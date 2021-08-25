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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35403541354235433544>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 77
Мені вже зробили щеплення
45%
35
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:49

  change_pm написав:до чого людей довели...
Третья вакцинация началась сравнительно недавно, эффект от неё (даже если он есть) ещё не может проявиться. Тут скорее желаемое выдаётся за действительное.
И сам термин Boost, бустерная прививка, это что-то из мира рекламы. Можно было дать целый слоган. С окончанием "Feel the Power" или "The Power to Surprise". Народу нравится.
А если серьёзно, то да, судя по всему, абсолютное большинство привитых переносят вакцинацию легко и без явных побочек. Но раз уж вы привели частный пример то и я приведу свой.(хотя частные случаи не доказывают вообще ничего).
Мои соседи, пара на пенсии, возраст — до 70-ти, точнее не скажу. Жена — бывший преподаватель английского, муж инженер-строитель. Люди образованные, дисциплинированные. Привились в первых рядах и в первый, и во второй, и вот уже в третий раз. Физически чувствуют себя вроде бы в норме, но!
С самого начала "пандемии", в соответствии с указаниями минздрава, сократили контакты с внешним миром до минимума. Продукты получают доставкой на дом. Не выходят ни в парк, ни на море. Вся информация о происходящем — телевизор и новостные сайты. Накрутили себя до того, что с детьми и внуками, тоже привитыми, видятся раз в несколько месяцев с расстояния, через окно второго этажа. Когда последний раз ракеты падали, отказывались заходить вместе со мной в бомбоубежище(у нас общее на два котеджа), что бы не заразиться и не умереть. Иногда вижу их в окно. Шмыгают, по своему участку, как тени.
По сути — люди уже умерли, заживо. И они такие не одни.
Вот это что такое и что вот с этим делать?

1. Как я и говорил - "маркетологи працюють". Не только над "позиционированием" вакцин, но и над "позиционированием" вируса (помните: географическая тематика, буквы, животные ...)
2. По поводу этих людей в примере, вакцинологи скажут: "ко-ко-ко, смотрите, 3 вакцины их спасли от короны! Как вам такое, плоскоземельцы? Без 3 вакцин они бы давно умерли как в Бергамо! Каких доказательств вам ещё не хватает?"
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:52

  change_pm написав:Не моє, але для посрачить саме те :mrgreen:
В Израиле начался резкий подъем заболеваемости тем самым ковидом. Значения приближаются к пиковым данным двух предыдущих подъемов заболеваемости.
...
Но это, конечно, если идет речь о сугубо медицинском аспекте проблемы. Тонкость в том, что медицина и эта "эпидемия" - это две непересекающиеся вселенные. Задача - не лечить население, а решать под прикрытием борьбы с ковидом совершенно иные задачи. Ликвидацию прав и свобод граждан, к примеру. А вот эта задача выполняется очень даже эффективно. И потому нет никаких причин ожидать, что логика медицинская будет хоть как-то принята во внимание. Медицина и здоровье людей здесь вообще ни при чем. Не для тебя мама цветочек растила. "Эпидемия" - она про другое.

Узнаю Эль-Мюрида :mrgreen: имхо он вышел из моды, поэтому ср.ча не прогнозирую.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:53

  Hotab написав:
  Ромасик написав:вы опровергли 140К за апрель-октябрь?

Зачем? Я их не проверял, не оспаривал и и желания нет. Вы же оспаривали мои.
  Ромасик написав:Раз хотите, пусть будет макал.

Понятно. Тепло и тряпка не отвечающая за свои слова.

еще раз читаем медленно шевеля губами: я оф.статистику не опровергаю.
Взаимно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:И вам не жалко времени, которое вы тратите на поиск и чтение этих опусов?


Шановний Starikan!
Прихильники кожної із сторін постять безліч фейків, приправлених правдою або напівправдою.
Тому й так важко віднайти зерно істини серед полови брехні!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 21:51

  V2 написав:
  Starikan написав:И вам не жалко времени, которое вы тратите на поиск и чтение этих опусов?


Шановний Starikan!
Прихильники кожної із сторін постять безліч фейків, приправлених правдою або напівправдою.
Тому й так важко віднайти зерно істини серед полови брехні!


Совершенно верно! На кону миллиарды долларов, поэтому из половины (если не больше) исследований торчат уши заинтересованных фармкомпаний. На 100% доверять даже себе не получается :wink:
Starikan, я много читаю и фильтрую информацию разными способами, и если у меня где-то "не сходится",то отбрасываю. Исследование, которое Вы назвали опусом, к сожалению, перекликается с информацией из других источников о мРНК вакцинах и безопасности. Жаль, что правду мы узнаем (или нет) опосля ..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:01

  Starikan написав:
Антитела, усиливающие инфекцию, также вызывают так называемый цитокиновый шторм, который нередко приводит к летальному исходу. ...
не дает возможность относиться серьезно к антипрививочной пропаганде.
И вам не жалко времени, которое вы тратите на поиск и чтение этих опусов?

это на реальных событиях ,это уже постилось, был такой научный факт, что на каком-то острове после массовой вакцинации детей от какого-то заболевания, большое количество вакцинированных детей умерло именно из за черезмерной реакции организма на реальный вирус при заражении ( разновидностью реакции и есть цитокиновый шторм)
Это же было и в ток шоу на американском телевидении , была и вырезка об этом с переводом на ютубе . Попробую найти загуглить , но сей факт есть , это не выдумка.
На вскидку быстро нашлось только это
https://www.nytimes.com/2017/12/17/heal ... pines.html
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspec ... nhancement
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspec ... ia-fallout
https://xakac.info/news/67909
https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/jvi.02015-19
===========================================================================================================================================================
отделил линией отдельную новость с этого ресурса

Британские ученые заявили, что эффективность вакцин начинает снижаться после прививки второй дозой. Речь идет о препаратах Pfizer и AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

«Новые исследования показывают, что иммунитет, обеспечиваемый двумя дозами вакцин Pfizer и AstraZeneca, начинает ослабевать в течение шести месяцев», — говорится в сообщении.

Указано, что вакцина Pfizer эффективна на 88% через месяц после введения второй дозы, но уже через 5−6 месяцев защита снижается до 74%.

Также вакцина AstraZeneca обеспечивает 77% защиту от инфекции через месяц после второй дозы, однако через 4−5 месяцев она снижается до 67%.

Указано, что исследование проводилось по образцам 1,2 млн результатов тестов от COVID-19.

Ученые предполагают, что в худшем сценарии зимой защита от коронавируса среди вакцинированных пожилых людей может стать ниже 50%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/49909 ... toroj-dozy
Востаннє редагувалось yama в Сер 25 сер, 2021 23:02, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:04

  yama написав:это на реальных событиях ,это уже постилось, был такой научный факт, что на каком-то острове после массовой вакцинации детей от какого-то заболевания, большое количество вакцинированных детей умерло именно из за черезмерной реакции организма на реальный вирус при заражении ( разновидностью реакции и есть цитокиновый шторм)
Это же было и в ток шоу на американском телевидении , была и вырезка об этом с переводом на ютубе . Попробую найти загуглить , но сей факт есть , это не выдумка.

===========================================================================================================================================================
отделил линией отдельную новость с этого ресурса

Британские ученые заявили, что эффективность вакцин начинает снижаться после прививки второй дозой. Речь идет о препаратах Pfizer и AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

«Новые исследования показывают, что иммунитет, обеспечиваемый двумя дозами вакцин Pfizer и AstraZeneca, начинает ослабевать в течение шести месяцев», — говорится в сообщении.

Указано, что вакцина Pfizer эффективна на 88% через месяц после введения второй дозы, но уже через 5−6 месяцев защита снижается до 74%.

Также вакцина AstraZeneca обеспечивает 77% защиту от инфекции через месяц после второй дозы, однако через 4−5 месяцев она снижается до 67%.

Указано, что исследование проводилось по образцам 1,2 млн результатов тестов от COVID-19.

Ученые предполагают, что в худшем сценарии зимой защита от коронавируса среди вакцинированных пожилых людей может стать ниже 50%.

https://news.finance.ua/ru/news/-/49909 ... toroj-dozy

Яма, проблема что ни острова, ни детей нет. А так всё чётко, учитывая что вакцинацию детей менее 12 лет вообще не разрешена ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:08

  stm написав:Яма, проблема что ни острова, ни детей нет. А так всё чётко, учитывая что вакцинацию детей менее 12 лет вообще не разрешена ;)

все есть товарищ . просто я еще не нагуглил . это еще раз повторюсь известный научный официальный факт .
пока что гуглиться
http://www.mif-ua.com/archive/article/42979
https://www.ng.ru/science/2007-12-12/14_sin.html
http://www.mif-ua.com/archive/article/34123
http://supotnitskiy.ru/stat/stat109.htm
Востаннє редагувалось yama в Сер 25 сер, 2021 22:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:10

  yama написав:
  stm написав:Яма, проблема что ни острова, ни детей нет. А так всё чётко, учитывая что вакцинацию детей менее 12 лет вообще не разрешена ;)

все есть товарищ . просто я еще не нагуглил . это еще раз повторюсь известный научный официальный факт .

Как и у Флер, озвученный на школьной конференции в Огайо)))
ПС: в целях безопасности, Яма, я вас как блондинка прошу не ходите по сайтам http без s. Там не только острова с умирающими детьми, там потом все ваши пароли в т.ч. клиент-банка знают люди ;) миф-инфо - сразу вызывает доверие, вот прям с названия ссылки моментально понимаю, не CDC, не EMA. Потом ещё .ru парочку, мои любимые. Без https многие. Беспрекословно лучше!
Востаннє редагувалось stm в Сер 25 сер, 2021 22:23, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:22

  stm написав:
  yama написав:
  stm написав:Яма, проблема что ни острова, ни детей нет. А так всё чётко, учитывая что вакцинацию детей менее 12 лет вообще не разрешена ;)

все есть товарищ . просто я еще не нагуглил . это еще раз повторюсь известный научный официальный факт .

Как и у Флер, озвученный на школьной конференции в Огайо)))


Вот вам stm пару вводных
https://xakac.info/news/67909
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspec ... ia-fallout
если у кого есть подписка на нью йорк таймс
https://www.nytimes.com/2017/12/17/heal ... pines.html
Востаннє редагувалось yama в Сер 25 сер, 2021 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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