В Израиле сейчас идёт массовая (поголовная) проверка детей 3-12 лет на антитела.
Пока что результаты разочаровывают: как оказалось за два дня, в среднем антитела присутствуют лишь у небольшой доли проверенных детей. При этом в благополучных светских населенных пунктах типа ха-Шарона, Гиватаима и т. п. антитела выявлены лишь у 4%-5% проверенных детей. Зато в ультраортодоксальном секторе, как выяснилось в ходе серологических проверок, "ковидом" скрыто переболело порядка 18% детей.
За двое суток проверено 160 тысяч детей, и лишь у 12 тысяч из них выявлены антитела в достаточном количестве для получения официальной справки об иммунитете.