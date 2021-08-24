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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3536353735383539

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 75
Мені вже зробили щеплення
47%
35
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 21:08

  fler написав:.....
Ніколи раніше не було такого жахливого співвідношення розмірів комуналки до пенсії. Комуналка була частиною пенсії, а тепер пенсія – це частина комуналки.
....

І коли ж це таке трапилось?
Невже вчора???
Таке вже давно сталося.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 01:03

В Израиле сейчас идёт массовая (поголовная) проверка детей 3-12 лет на антитела.
Пока что результаты разочаровывают: как оказалось за два дня, в среднем антитела присутствуют лишь у небольшой доли проверенных детей. При этом в благополучных светских населенных пунктах типа ха-Шарона, Гиватаима и т. п. антитела выявлены лишь у 4%-5% проверенных детей. Зато в ультраортодоксальном секторе, как выяснилось в ходе серологических проверок, "ковидом" скрыто переболело порядка 18% детей.

За двое суток проверено 160 тысяч детей, и лишь у 12 тысяч из них выявлены антитела в достаточном количестве для получения официальной справки об иммунитете.

https://www.9tv.co.il/item/33421
Правда, отмечается не очень хорошая организация.
Выводы могут быть разные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 01:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:Шах и мат, как говорится, антипрививочникам.

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Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 02:01

  Igneus написав:
  Binimovich написав:Шах и мат, как говорится, антипрививочникам.

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Це Ви про себе? :)
ЛАД
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