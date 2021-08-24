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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3536353735383539>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 76
Мені вже зробили щеплення
46%
35
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:12

О побочках.
По данным FDA, исследователей беспокоит один специфический побочный эффект, который наблюдается в двух возрастных группах: мужчины в возрасте 40 лет и старше и мальчики и девочки в возрасте от 12 до 17 лет.

Но при этом
Ранее (11 августа) Европейское агентство по оценке лекарственных препаратов (EMA) приступило к изучению трех новых побочных эффектов, которыми чреваты две основные вакцины от коронавируса: Pfizer и Moderna. Согласно данным экспертной комиссии при этой международной структуре, в ряде случаев прививка указанными препаратами является причиной аллергических высыпаний на коже, экссудативной эритремы и заболеваний почек. Тогда же американские эксперты, проводившие исследования в сорока больницах, сообщали о следующих побочных эффектах: двадцати случаях прививочного миокардита и 37 случаях перикардита.

Сколько миллионов прививок Pfizer уже сделано, желающие могут посмотреть сами.
По данным https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/usa/ введено 205 176 686 доз.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 25 сер, 2021 08:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Сопоставляя все эти цифры, вызывает сомнения число переболевших в Украине

Я бы вообще игнорил оф. цифру переболевших в Украине. Там невозможно даже предположить во сколько раз ошибка. А если точность с ошибкой в разы, то нет смысла оперировать этой цифрой.
Даже ошибка в 2 раза с определением ковидных жмуров , даже ее не стоит переносить на переболевших. Жмуров отчасти хоть тестируют после смерти, а живых болеющих никто и нигде. Кроме тяжёлых. Снова 727 больных на 682 госпитализации.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:32

Hotab
Меня в данном случае больше интересовала цифра 40%, которой полюбили щеголять сторонники "естественного иммунитета".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:36

  ЛАД написав:Hotab
Меня в данном случае больше интересовала цифра 40%, которой полюбили щеголять сторонники "естественного иммунитета".

Я понял. Я к тому, что я вообще не представляю,за какую цифру можно зацепиться, чтобы хотя бы с точностью %% 20..40% посчитать количество переболевших. Всюду придется с огромными допущениями и ошибками. И тогда нет смысла.
Конкретно к цифре 40% вопросов не меньше.
Вы не встречали инфо, вот эти старые коронавирусы, до ковид-19, они тоже выявляются этими тестами на антитела??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:42

  Hotab написав:....
Вы не встречали инфо, вот эти старые коронавирусы, до ковид-19, они тоже выявляются этими тестами на антитела??

Не попадалось. Думаю, что нет, но не уверен.
Может, antey1969 или IgA знают?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:03

  Hotab написав:
  Ромасик написав:вот кто кому еще открыл

Вам открыл я и другие форумчане этой ветки. Хронология чудесного прозрения Ромасика.
Когда он 2 февраля наконец узнал то, что уже несколько месяцев обсуждалось.

Зображення


Зображення

что вы открыли? 40 тыс смертей, когда вордметрикс показывал 74? И я вам это ткнул?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:09

  Ромасик написав:что вы открыли? 40 тыс смертей, когда вордметрикс показывал 74? И я вам это ткнул?


Ромасик, ну хватит уже показывать свое скудоумие.

Скан на фото от 2 февраля.
Вы чем там читаете??
Я: "За 11 месяцев 2020 года 40 тысяч официальные, 200+ избыточные".
Вы: так волдометр 74 показывает!
Вам Лапай: Так уже втрое февраля!! У них вторая волна прошла. Ещё 30 тыс официальных. А неофициально признают все 150 .
Вы: ой, там у них такой срач!

Вы на сканах этого не увидели??


Это вам показали все три цифры (официальная для мира, неофициальная для себя, избыточная для дискуссий), или вы кого-то там поучали??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цікавить думка шановних форумчан, хто не вакцинувався - що вас стримує? Які перестороги/недоліки вакцинації ви бачите?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Вы не встречали инфо, вот эти старые коронавирусы, до ковид-19, они тоже выявляются этими тестами на антитела??

Можна припустити, що це можливо. Адже перехресний імунітет є (можливо, у чверті населення). Тобто, умовно, у деяких осіб "імунна відповідь" до шипа "старих" коронавірусів підійде до штамів "нового".
Втім, якщо людина хворіла давно старими коронавірусами, не мала контакту з новим, антитіл не буде в крові, мабуть (але виробляться швидко при контакті, теоретично).
Ще момент є. У деяких осіб антитіла виробляються до структур оболонки (не шипа). Можна припустити, що тест не покаже наявність таких антитіл.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:50

  centurionus написав:
  Hotab написав:Вы не встречали инфо, вот эти старые коронавирусы, до ковид-19, они тоже выявляются этими тестами на антитела??

Можна припустити, що це можливо. Адже перехресний імунітет є (можливо, у чверті населення). Тобто, умовно, у деяких осіб "імунна відповідь" до шипа "старих" коронавірусів підійде до штамів "нового".
Втім, якщо людина хворіла давно старими коронавірусами, не мала контакту з новим, антитіл не буде в крові, мабуть (але виробляться швидко при контакті, теоретично).
Ще момент є. У деяких осіб антитіла виробляються до структур оболонки (не шипа). Можна припустити, що тест не покаже наявність таких антитіл.


На вашу особиста думку, яка кількість (%%) населення України вже має імунітет??

Чому це питання хвилює мене та і мабуть багатьох.

Поряд є мишебратья. Хай ми не будемо розглядати ментально далеку нам неєвропейську їх частину, а лише ближчі нам слов'яни, Москву, Петроград.
Там вимерло вже сотні тисяч "зайвих". По всій країні близько 700 тисяч, або 0.5% всього наявного населення.Я можу припустити, що це не лише від Ковід, але і від того, що медична система лягла і не справилась.
Проте,а що у нас?? Кращий імунітет? Краща медична система?? Більші пенсії по відношенню до комуналі??? (привіт Флер).

Жодної причини я не бачу. Можна звичайно потролити , що вони мруть від бояри, дурні, перелякані, проте давайте будемо об'єктивні: нема ніяких причин.
То чому у нас зараз нема такого?? Квітень добре накрило нас, +49%, проте відпустило і нема. Їх не відпускає третій місяць. Чому? Ми могли отримати масовий імунітет без вимирання,як в РФ? навряд чи. Тоді нема у нас імунітету, і ми просто чекаємо своєї черги??
Hotab
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