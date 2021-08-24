Додано: Вів 24 сер, 2021 16:20

fler написав: Hotab написав: Нема жодних причин , що саме зараз 80-річні почнуть помирати швидше, ніж рік тому. Нема жодних причин , що саме зараз 80-річні почнуть помирати швидше, ніж рік тому.



Та невже? Шо ковід вже не такий страшний як рік тому?

Причини: 1) дельта-штам та інші нові мутації

2) більшість 80+ не вакцинувалися

3) вакцини слабше захищають від нових штамів. Та невже? Шо ковід вже не такий страшний як рік тому?Причини: 1) дельта-штам та інші нові мутації2) більшість 80+ не вакцинувалися3) вакцини слабше захищають від нових штамів.

Жаль, що вам потрібно розказувати прості речі. Якщо взята таблиця за 2021 рік для 78,79, 80-річних, то ці коефіцієнти вже враховують вплив ковід для них.Якщо коефіцієнти взяті для 2019 року, то не враховують. Я взагалі навів для 2018 (нема ковіду) року для трьох вікових груп: 78,79,80 років і показав, що без впливу ковід просто факт старіння людини на 1 рік не робить його шанс померти найближчим часом набагато ймовірнішим.Для 2021 року (цих даним ще нема) коеф.може будуть інші значення мати, проте я зовсім не це досліджував. А те, чи зросте суттєво шанс померти у людини просто від того факту, що вчора йому було 79 років, а сьогодні 80?? Відплвідь- ні. Шанс як був стабільно високий, так і залишився.Проте ви наштовхнули на цікаву думку. Як я вже сказав, у 2018 році шанси (імовірність) померти найближчим роком у стариків (обох статей) були такі:78 років 0.0690779 років 0.0786580 років 0.08586У 2019 їх шанси були такі:78 років 0.0658579 років 0.0754480 років 0.08628А ось в 2020 році вони вже стали:78 років 0.0755179 років 0.0793680 років 0.09022Якщо це не ковід їм поправив шанси померти, то що?? Невже демографи роблять поправку на медичну реформу?))