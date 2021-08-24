По данным FDA, исследователей беспокоит один специфический побочный эффект, который наблюдается в двух возрастных группах: мужчины в возрасте 40 лет и старше и мальчики и девочки в возрасте от 12 до 17 лет.
Но при этом
Ранее (11 августа) Европейское агентство по оценке лекарственных препаратов (EMA) приступило к изучению трех новых побочных эффектов, которыми чреваты две основные вакцины от коронавируса: Pfizer и Moderna. Согласно данным экспертной комиссии при этой международной структуре, в ряде случаев прививка указанными препаратами является причиной аллергических высыпаний на коже, экссудативной эритремы и заболеваний почек. Тогда же американские эксперты, проводившие исследования в сорока больницах, сообщали о следующих побочных эффектах: двадцати случаях прививочного миокардита и 37 случаях перикардита.
ЛАД написав:Сопоставляя все эти цифры, вызывает сомнения число переболевших в Украине
Я бы вообще игнорил оф. цифру переболевших в Украине. Там невозможно даже предположить во сколько раз ошибка. А если точность с ошибкой в разы, то нет смысла оперировать этой цифрой. Даже ошибка в 2 раза с определением ковидных жмуров , даже ее не стоит переносить на переболевших. Жмуров отчасти хоть тестируют после смерти, а живых болеющих никто и нигде. Кроме тяжёлых. Снова 727 больных на 682 госпитализации.
ЛАД написав:Hotab Меня в данном случае больше интересовала цифра 40%, которой полюбили щеголять сторонники "естественного иммунитета".
Я понял. Я к тому, что я вообще не представляю,за какую цифру можно зацепиться, чтобы хотя бы с точностью %% 20..40% посчитать количество переболевших. Всюду придется с огромными допущениями и ошибками. И тогда нет смысла. Конкретно к цифре 40% вопросов не меньше. Вы не встречали инфо, вот эти старые коронавирусы, до ковид-19, они тоже выявляются этими тестами на антитела??
Ромасик написав:что вы открыли? 40 тыс смертей, когда вордметрикс показывал 74? И я вам это ткнул?
Ромасик, ну хватит уже показывать свое скудоумие.
Скан на фото от 2 февраля. Вы чем там читаете?? Я: "За 11 месяцев 2020 года 40 тысяч официальные, 200+ избыточные". Вы: так волдометр 74 показывает! Вам Лапай: Так уже втрое февраля!! У них вторая волна прошла. Ещё 30 тыс официальных. А неофициально признают все 150 . Вы: ой, там у них такой срач!
Вы на сканах этого не увидели??
Это вам показали все три цифры (официальная для мира, неофициальная для себя, избыточная для дискуссий), или вы кого-то там поучали??
Hotab написав:Вы не встречали инфо, вот эти старые коронавирусы, до ковид-19, они тоже выявляются этими тестами на антитела??
Можна припустити, що це можливо. Адже перехресний імунітет є (можливо, у чверті населення). Тобто, умовно, у деяких осіб "імунна відповідь" до шипа "старих" коронавірусів підійде до штамів "нового". Втім, якщо людина хворіла давно старими коронавірусами, не мала контакту з новим, антитіл не буде в крові, мабуть (але виробляться швидко при контакті, теоретично). Ще момент є. У деяких осіб антитіла виробляються до структур оболонки (не шипа). Можна припустити, що тест не покаже наявність таких антитіл.
Hotab написав:Вы не встречали инфо, вот эти старые коронавирусы, до ковид-19, они тоже выявляются этими тестами на антитела??
Можна припустити, що це можливо. Адже перехресний імунітет є (можливо, у чверті населення). Тобто, умовно, у деяких осіб "імунна відповідь" до шипа "старих" коронавірусів підійде до штамів "нового". Втім, якщо людина хворіла давно старими коронавірусами, не мала контакту з новим, антитіл не буде в крові, мабуть (але виробляться швидко при контакті, теоретично). Ще момент є. У деяких осіб антитіла виробляються до структур оболонки (не шипа). Можна припустити, що тест не покаже наявність таких антитіл.
На вашу особиста думку, яка кількість (%%) населення України вже має імунітет??
Чому це питання хвилює мене та і мабуть багатьох.
Поряд є мишебратья. Хай ми не будемо розглядати ментально далеку нам неєвропейську їх частину, а лише ближчі нам слов'яни, Москву, Петроград. Там вимерло вже сотні тисяч "зайвих". По всій країні близько 700 тисяч, або 0.5% всього наявного населення.Я можу припустити, що це не лише від Ковід, але і від того, що медична система лягла і не справилась. Проте,а що у нас?? Кращий імунітет? Краща медична система?? Більші пенсії по відношенню до комуналі??? (привіт Флер).
Жодної причини я не бачу. Можна звичайно потролити , що вони мруть від бояри, дурні, перелякані, проте давайте будемо об'єктивні: нема ніяких причин. То чому у нас зараз нема такого?? Квітень добре накрило нас, +49%, проте відпустило і нема. Їх не відпускає третій місяць. Чому? Ми могли отримати масовий імунітет без вимирання,як в РФ? навряд чи. Тоді нема у нас імунітету, і ми просто чекаємо своєї черги??