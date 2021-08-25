Третья вакцинация началась сравнительно недавно, эффект от неё (даже если он есть) ещё не может проявиться. Тут скорее желаемое выдаётся за действительное. И сам термин Boost, бустерная прививка, это что-то из мира рекламы. Можно было дать целый слоган. С окончанием "Feel the Power" или "The Power to Surprise". Народу нравится. А если серьёзно, то да, судя по всему, абсолютное большинство привитых переносят вакцинацию легко и без явных побочек. Но раз уж вы привели частный пример то и я приведу свой.(хотя частные случаи не доказывают вообще ничего). Мои соседи, пара на пенсии, возраст — до 70-ти, точнее не скажу. Жена — бывший преподаватель английского, муж инженер-строитель. Люди образованные, дисциплинированные. Привились в первых рядах и в первый, и во второй, и вот уже в третий раз. Физически чувствуют себя вроде бы в норме, но! С самого начала "пандемии", в соответствии с указаниями минздрава, сократили контакты с внешним миром до минимума. Продукты получают доставкой на дом. Не выходят ни в парк, ни на море. Вся информация о происходящем — телевизор и новостные сайты. Накрутили себя до того, что с детьми и внуками, тоже привитыми, видятся раз в несколько месяцев с расстояния, через окно второго этажа. Когда последний раз ракеты падали, отказывались заходить вместе со мной в бомбоубежище(у нас общее на два котеджа), что бы не заразиться и не умереть. Иногда вижу их в окно. Шмыгают, по своему участку, как тени. По сути — люди уже умерли, заживо. И они такие не одни. Вот это что такое и что вот с этим делать?
1. Как я и говорил - "маркетологи працюють". Не только над "позиционированием" вакцин, но и над "позиционированием" вируса (помните: географическая тематика, буквы, животные ...) 2. По поводу этих людей в примере, вакцинологи скажут: "ко-ко-ко, смотрите, 3 вакцины их спасли от короны! Как вам такое, плоскоземельцы? Без 3 вакцин они бы давно умерли как в Бергамо! Каких доказательств вам ещё не хватает?"
change_pm написав:Не моє, але для посрачить саме те
В Израиле начался резкий подъем заболеваемости тем самым ковидом. Значения приближаются к пиковым данным двух предыдущих подъемов заболеваемости. ... Но это, конечно, если идет речь о сугубо медицинском аспекте проблемы. Тонкость в том, что медицина и эта "эпидемия" - это две непересекающиеся вселенные. Задача - не лечить население, а решать под прикрытием борьбы с ковидом совершенно иные задачи. Ликвидацию прав и свобод граждан, к примеру. А вот эта задача выполняется очень даже эффективно. И потому нет никаких причин ожидать, что логика медицинская будет хоть как-то принята во внимание. Медицина и здоровье людей здесь вообще ни при чем. Не для тебя мама цветочек растила. "Эпидемия" - она про другое.
Узнаю Эль-Мюрида имхо он вышел из моды, поэтому ср.ча не прогнозирую.
Starikan написав:И вам не жалко времени, которое вы тратите на поиск и чтение этих опусов?
Шановний Starikan! Прихильники кожної із сторін постять безліч фейків, приправлених правдою або напівправдою. Тому й так важко віднайти зерно істини серед полови брехні!
Совершенно верно! На кону миллиарды долларов, поэтому из половины (если не больше) исследований торчат уши заинтересованных фармкомпаний. На 100% доверять даже себе не получается Starikan, я много читаю и фильтрую информацию разными способами, и если у меня где-то "не сходится",то отбрасываю. Исследование, которое Вы назвали опусом, к сожалению, перекликается с информацией из других источников о мРНК вакцинах и безопасности. Жаль, что правду мы узнаем (или нет) опосля ..
yama написав:это на реальных событиях ,это уже постилось, был такой научный факт, что на каком-то острове после массовой вакцинации детей от какого-то заболевания, большое количество вакцинированных детей умерло именно из за черезмерной реакции организма на реальный вирус при заражении ( разновидностью реакции и есть цитокиновый шторм) Это же было и в ток шоу на американском телевидении , была и вырезка об этом с переводом на ютубе . Попробую найти загуглить , но сей факт есть , это не выдумка.
=========================================================================================================================================================== отделил линией отдельную новость с этого ресурса
Британские ученые заявили, что эффективность вакцин начинает снижаться после прививки второй дозой. Речь идет о препаратах Pfizer и AstraZeneca.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
«Новые исследования показывают, что иммунитет, обеспечиваемый двумя дозами вакцин Pfizer и AstraZeneca, начинает ослабевать в течение шести месяцев», — говорится в сообщении.
Указано, что вакцина Pfizer эффективна на 88% через месяц после введения второй дозы, но уже через 5−6 месяцев защита снижается до 74%.
Также вакцина AstraZeneca обеспечивает 77% защиту от инфекции через месяц после второй дозы, однако через 4−5 месяцев она снижается до 67%.
Указано, что исследование проводилось по образцам 1,2 млн результатов тестов от COVID-19.
Ученые предполагают, что в худшем сценарии зимой защита от коронавируса среди вакцинированных пожилых людей может стать ниже 50%.
stm написав:Яма, проблема что ни острова, ни детей нет. А так всё чётко, учитывая что вакцинацию детей менее 12 лет вообще не разрешена
все есть товарищ . просто я еще не нагуглил . это еще раз повторюсь известный научный официальный факт .
Как и у Флер, озвученный на школьной конференции в Огайо))) ПС: в целях безопасности, Яма, я вас как блондинка прошу не ходите по сайтам http без s. Там не только острова с умирающими детьми, там потом все ваши пароли в т.ч. клиент-банка знают люди миф-инфо - сразу вызывает доверие, вот прям с названия ссылки моментально понимаю, не CDC, не EMA. Потом ещё .ru парочку, мои любимые. Без https многие. Беспрекословно лучше!
Востаннє редагувалось stm в Сер 25 сер, 2021 22:23, всього редагувалось 1 раз.