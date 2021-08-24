Ромасик написав:что вы открыли? 40 тыс смертей, когда вордметрикс показывал 74? И я вам это ткнул?
Ромасик, ну хватит уже показывать свое скудоумие.
Скан на фото от 2 февраля. Вы чем там читаете?? Я: "За 11 месяцев 2020 года 40 тысяч официальные, 200+ избыточные". Вы: так волдометр 74 показывает! Вам Лапай: Так уже втрое февраля!! У них вторая волна прошла. Ещё 30 тыс официальных. А неофициально признают все 150 . Вы: ой, там у них такой срач!
Вы на сканах этого не увидели??
Это вам показали все три цифры (официальная для мира, неофициальная для себя, избыточная для дискуссий), или вы кого-то там поучали??
многа букафф, у меня вопрос один к вашему вбросу, откуда число 40К?
Ромасик написав: м̶н̶о̶г̶а̶ ̶б̶у̶к̶а̶ф̶ф̶,̶ ̶у̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶в̶о̶п̶р̶о̶с̶ ̶о̶д̶и̶н̶ ̶к̶ ̶в̶а̶ш̶е̶м̶у̶ ̶в̶б̶р̶о̶с̶у̶,̶ ̶о̶т̶к̶у̶д̶а̶ ̶ч̶и̶с̶л̶о̶ ̶4̶0̶К̶? я не умею посмотреть, сколько в РФ было ковидных оф. смертей на 01.12.2020 года (за 11 месяцев 2020 года). Подскажите пожалуйста , где мне глянуть?
показываю:
Минфин ссылается на Волдометр,если что..
З.Ы. Следующий вопрос будет:"А где мне посмотреть, что у них в то время было 200+ т. избыточных"?? На Росстате.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 сер, 2021 12:54, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Кстати о птичках. К вопросу о 40% переболевших в Украине. В Израиле на сегодня сделано 18 636 658 ПЦР-тестов и зафиксировано 1 011 223 заболевших. Население Израиля 9 326 000 человек. Т.е. переболело всего 10,8%. В Украине при вчетверо большем населении сделано 11 844 497 тестов и 2 275 863 больных. Сопоставляя все эти цифры, вызывает сомнения число переболевших в Украине - скорее всего, оно может быть заметно больше. Но и 40% переболевших тоже вызывает сильные сомнения. Очень сильные.
У нас за прошлые сутки мегарекорд за весь период ковидоистерии - более 12 000 новых заболевших. Также и по тяжёлым, уже перевалили не первый день за 600 человек, после которых должны были объявлять локдаун, по предыдущих высказываниях руководства Минздрава Израиля.
P. S. Настойчиво агитируют меня - смс, звонками и приглашениями на третью прививку с медицинской кассы, а мой город один из лидеров, и в короновирусном отделении нет мест, ещё с прошлой недели ( по инсайдерской информации).
roberto dark написав:нас за прошлые сутки мегарекорд
Во время предыдущего, меньшего рекорда, у вас умирало в среднем по 60-70 чел в день. При сегодняшнем большем - в среднем 30 чел. (последняя неделя). При приведении к вашему количеству населения, мышебратья сейчас закапывают по 150 в день. А в пиковые декабрьские дни по 200 чел. Цена невакцинации.
И заметьте,им вообще все равно))
Sinbad777 написав:Интересно под каким соусом эти кукловоды будут "продавать" 3 и 4 й
Чем лично вас напрягает чей-то третий и четвертый, боитесь не достанется?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 сер, 2021 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Sinbad777 написав:А напомните плиз сколько в процентном соотношении на земле обетованной привитых? Интересно под каким соусом эти кукловоды будут "продавать" 3 и 4 й укол? Не пустим в АТБ Сильпо на щоденні знижки?
P/S/ Судя по новым исследованиям - с приходом "дельты", более заразного варианта вируса, "коллективного иммунитета" достичь невозможно : поскольку невозможны ни стопроцентная вакцинация населения, ни стопроцентная эффективность вакцин, для инфекции всегда останется достаточное количество людей, подверженных заражению. https://www.9tv.co.il/item/33442