Фармацевтическая компания подверглась критике после раскрытия вакцины против денге, которая может нанести вред некоторым 18 декабря 2017 г. Первая многообещающая вакцина от лихорадки денге оказалась под угрозой после того, как Филиппины приостановили ее действие на фоне широко распространенных опасений по поводу ее безопасности и растущего общественного недовольства по поводу ее использования среди 830 000 школьников. Правительство Филиппин начало расследование развертывания программы иммунизации французского производителя лекарств Sanofi, которая подверглась критике за игнорирование ранних предупреждений о том, что ее вакцина может подвергнуть некоторых людей повышенному риску тяжелой формы болезни. Недавно выявленные доказательства, подтвержденные недавно проведенным Санофи обзором данных исследования, показали, что в редких случаях вакцина может иметь неприятные последствия: если люди, которые никогда не болели лихорадкой денге, были вакцинированы, а затем заразились, вакцина может спровоцировать гораздо более тяжелую форму болезни. . Политики на Филиппинах требуют информации о рекламной кампании Санофи и об агрессивных действиях их правительства, вопреки советам некоторых экспертов, по вакцинации миллиона детей. Исследователи обеспокоены тем, что негативная реакция может вызвать недоверие к вакцинам во всем мире. Вакцина санофи одобрена в 19 странах и является первой вакциной для борьбы с лихорадкой денге.
Despite this, vaccines that elicit neutralizing antibodies against the S protein reliably protect animals from SARS-CoV challenge without evidence of enhancement of infection or disease71,72,73. These data suggest that human immunization strategies for SARS-CoV-2 that elicit high neutralizing antibody titres have a high chance of success with minimal risk of ADE.
Забудьте уже про эту заезженную жолобачную страшилку
13.11.2001, 16:03 Из-за вакцины ООН в Индии заболели 10 тыс. детей
13 ноября стало известно, что в индийском штате Ассам заболели около 10 тыс. детей. Одна девочка умерла. Дети заболели после того, как получили дозу витамина А в рамках программы ООН профилактики слепоты среди детей в малоимущих семьях. Как сообщил представитель руководства UNICEF в Дели, 11 ноября oколо 30 тыс. индийских детей получили витамин А в рамках программы по профилактике болезней органов зрения. По данным Reuters, после того, как была проведена вакцинация, сотни детей в возрасте от года до 6 лет стали поступать в больницы с жалобами на жар, рвоту и боли в желудке. Двухлетняя девочка умерла в городе Силчар. По оценке органов здравоохранения, всего заболели 10 тыс. детей.
Чиновник UNICEF сказал, что эта гуманитарная организация ООН пока не знает, что могло вызвать болезни детей. Однако полицейские эксперты штата считают, что причиной отравления стало качество раствора витамина. "Одна партия препарата была заражена, и это вызвало болезнь", - сообщил прессе один из руководителей органов внутренних дел штата Шарда Прасад.
Однако, по словам индийских медиков, качество витамина соответствовало стандартам, и срок его годности истекал в 2003 г. "По всей видимости, причина в количестве препарата, который давали детям", - заявил глава департамента здравоохранения штата профессор Кро. - "Детям до одного года нужно только 10 миллилитров, а от одного до пяти лет - 20 миллилитров концентрированного раствора витамина А. Эти дети, возможно, получили больше".
Ага это мы уже проходили в 2017 году. Сначала ввели 730 тис человек , а уже потом задним числом призанли проблему. Спасибо. Сейчас не признают, пройдет еще годик - признают и что вацинированым от этого легче станет ?
Это пример . Да эта конкретная ситуация не о Ковид. Это о существовании такой проблеми как ADE на примере . Это гуглоперевод.
... Вчера Санофи Пастер, производитель Dengvaxia, многообещающей вакцины против денге, объявил об изменении маркировки вакцины, чтобы ограничить ее использование людьми, которые ранее подвергались воздействию вируса денге.
Компания заявила, что новый анализ показывает, что для реципиентов, ранее не инфицированных лихорадкой денге, вакцина делает будущие эпизоды лихорадки денге более серьезными. Согласно пресс-релизу Sanofi, вакцинация не должна рекомендоваться людям, которые не были инфицированы вирусом денге.
Первопроходцы в области денге Скотт Холстед, доктор медицины, и Филип К. Рассел, доктор медицинских наук, предсказали этот шаг почти 2 года назад. Они видели результаты испытаний Dengvaxia, показывающие доказательства антителозависимого усиления (ADE), феномена денге, который делает повторные инфекции более серьезными и может вызвать тяжелое заболевание после вакцинации у тех, кто ранее не подвергался воздействию вируса.
Санофи говорит, что ADE - это еще не все Но в электронной переписке представитель Санофи Пастер Лоуренс Боллак воздержался от признания того, что вакцина вызвала ADE.
«Новое исследование, которое мы провели, было разработано не для того, чтобы доказать или опровергнуть гипотезу ADE, а, скорее, для дальнейшей оценки эффективности вакцинации в двух подгруппах исходной исследуемой популяции: тех, у кого была инфекция денге до вакцинации, и у тех, у кого не было инфекции», - сказал Боллак. .
«Денге отличается от большинства инфекционных заболеваний, потому что вторая инфекция человека обычно намного серьезнее первой. ADE - одна из гипотез, предложенных для объяснения этого аспекта инфекции денге, но люди могут серьезно заболеть также в первую, третью и четвертую фазы. инфекция денге, поэтому ADE не может быть всей историей ».
Холстед и Рассел не согласились. Используя данные фазы 3 Санофи, они опубликовали в журнале Vaccine в феврале прошлого года исследование, показывающее, что в течение 3 лет после иммунизации среди серонегативных детей частота госпитализаций против денге была значительно выше среди вакцинированных, чем в контрольной группе. Для детей, ранее не подвергавшихся воздействию денге, вакцина действует как прайм-доза вируса.
Сегодня Холстед сказал, что он не удивлен ходом Санофи.
«Я удивлен, что дело зашло так далеко, и что Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ] ввела вакцину», - сказал Холстед.
yama написав:Ага это мы уже проходили в 2017 году. Сначала ввели 730 тис человек , а уже потом задним числом призанли проблему. Спасибо. Сейчас не признают, пройдет еще годик - признают и что вацинированым от этого легче станет
Уже миллионы получили, где проблемы? Предлагаете ждать 5 лет как той бредятине от флер?
13.11.2001, 16:03 Из-за вакцины ООН в Индии заболели 10 тыс. детей
13 ноября стало известно, что в индийском штате Ассам заболели около 10 тыс. детей. Одна девочка умерла. Дети заболели после того, как получили дозу витамина А в рамках программы ООН профилактики слепоты среди детей в малоимущих семьях. Как сообщил представитель руководства UNICEF в Дели, 11 ноября oколо 30 тыс. индийских детей получили витамин А в рамках программы по профилактике болезней органов зрения. По данным Reuters, после того, как была проведена вакцинация, сотни детей в возрасте от года до 6 лет стали поступать в больницы с жалобами на жар, рвоту и боли в желудке. Двухлетняя девочка умерла в городе Силчар. По оценке органов здравоохранения, всего заболели 10 тыс. детей.
Чиновник UNICEF сказал, что эта гуманитарная организация ООН пока не знает, что могло вызвать болезни детей. Однако полицейские эксперты штата считают, что причиной отравления стало качество раствора витамина. "Одна партия препарата была заражена, и это вызвало болезнь", - сообщил прессе один из руководителей органов внутренних дел штата Шарда Прасад.
Однако, по словам индийских медиков, качество витамина соответствовало стандартам, и срок его годности истекал в 2003 г. "По всей видимости, причина в количестве препарата, который давали детям", - заявил глава департамента здравоохранения штата профессор Кро. - "Детям до одного года нужно только 10 миллилитров, а от одного до пяти лет - 20 миллилитров концентрированного раствора витамина А. Эти дети, возможно, получили больше".
1. Если "специалисты" могут накосячить с введением витаминки - то страшно представить, то они могут сделать с чем-то посерьезнее. 2. У знакомой умер новорожденный после какой-то обязательной вакцины. Произошло уже можно сказать давно. "По понятным причинам" подробности не расспрашивал, и пруфов с печатями и подписями для вакцинаторов не требовал (да они всё равно скажут что фейк, и пожалуются на пост)
Despite this, vaccines that elicit neutralizing antibodies against the S protein reliably protect animals from SARS-CoV challenge without evidence of enhancement of infection or disease71,72,73. These data suggest that human immunization strategies for SARS-CoV-2 that elicit high neutralizing antibody titres have a high chance of success with minimal risk of ADE.
Забудьте уже про эту заезженную жолобачную страшилку
еще раз внимательно почитайте сами статью на которую ссылаетесь например там есть такие фразы
" Вопрос о том, могут ли такие перекрестно-реактивные антитела способствовать развитию клинических проявлений ADE SARS-COV-2, еще предстоит выяснить. "
Доказательства вакцино-индуцированного ADE на животных моделях SARS-CoV противоречивы и вызывают потенциальные опасения по поводу безопасности. Лю и др. обнаружили, что в то время как макаки, иммунизированные модифицированным вирусным вектором осповакцины Ankara, экспрессирующим белок SARS-CoV S, имели сниженную репликацию вируса после заражения, анти-S IgG также усиливал легочную инфильтрацию воспалительных макрофагов и приводил к более серьезному повреждению легких по сравнению с невакцинированными животными 66. Они также показали, что присутствие анти-S IgG до клиренса вируса искажает заживляющую реакцию макрофагов на провоспалительную реакцию. В другом исследовании Wang et al. иммунизированные макаки четырьмя В-клеточными пептидными эпитопами белка SARS-CoV S и продемонстрировали, что, хотя три пептида вырабатывали антитела, которые защищали макак от вирусного заражения, одна из пептидных вакцин индуцировала антитела, которые усиливали инфекцию in vitro и приводили к более тяжелой патологии легких. in vivo 67 .
Таким образом, исследования иммунизации против SARS-CoV на животных моделях дали результаты, которые сильно различаются с точки зрения защитной эффективности, иммунопатологии и потенциального развития побочного действия в зависимости от применяемой стратегии вакцинации. Несмотря на это, вакцины, которые вызывают нейтрализующие антитела против белка S, надежно защищают животных от заражения SARS-CoV без признаков усиления инфекции или заболевания 71 , 72 , 73. Эти данные свидетельствуют о том, что стратегии иммунизации человека против SARS-CoV-2, которые вызывают высокие титры нейтрализующих антител, имеют высокие шансы на успех при минимальном риске развития ADE. Например, субъединичные вакцины, которые могут индуцировать S-специфические нейтрализующие антитела, должны представлять более низкие риски ADE (особенно против S, стабилизированного в конформации до слияния, чтобы уменьшить представление ненейтрализующих эпитопов 8 ). Эти современные подходы к дизайну иммуногенов должны снизить потенциальную иммунопатологию, связанную с ненейтрализующими антителами.
Заключение
ADE наблюдалась при SARS, MERS и других респираторных вирусных инфекциях человека, включая RSV и корь, что предполагает реальный риск ADE для вакцин против SARS-CoV-2 и вмешательств на основе антител. Однако клинические данные еще не полностью установили роль ADE в патологии COVID-19 у человека. Шаги по снижению рисков ННЯ от иммунотерапии включают индукцию или доставку высоких доз мощных нейтрализующих антител, а не более низких концентраций ненейтрализующих антител, которые с большей вероятностью могут вызвать ADE.
В дальнейшем будет крайне важно оценить наборы данных на животных и клинические данные на предмет признаков ADE и сбалансировать риски безопасности, связанные с ADE, с эффективностью вмешательства, если клинические ADE наблюдаются. Текущие клинические исследования на животных и людях дадут важную информацию о механизмах ADE при COVID-19. Такие доказательства крайне необходимы для обеспечения безопасности продукции при крупномасштабных медицинских вмешательствах, которые, вероятно, потребуются для снижения глобального бремени COVID-19.
ок, еще раз. уже есть миллионы вакцинированных. некоторые из них заразились ковидом после вакцинации. Именно в таких условиях проявляется ADE. Где он? Где реальные кейсы, статьи в нормальных журналах и именно про ковид, а не страшилки про вакцину от денге?