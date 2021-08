Третья вакцинация началась сравнительно недавно, эффект от неё (даже если он есть) ещё не может проявиться. Тут скорее желаемое выдаётся за действительное.

И сам термин Boost, бустерная прививка, это что-то из мира рекламы. Можно было дать целый слоган. С окончанием "Feel the Power" или "The Power to Surprise". Народу нравится.

А если серьёзно, то да, судя по всему, абсолютное большинство привитых переносят вакцинацию легко и без явных побочек. Но раз уж вы привели частный пример то и я приведу свой.(хотя частные случаи не доказывают вообще ничего).

Мои соседи, пара на пенсии, возраст — до 70-ти, точнее не скажу. Жена — бывший преподаватель английского, муж инженер-строитель. Люди образованные, дисциплинированные. Привились в первых рядах и в первый, и во второй, и вот уже в третий раз. Физически чувствуют себя вроде бы в норме, но!

С самого начала "пандемии", в соответствии с указаниями минздрава, сократили контакты с внешним миром до минимума. Продукты получают доставкой на дом. Не выходят ни в парк, ни на море. Вся информация о происходящем — телевизор и новостные сайты. Накрутили себя до того, что с детьми и внуками, тоже привитыми, видятся раз в несколько месяцев с расстояния, через окно второго этажа. Когда последний раз ракеты падали, отказывались заходить вместе со мной в бомбоубежище(у нас общее на два котеджа), что бы не заразиться и не умереть. Иногда вижу их в окно. Шмыгают, по своему участку, как тени.

По сути — люди уже умерли, заживо. И они такие не одни.

Вот это что такое и что вот с этим делать?