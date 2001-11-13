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Вчера Санофи Пастер, производитель Dengvaxia, многообещающей вакцины против денге, объявил об изменении маркировки вакцины, чтобы ограничить ее использование людьми, которые ранее подвергались воздействию вируса денге.



Компания заявила, что новый анализ показывает, что для реципиентов, ранее не инфицированных лихорадкой денге, вакцина делает будущие эпизоды лихорадки денге более серьезными. Согласно пресс-релизу Sanofi, вакцинация не должна рекомендоваться людям, которые не были инфицированы вирусом денге.



Первопроходцы в области денге Скотт Холстед, доктор медицины, и Филип К. Рассел, доктор медицинских наук, предсказали этот шаг почти 2 года назад. Они видели результаты испытаний Dengvaxia, показывающие доказательства антителозависимого усиления (ADE), феномена денге, который делает повторные инфекции более серьезными и может вызвать тяжелое заболевание после вакцинации у тех, кто ранее не подвергался воздействию вируса.



Санофи говорит, что ADE - это еще не все

Но в электронной переписке представитель Санофи Пастер Лоуренс Боллак воздержался от признания того, что вакцина вызвала ADE.



«Новое исследование, которое мы провели, было разработано не для того, чтобы доказать или опровергнуть гипотезу ADE, а, скорее, для дальнейшей оценки эффективности вакцинации в двух подгруппах исходной исследуемой популяции: тех, у кого была инфекция денге до вакцинации, и у тех, у кого не было инфекции», - сказал Боллак. .



«Денге отличается от большинства инфекционных заболеваний, потому что вторая инфекция человека обычно намного серьезнее первой. ADE - одна из гипотез, предложенных для объяснения этого аспекта инфекции денге, но люди могут серьезно заболеть также в первую, третью и четвертую фазы. инфекция денге, поэтому ADE не может быть всей историей ».



Холстед и Рассел не согласились. Используя данные фазы 3 Санофи, они опубликовали в журнале Vaccine в феврале прошлого года исследование, показывающее, что в течение 3 лет после иммунизации среди серонегативных детей частота госпитализаций против денге была значительно выше среди вакцинированных, чем в контрольной группе. Для детей, ранее не подвергавшихся воздействию денге, вакцина действует как прайм-доза вируса.



Сегодня Холстед сказал, что он не удивлен ходом Санофи.



«Я удивлен, что дело зашло так далеко, и что Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ] ввела вакцину», - сказал Холстед.