Додано: Сер 25 сер, 2021 09:09

Ромасик написав: что вы открыли? 40 тыс смертей, когда вордметрикс показывал 74? И я вам это ткнул? что вы открыли? 40 тыс смертей, когда вордметрикс показывал 74? И я вам это ткнул?

Ромасик, ну хватит уже показывать свое скудоумие.Скан на фото от 2 февраля.Вы чем там читаете??Я: "За 11 месяцев 2020 года 40 тысяч официальные, 200+ избыточные".Вы: так волдометр 74 показывает!Вам Лапай: Так уже втрое февраля!! У них вторая волна прошла. Ещё 30 тыс официальных. А неофициально признают все 150 .Вы: ой, там у них такой срач!Вы на сканах этого не увидели??Это вам показали все три цифры (официальная для мира, неофициальная для себя, избыточная для дискуссий), или вы кого-то там поучали??