цікаву думку.
Якщо це не ковід їм поправив шанси померти, то що?? Невже демографи роблять поправку на медичну реформу?))


Крім ковіду очі нічого не бачать :roll:
1) Зростання комуналки та цін на товари і послуги, яке звісно ж не компенсується зростанням пенсій, але добре псує здоров'я;
2) Відсутність планових операцій під час локдауну та ніяке обслуговування в лікарнях під час локдаунів + проста неможливість доїхати до лікарні чи дочекатись швидкої неабияк погіршили стан здоров'я людей 70+…
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 07.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 17:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Цікаво… Яким чином коефіцієнт за 2021 враховує наведені мною 3 причини?


За 2021 рік цифри будуть у 2022 році. Про що ви??

  fler написав:Відсутність планових операцій під час локдауну та ніяке обслуговування в лікарнях під час локдаунів + проста неможливість доїхати до лікарні чи дочекатись швидкої неабияк погіршили стан здоров'я людей 70+…

Як ви поясните цією теорією +49% від норми смертність в квітні, та всього +4% в червні?? Комуналку понизили? Здоров'я 70+річних раптово виправилось?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 15.02.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:39

  Hotab написав:
  fler написав:Цікаво… Яким чином коефіцієнт за 2021 враховує наведені мною 3 причини?


За 2021 рік цифри будуть у 2022 році. Про що ви??


Про ваші міркування щодо причин для 80+ помирати швидше, ніж минулого року та перевод стрілок...

  Hotab написав:
  fler написав:Відсутність планових операцій під час локдауну та ніяке обслуговування в лікарнях під час локдаунів + проста неможливість доїхати до лікарні чи дочекатись швидкої неабияк погіршили стан здоров'я людей 70+…

Як ви поясните цією теорією +49% від норми смертність в квітні, та всього +4% в червні?? Комуналку понизили? Здоров'я 70+річних раптово виправилось?


Обговорювались коефіцієнти впливу на річну летальність. З якого переляку ви перескочили на летальність по місяцях? Чи за вашою логікою без ковіду 70+ мають вмирати рівномірно кожного місяця, а розміри комуналки та пенсій + локдауни не вплинули на здоров’я 70+?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 07.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Обговорювались коефіцієнти впливу на річну летальність

Яка складається з щомісячної.
  fler написав:Чи за вашою логікою без ковіду 70+ мають вмирати рівномірно кожного місяця


Ніколи раніше не помирали +49% від норми, або від "середньої" , або від попереднього. Комуналку раніше піднімали,не пам'ятаєте?? Чи зараз вперше??
  fler написав:розміри комуналки та пенсій + локдауни не вплинули на здоров’я 70+?


Я не знаю. Знаю лише,що раніше не впливали так, щоб це відбувалось стрибкоподібно. І так само стрибкоподібно падало.

А з непроведеними операціями ,які підірвали здоров'я, що трапилось в червні?? "Чудесное исцеление"?



  fler написав:Про ваші міркування щодо причин для 80+ помирати швидше, ніж минулого року та перевод стрілок

Значить не зрозуміли, що обговорювався вплив лише віку. Без впливу ковіду. Не диво. Вам поки не вдавалось зрозуміти, що з'ясовувати необхідно окремо вплив кожного фактору і далі накладати одне на одного. Погугліть "аналіз і синтез")). Саме тому в своїх намаганнях поясненити зростання смертності ви кидаєте до купи якомога більше причин, щоб в кучі сміття було неможливо розібратись. )))) А я завжди показую вам, що жодна з названих вами причин (суіциди, переляки) не є нею, а лише ваші фантазії)).
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 15.02.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:29

  Hotab написав:
  fler написав:Чи за вашою логікою без ковіду 70+ мають вмирати рівномірно кожного місяця


Ніколи раніше не помирали +49% від норми, або від "середньої" , або від попереднього. Комуналку раніше піднімали,не пам'ятаєте?? Чи зараз вперше??


Ніколи раніше не було такого жахливого співвідношення розмірів комуналки до пенсії. Комуналка була частиною пенсії, а тепер пенсія – це частина комуналки.

  Hotab написав:А з непроведеними операціями ,які підірвали здоров'я, що трапилось в червні?? "Чудесное исцеление"?


«Чудове вимирання» у квітні :mrgreen:

П.С. Цікаво, чому різні країни скидають АстраЗенеку (нам та іншим)?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 07.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:57

  fler написав:

Цікаво, чому різні країни скидають АстраЗенеку (нам та іншим)?

Полностью переходят на более эффективные Пфайзер и Модерну
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10769
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 3148 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:40

Зображення
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15174
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8236 раз.
Подякували: 4002 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:55

Вкладчик1234
Повторяем эксперимент Британии? :roll:
У британському Ліверпулі 2 травня 2021 відбувся концерт, на якому були присутні п'ять тисяч глядачів без масок, від них також не вимагали дотримання дистанції. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... masok.html

У понеділок 23 серпня у Британії було зареєстровано 31 914 :shock: нових інфекцій та 40 смертей внаслідок COVID-19. У Великій Британії упродовж вівторка вже зафіксували 174 смерті :shock: , що є найвищим показником з 12 березня цього року.
Протягом останнього тижня у Британії зафіксували загалом 705 смертей унаслідок пандемії (Україна – 205), що на 8,8% більше за попередній тиждень (Україна – на 8,2%).
88 % дорослого населення Британії вже отримало першу дозу вакцини, а 77 % британців отримали обидві дози. (Україна - :roll: ).
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... saciv.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 07.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3536353735383539>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alter, Google Adsense [Bot], ЛАД і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 765, 766, 767
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7662 5324973
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 сер, 2021 10:45
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33850)
25.08.2021 01:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.