Ромасик написав:Hotab, вы меня не слышите? я же сказал, я избыточные смерти не отрицаю
Все? И по 200+ тысячам больше нет вопросов?? Цифры поняли и согласились? Свои "140" уже стерли или просто отказались от них? От слов "я его макал в его статистику " тоже уже отказались? Ну так что вам там теперь осталось сделать? Хватит мужества?
ЛАД написав:Цифры избыточной смертности не смотрел, ничего не могу сказать.
Сильно отличаются. У нас 100 т. лишних, у них 700+. У нас тишина, у них в августе ещё 80+-т. лишних получат.
ЛАД написав:Зато по тестам у них больше примерно в 4,5 раза.
Странно. При этом у нас вилка между оф и избыточной в последние месяцы около 2-х раз, а у них в 3. А в прошлом году вообще в 5 раз было.
Я понимаю, что любая информация требует затрат времени, потому не прошу. Но если встретите, то подскажите, не львиная ли доля тестов у них в Москве и Питере, где бесятся с жиру. А регионам дырка от бублика. Потому что это так по мордорски.
Грядущая волна COVID-19 ударит в первую очередь по тем странам, где мало болели и мало прививали. А в случае с Украиной – не тех прививали. 5 млрд доз. Половину (2,55 млрд) ввели своим гражданам Китай и Индия, на чью долю приходится 35% мирового населения. Еще четверть (1,2 млрд) – страны «золотого миллиарда» (12% населения). Еще шесть стран (Бразилия, Индонезия, Турция, Мексика, Россия, Пакистан – 13% населения Земли) с суммарным населением 1,1 млрд человек реализовали 600 тыс. доз. На оставшиеся 160 стран с населением 2,9 млрд (40% населения Земли) приходится около 700 тыс. доз (7%).
Поэтому грядущая пандемическая волна ударит в первую очередь по тем странам, где мало болели и мало прививали. А в случае с Украиной – не тех прививали.
Несмотря на снижение эффективности существующих вакцин в отношении новых вариантов, процесс производства запущен и до конца года суммарное количество будет доведено до 8 млрд.
Созвонился с родственницей в США, расспросил что у них с ковидом. Получил ответ - при вакцинации 50%, есть регионы, где средний процент вакцинации существенно меньше. Вообщем это местная вата: антипрививочники и просто не верящие в коронавирус. Вводят местные локдауны. У них в Калифорнии снова нужно ходить в масках. Мать созвонилась с родственниками в Новосибирске. Ковидом переболели практически все. Половина - после вакцинации Спутником включая малых детей. 40-летняя родственница после полной вакцинации Спутником попала в больницу под кислород с тяжелой формой. Молодая пара (около 30), антиковидники - он переболел в тяжелой форме (больница, под кислород), она - легче, ребенок (детсадик) - легко. К цифрам заболеваемости и смертности в России - доверия 0. Волна в России (+ ОРДЛО) будет до момента пока не переболеет 80-90%. То же самое скорее всего будет во всем мире еще пару лет, пока все не будут вакцинироваться раз в полгода
Ромасик написав:Hotab, вы меня не слышите? я же сказал, я избыточные смерти не отрицаю
Все? И по 200+ тысячам больше нет вопросов?? Цифры поняли и согласились? Свои "140" уже стерли или просто отказались от них? От слов "я его макал в его статистику " тоже уже отказались? Ну так что вам там теперь осталось сделать? Хватит мужества?
А вы опровергли 140К за апрель-октябрь? Раз хотите, пусть будет макал. Макал в ваше открытие второй статистики и избыточной смертности, как какой-то зрады от росстата. Хотя росстат и сам рад понагнетать. Могу только признать, что моя фраза ЛАДу, что я опровергал вашу статистику, имела в виду опровержение вашей интерпритации статистики (ваших выводов). Сами цифры нет смысла опровергать. Ели это не понятно. А видимо не понятно. По этому акститесь с вашими извенениями
В Израиле начался резкий подъем заболеваемости тем самым ковидом. Значения приближаются к пиковым данным двух предыдущих подъемов заболеваемости.
При этом Израиль - страна с одним из самых высоких процентов вакцинированных в мире. По сути, большая часть населения за исключением имеющих противопоказания и несовершеннолетних, уже прошла процедуру.
Вывод можно сделать абсолютно однозначный - стратегия, основу которой составляет ставка на вакцинацию, не работает. Она провалилась. Конечно, можно заявить, что вакцинироваться нужно каждые полгода - но если ты с первого раза не пробил головой бетонную стену, одного раза обычно достаточно, чтобы понять - нужно это делать как-то иначе. К примеру, обойти стену. Или перелезть.
И речь не только об Израиле. Речь обо всем мире. Ставка на вакцины не работает. Нужно это признавать и выстраивать новую стратегию, исходящую из наличия заболевания "как есть" и признания того факта, что оно теперь с нами надолго. Неприятно, но в конце концов, как-то ведь мы уживались с гриппом, хотя и он как заболевание был не подарок. Лозунг "Победим коронавирус" стоит забыть. Урезать леща, так сказать.
Но это, конечно, если идет речь о сугубо медицинском аспекте проблемы. Тонкость в том, что медицина и эта "эпидемия" - это две непересекающиеся вселенные. Задача - не лечить население, а решать под прикрытием борьбы с ковидом совершенно иные задачи. Ликвидацию прав и свобод граждан, к примеру. А вот эта задача выполняется очень даже эффективно. И потому нет никаких причин ожидать, что логика медицинская будет хоть как-то принята во внимание. Медицина и здоровье людей здесь вообще ни при чем. Не для тебя мама цветочек растила. "Эпидемия" - она про другое.
Антитела, усиливающие инфекцию, также вызывают так называемый цитокиновый шторм, который нередко приводит к летальному исходу. Это было подтверждено Шоном Бруксом в тревожной презентации, которую можно посмотреть здесь, на заседании школьного совета SW Ohio. "Все, кому была введена вакцина с мРНК, умрут в течение следующих пяти лет", — предсказывает доктор философии из Оксфорда, автор 23 книг.
не дает возможность относиться серьезно к антипрививочной пропаганде. И вам не жалко времени, которое вы тратите на поиск и чтение этих опусов?
Третья вакцинация началась сравнительно недавно, эффект от неё (даже если он есть) ещё не может проявиться. Тут скорее желаемое выдаётся за действительное. И сам термин Boost, бустерная прививка, это что-то из мира рекламы. Можно было дать целый слоган. С окончанием "Feel the Power" или "The Power to Surprise". Народу нравится. А если серьёзно, то да, судя по всему, абсолютное большинство привитых переносят вакцинацию легко и без явных побочек. Но раз уж вы привели частный пример то и я приведу свой.(хотя частные случаи не доказывают вообще ничего). Мои соседи, пара на пенсии, возраст — до 70-ти, точнее не скажу. Жена — бывший преподаватель английского, муж инженер-строитель. Люди образованные, дисциплинированные. Привились в первых рядах и в первый, и во второй, и вот уже в третий раз. Физически чувствуют себя вроде бы в норме, но! С самого начала "пандемии", в соответствии с указаниями минздрава, сократили контакты с внешним миром до минимума. Продукты получают доставкой на дом. Не выходят ни в парк, ни на море. Вся информация о происходящем — телевизор и новостные сайты. Накрутили себя до того, что с детьми и внуками, тоже привитыми, видятся раз в несколько месяцев с расстояния, через окно второго этажа. Когда последний раз ракеты падали, отказывались заходить вместе со мной в бомбоубежище(у нас общее на два котеджа), что бы не заразиться и не умереть. Иногда вижу их в окно. Шмыгают, по своему участку, как тени. По сути — люди уже умерли, заживо. И они такие не одни. Вот это что такое и что вот с этим делать?
Kawun написав: 5 млрд доз. Половину (2,55 млрд) ввели своим гражданам Китай и Индия, на чью долю приходится 35% мирового населения. Еще четверть (1,2 млрд) – страны «золотого миллиарда» (12% населения). Еще шесть стран (Бразилия, Индонезия, Турция, Мексика, Россия, Пакистан – 13% населения Земли) с суммарным населением 1,1 млрд человек реализовали 600 тыс. доз. На оставшиеся 160 стран с населением 2,9 млрд (40% населения Земли) приходится около 700 тыс. доз (7%).
Может, всё-таки миллионов, а не тысяч? Откуда вы это списали?