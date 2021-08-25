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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 77
Мені вже зробили щеплення
45%
35
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:25

  Ромасик написав:Hotab, вы меня не слышите? :D
я же сказал, я избыточные смерти не отрицаю

Все? И по 200+ тысячам больше нет вопросов?? Цифры поняли и согласились? Свои "140" уже стерли или просто отказались от них?
От слов "я его макал в его статистику " тоже уже отказались?
Ну так что вам там теперь осталось сделать? Хватит мужества?

  ЛАД написав:Цифры избыточной смертности не смотрел, ничего не могу сказать.

Сильно отличаются. У нас 100 т. лишних, у них 700+.
У нас тишина, у них в августе ещё 80+-т. лишних получат.

  ЛАД написав:Зато по тестам у них больше примерно в 4,5 раза.

Странно. При этом у нас вилка между оф и избыточной в последние месяцы около 2-х раз, а у них в 3. А в прошлом году вообще в 5 раз было.

Я понимаю, что любая информация требует затрат времени, потому не прошу. Но если встретите, то подскажите, не львиная ли доля тестов у них в Москве и Питере, где бесятся с жиру. А регионам дырка от бублика. Потому что это так по мордорски.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Грядущая волна COVID-19 ударит в первую очередь по тем странам, где мало болели и мало прививали. А в случае с Украиной – не тех прививали.
5 млрд доз.
Половину (2,55 млрд) ввели своим гражданам Китай и Индия, на чью долю приходится 35% мирового населения. Еще четверть (1,2 млрд) – страны «золотого миллиарда» (12% населения). Еще шесть стран (Бразилия, Индонезия, Турция, Мексика, Россия, Пакистан – 13% населения Земли) с суммарным населением 1,1 млрд человек реализовали 600 тыс. доз. На оставшиеся 160 стран с населением 2,9 млрд (40% населения Земли) приходится около 700 тыс. доз (7%).

Поэтому грядущая пандемическая волна ударит в первую очередь по тем странам, где мало болели и мало прививали. А в случае с Украиной – не тех прививали.

Несмотря на снижение эффективности существующих вакцин в отношении новых вариантов, процесс производства запущен и до конца года суммарное количество будет доведено до 8 млрд.
Kawun
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Созвонился с родственницей в США, расспросил что у них с ковидом. Получил ответ - при вакцинации 50%, есть регионы, где средний процент вакцинации существенно меньше. Вообщем это местная вата: антипрививочники и просто не верящие в коронавирус. Вводят местные локдауны. У них в Калифорнии снова нужно ходить в масках.
Мать созвонилась с родственниками в Новосибирске. Ковидом переболели практически все. Половина - после вакцинации Спутником включая малых детей. 40-летняя родственница после полной вакцинации Спутником попала в больницу под кислород с тяжелой формой. Молодая пара (около 30), антиковидники - он переболел в тяжелой форме (больница, под кислород), она - легче, ребенок (детсадик) - легко.
К цифрам заболеваемости и смертности в России - доверия 0. Волна в России (+ ОРДЛО) будет до момента пока не переболеет 80-90%.
То же самое скорее всего будет во всем мире еще пару лет, пока все не будут вакцинироваться раз в полгода
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:26

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Hotab, вы меня не слышите? :D
я же сказал, я избыточные смерти не отрицаю

Все? И по 200+ тысячам больше нет вопросов?? Цифры поняли и согласились? Свои "140" уже стерли или просто отказались от них?
От слов "я его макал в его статистику " тоже уже отказались?
Ну так что вам там теперь осталось сделать? Хватит мужества?

А вы опровергли 140К за апрель-октябрь?
Раз хотите, пусть будет макал. Макал в ваше открытие второй статистики и избыточной смертности, как какой-то зрады от росстата. Хотя росстат и сам рад понагнетать.
Могу только признать, что моя фраза ЛАДу, что я опровергал вашу статистику, имела в виду опровержение вашей интерпритации статистики (ваших выводов). Сами цифры нет смысла опровергать. Ели это не понятно. А видимо не понятно.
По этому акститесь с вашими извенениями :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Denik написав:К цифрам заболеваемости и смертности в России - доверия 0.

Потому я у них смотрю только "всего в (июле) умерло от всех причин". Там вроде честно показывают свои сотни тысяч лишних смертей.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:вы опровергли 140К за апрель-октябрь?

Зачем? Я их не проверял, не оспаривал и и желания нет. Вы же оспаривали мои.
  Ромасик написав:Раз хотите, пусть будет макал.

Понятно. Трепло и тряпка не отвечающая за свои слова.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 сер, 2021 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:41

Не моє, але для посрачить саме те :mrgreen:
В Израиле начался резкий подъем заболеваемости тем самым ковидом. Значения приближаются к пиковым данным двух предыдущих подъемов заболеваемости.

При этом Израиль - страна с одним из самых высоких процентов вакцинированных в мире. По сути, большая часть населения за исключением имеющих противопоказания и несовершеннолетних, уже прошла процедуру.

Вывод можно сделать абсолютно однозначный - стратегия, основу которой составляет ставка на вакцинацию, не работает. Она провалилась. Конечно, можно заявить, что вакцинироваться нужно каждые полгода - но если ты с первого раза не пробил головой бетонную стену, одного раза обычно достаточно, чтобы понять - нужно это делать как-то иначе. К примеру, обойти стену. Или перелезть.

И речь не только об Израиле. Речь обо всем мире. Ставка на вакцины не работает. Нужно это признавать и выстраивать новую стратегию, исходящую из наличия заболевания "как есть" и признания того факта, что оно теперь с нами надолго. Неприятно, но в конце концов, как-то ведь мы уживались с гриппом, хотя и он как заболевание был не подарок. Лозунг "Победим коронавирус" стоит забыть. Урезать леща, так сказать.

Но это, конечно, если идет речь о сугубо медицинском аспекте проблемы. Тонкость в том, что медицина и эта "эпидемия" - это две непересекающиеся вселенные. Задача - не лечить население, а решать под прикрытием борьбы с ковидом совершенно иные задачи. Ликвидацию прав и свобод граждан, к примеру. А вот эта задача выполняется очень даже эффективно. И потому нет никаких причин ожидать, что логика медицинская будет хоть как-то принята во внимание. Медицина и здоровье людей здесь вообще ни при чем. Не для тебя мама цветочек растила. "Эпидемия" - она про другое.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:42

  fler написав:
  V2 написав:Цікавить думка шановних форумчан, хто не вакцинувався - що вас стримує? Які перестороги/недоліки вакцинації ви бачите?

Особисто мене стримують дослідження, які показують, що:
1) вакцина знижує власний імунітет
Напр., https://cursorinfo.co.il/israel-news/va ... e-uchenye/
2) перехворілі захищені краще, ніж вакциновані
Напр., https://greenpost.ua/news/perehvorili-n ... nya-i36530
3) побочки вакцин від коронавірусу
Напр., https://www.epochtimes.com.ua/ru/novost ... eme-138257
Є багато інших досліджень, результати яких подібні до наведених. Є інші дослідження. Яким результатам довіряти - це ваша особиста справа.

Во всяком случае этот бред из третьей ссылки
Антитела, усиливающие инфекцию, также вызывают так называемый цитокиновый шторм, который нередко приводит к летальному исходу. Это было подтверждено Шоном Бруксом в тревожной презентации, которую можно посмотреть здесь, на заседании школьного совета SW Ohio. "Все, кому была введена вакцина с мРНК, умрут в течение следующих пяти лет", — предсказывает доктор философии из Оксфорда, автор 23 книг.
не дает возможность относиться серьезно к антипрививочной пропаганде.
И вам не жалко времени, которое вы тратите на поиск и чтение этих опусов?
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:45

Комент звідти ж ))))

до чого людей довели...
Третья вакцинация началась сравнительно недавно, эффект от неё (даже если он есть) ещё не может проявиться. Тут скорее желаемое выдаётся за действительное.
И сам термин Boost, бустерная прививка, это что-то из мира рекламы. Можно было дать целый слоган. С окончанием "Feel the Power" или "The Power to Surprise". Народу нравится.
А если серьёзно, то да, судя по всему, абсолютное большинство привитых переносят вакцинацию легко и без явных побочек. Но раз уж вы привели частный пример то и я приведу свой.(хотя частные случаи не доказывают вообще ничего).
Мои соседи, пара на пенсии, возраст — до 70-ти, точнее не скажу. Жена — бывший преподаватель английского, муж инженер-строитель. Люди образованные, дисциплинированные. Привились в первых рядах и в первый, и во второй, и вот уже в третий раз. Физически чувствуют себя вроде бы в норме, но!
С самого начала "пандемии", в соответствии с указаниями минздрава, сократили контакты с внешним миром до минимума. Продукты получают доставкой на дом. Не выходят ни в парк, ни на море. Вся информация о происходящем — телевизор и новостные сайты. Накрутили себя до того, что с детьми и внуками, тоже привитыми, видятся раз в несколько месяцев с расстояния, через окно второго этажа. Когда последний раз ракеты падали, отказывались заходить вместе со мной в бомбоубежище(у нас общее на два котеджа), что бы не заразиться и не умереть. Иногда вижу их в окно. Шмыгают, по своему участку, как тени.
По сути — люди уже умерли, заживо. И они такие не одни.
Вот это что такое и что вот с этим делать?
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:48

  Kawun написав: 5 млрд доз.
Половину (2,55 млрд) ввели своим гражданам Китай и Индия, на чью долю приходится 35% мирового населения. Еще четверть (1,2 млрд) – страны «золотого миллиарда» (12% населения). Еще шесть стран (Бразилия, Индонезия, Турция, Мексика, Россия, Пакистан – 13% населения Земли) с суммарным населением 1,1 млрд человек реализовали 600 тыс. доз. На оставшиеся 160 стран с населением 2,9 млрд (40% населения Земли) приходится около 700 тыс. доз (7%).

Может, всё-таки миллионов, а не тысяч? Откуда вы это списали?
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