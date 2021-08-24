Та невже? Шо ковід вже не такий страшний як рік тому?
Причини: 1) дельта-штам та інші нові мутації
2) більшість 80+ не вакцинувалися
3) вакцини слабше захищають від нових штамів.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 16:11
Додано: Вів 24 сер, 2021 16:20
Жаль, що вам потрібно розказувати прості речі. Якщо взята таблиця за 2021 рік для 78,79, 80-річних, то ці коефіцієнти вже враховують вплив ковід для них.
Якщо коефіцієнти взяті для 2019 року, то не враховують. Я взагалі навів для 2018 (нема ковіду) року для трьох вікових груп: 78,79,80 років і показав, що без впливу ковід просто факт старіння людини на 1 рік не робить його шанс померти найближчим часом набагато ймовірнішим.
Для 2021 року (цих даним ще нема) коеф.може будуть інші значення мати, проте я зовсім не це досліджував. А те, чи зросте суттєво шанс померти у людини просто від того факту, що вчора йому було 79 років, а сьогодні 80?? Відплвідь- ні. Шанс як був стабільно високий, так і залишився.
Проте ви наштовхнули на цікаву думку. Як я вже сказав, у 2018 році шанси (імовірність) померти найближчим роком у стариків (обох статей) були такі:
78 років 0.06907
79 років 0.07865
80 років 0.08586
У 2019 їх шанси були такі:
78 років 0.06585
79 років 0.07544
80 років 0.08628
А ось в 2020 році вони вже стали:
78 років 0.07551
79 років 0.07936
80 років 0.09022
Якщо це не ковід їм поправив шанси померти, то що?? Невже демографи роблять поправку на медичну реформу?))
Додано: Вів 24 сер, 2021 17:18
Цікаво… Яким чином коефіцієнт за 2021 враховує наведені мною 3 причини? Демографи знали про них наперед?
Крім ковіду очі нічого не бачать
1) Зростання комуналки та цін на товари і послуги, яке звісно ж не компенсується зростанням пенсій, але добре псує здоров'я;
2) Відсутність планових операцій під час локдауну та ніяке обслуговування в лікарнях під час локдаунів + проста неможливість доїхати до лікарні чи дочекатись швидкої неабияк погіршили стан здоров'я людей 70+…
Додано: Вів 24 сер, 2021 17:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
За 2021 рік цифри будуть у 2022 році. Про що ви??
Як ви поясните цією теорією +49% від норми смертність в квітні, та всього +4% в червні?? Комуналку понизили? Здоров'я 70+річних раптово виправилось?
Додано: Вів 24 сер, 2021 18:39
Про ваші міркування щодо причин для 80+ помирати швидше, ніж минулого року та перевод стрілок...
Обговорювались коефіцієнти впливу на річну летальність. З якого переляку ви перескочили на летальність по місяцях? Чи за вашою логікою без ковіду 70+ мають вмирати рівномірно кожного місяця, а розміри комуналки та пенсій + локдауни не вплинули на здоров’я 70+?
Додано: Вів 24 сер, 2021 18:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Яка складається з щомісячної.
Ніколи раніше не помирали +49% від норми, або від "середньої" , або від попереднього. Комуналку раніше піднімали,не пам'ятаєте?? Чи зараз вперше??
Я не знаю. Знаю лише,що раніше не впливали так, щоб це відбувалось стрибкоподібно. І так само стрибкоподібно падало.
А з непроведеними операціями ,які підірвали здоров'я, що трапилось в червні?? "Чудесное исцеление"?
Значить не зрозуміли, що обговорювався вплив лише віку. Без впливу ковіду. Не диво. Вам поки не вдавалось зрозуміти, що з'ясовувати необхідно окремо вплив кожного фактору і далі накладати одне на одного. Погугліть "аналіз і синтез")). Саме тому в своїх намаганнях поясненити зростання смертності ви кидаєте до купи якомога більше причин, щоб в кучі сміття було неможливо розібратись. )))) А я завжди показую вам, що жодна з названих вами причин (суіциди, переляки) не є нею, а лише ваші фантазії)).
Додано: Вів 24 сер, 2021 19:29
Ніколи раніше не було такого жахливого співвідношення розмірів комуналки до пенсії. Комуналка була частиною пенсії, а тепер пенсія – це частина комуналки.
«Чудове вимирання» у квітні
П.С. Цікаво, чому різні країни скидають АстраЗенеку (нам та іншим)?
Додано: Вів 24 сер, 2021 19:57
Додано: Вів 24 сер, 2021 20:55
Вкладчик1234
Повторяем эксперимент Британии?
У британському Ліверпулі 2 травня 2021 відбувся концерт, на якому були присутні п'ять тисяч глядачів без масок, від них також не вимагали дотримання дистанції.
У понеділок 23 серпня у Британії було зареєстровано 31 914 нових інфекцій та 40 смертей внаслідок COVID-19. У Великій Британії упродовж вівторка вже зафіксували 174 смерті , що є найвищим показником з 12 березня цього року.
Протягом останнього тижня у Британії зафіксували загалом 705 смертей унаслідок пандемії (Україна – 205), що на 8,8% більше за попередній тиждень (Україна – на 8,2%).
88 % дорослого населення Британії вже отримало першу дозу вакцини, а 77 % британців отримали обидві дози. (Україна - ).
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