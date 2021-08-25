Вкладчик1234 написав:yama, мой перепост Вашего поста про видео с адвокатом о системе VAERS ковид-цензура снесла, скорее всего оригинальный пост тоже.
по правде сказать ЛАД дал аргументированную критику VAERS , если коротко это просто фиксация событий без детального разбора. То есть это только черновой сбор информации . типа Вася умер через три дня после вакцинации , разберитесь от чего умер Вася. Безусловно в части случаев возможно подтвердится смерть именно от вакцинации , но сами данные о повышенной смертности якобы от вакцинации среди более взрослых они ни о чем , так как в более старшем возрасте шансы умереть пропорционально больше и чем больше возраст тем больше шанс умереть . Это работает в обе стороны , можно сказать что у пожилых людей повышенная смертность от болезни Ковид , так же можно утверждать что вакцинация вызывает смерть пожилых более часто, также можно сказать что пожилые просто чаще умирают независимо от вирус\вакцина. К этой мысли я и склоняюсь - что у пожилых шанс умереть от любого события выше, будь то вакцина или болезнь или падение на скользкой плитке в ванной . Проще говоря если время пришло ( «Пункт назначе́ния» (англ. Final Destination) — первый фильм в одноимённой серии фильмов ужасов ) то от смерти не скрыться если, не от Ковид, то от вакцины, если не от вакцины, то просто удавившись яблоком или несчастный случай из за более плохой гибкости и координации движений, банально не успеть сгруппироваться , и мышечный каркас не удержит удар от падения
Востаннє редагувалось yama в Чет 26 сер, 2021 00:00, всього редагувалось 2 разів.
stm написав:yama, какого черта? Яма, откуда у чувака ходящего к доктору не по лицензии, а по хобби подписка на Нью-Йорк Таймс?!!! И как только вырезки не из миф-инфо, то грамотное правописание?!!!
по поводу доктора по лицензии ... после того как доктора по лицензии хотели меня порезать летом просто так и кинуть на 17 тис грн , а когда не получилось на 17 то хотя бы на 2-3 тис, прося меня заплатить деньги за анализы не в кассу ( с чеком), а через них. По принципу " с худой овцы хоть шерсти клок" . Не развели на 17+ , ну хоть на 2-3 разведем. Лицензия не является критерием профессионализма, порядочности и адекватности доктора. Медицина это бизнес и если вы верите в лицензии за которые надо заплатить на лапу что бы получить , а потом же эти деньги надо отбыть , не так ли ? Чего вас так беспокоит моя скромная личность ? вам ваш же источник ( от вас ) https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5 выше разложен по полочкам . Прочитайте хотя бы сами статью которую привели там же четко написано -
Заключение ADE наблюдалась при SARS, MERS и других респираторных вирусных инфекциях человека, включая RSV и корь, что предполагает реальный риск ADE для вакцин против SARS-CoV-2 и вмешательств на основе антител. Однако клинические данные еще не полностью установили роль ADE в патологии COVID-19 у человека.
Заключение ADE наблюдалась при SARS, MERS и других респираторных вирусных инфекциях человека, включая RSV и корь, что предполагает реальный риск ADE для вакцин против SARS-CoV-2 и вмешательств на основе антител. Однако клинические данные еще не полностью установили роль ADE в патологии COVID-19 у человека.
А где Вы там видите что нашли ADE после вакцинации? Искали, да. А нашли?
Таким образом, исследования иммунизации против SARS-CoV на животных моделях дали результаты, которые сильно различаются с точки зрения защитной эффективности, иммунопатологии и потенциального развития побочного действия в зависимости от применяемой стратегии вакцинации. Несмотря на это, вакцины, которые вызывают нейтрализующие антитела против белка S, надежно защищают животных от заражения SARS-CoV без признаков усиления инфекции или заболевания71, 72, 73. Эти данные свидетельствуют о том, что стратегии иммунизации человека против SARS-CoV-2, которые вызывают высокие титры нейтрализующих антител, имеют высокие шансы на успех при минимальном риске развития ADE. Например, субъединичные вакцины, которые могут индуцировать S-специфические нейтрализующие антитела, должны представлять более низкие риски ADE (особенно против S, стабилизированного в конформации до слияния, чтобы уменьшить представление ненейтрализующих эпитопов8). Эти современные подходы к дизайну иммуногенов должны снизить потенциальную иммунопатологию, связанную с ненейтрализующими антителами.
Востаннє редагувалось IgA в Сер 25 сер, 2021 23:44, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:yama, какого черта? Яма, откуда у чувака ходящего к доктору не по лицензии, а по хобби подписка на Нью-Йорк Таймс?!!! И как только вырезки не из миф-инфо, то грамотное правописание?!!!
по поводу доктора по лицензии ... после того как доктора по лицензии хотели меня порезать летом просто так и кинуть на 17 тис грн , лицензия не является критерием профессионализма, порядочности и адекватности доктора. Медицина это бизнес и если вы верите в лицензии за которые надо заплатить на лапу что бы получить , а потом же эти деньги надо отбыть , не так ли ? Чего вас так беспокоит моя скромная личность ? вам ваш же источник ( от вас ) https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5 выше разложен по полочкам . Прочитайте хотя бы сами статью которую привели там же четко написано -
Заключение ADE наблюдалась при SARS, MERS и других респираторных вирусных инфекциях человека, включая RSV и корь, что предполагает реальный риск ADE для вакцин против SARS-CoV-2 и вмешательств на основе антител. Однако клинические данные еще не полностью установили роль ADE в патологии COVID-19 у человека.
Вы - засланный казачек, как только пошло общение на эмоциях и тут портрет простого работника Эпицентра который смотрит западные фильмы про пандемии и все умрём, верящего в заговор биг.фармы по простоте душевной полетел в тартарары... Скромная персона которая возмущается что нет вакцин в Украине от самого необходимого - укуса энцефалитного клеща. Мои поздравления. И запятые, и тире, и подписка на Нью-Йорк Таймс всё вошло в диссонанс, но очень сложилось в пазл вашей скромной персоны
Вкладчик1234 написав:yama, мой перепост Вашего поста про видео с адвокатом о системе VAERS ковид-цензура снесла, скорее всего оригинальный пост тоже.
по правде сказать ЛАД дал аргументированную критику VAERS , если коротко это просто фиксация событий без детального разбора. То есть это только черновой сбор информации . типа Вася умер через три дня после вакцинации , разберитесь от чего умер Вася. Безусловно в части случаев возможно подтвердится смерть именно от вакцинации , но сами данные о повышенной смертности якобы от вакцинации среди более взрослых они ни о чем , так как в более старшем возрасте шансы умереть пропорционально больше и чем больше возраст тем больше шанс умереть . Это работает в обе стороны , можно сказать что у пожилых людей повышенная смертность от болезни Ковид , так же можно утверждать что вакцинация вызывает смерть пожилых более часто, также можно сказать что пожилые просто чаще умирают независимо от вирус\вакцина. К этой мысли я и склоняюсь - что у пожилых шанс умереть от любого события выше, будь то вакцина или болезнь или падение на скользкой плитке в ванной . Проще говоря если время пришло ( «Пункт назначе́ния» (англ. Final Destination) — первый фильм в одноимённой серии фильм ужасов ) то от смерти не скрыться если не от Ковид, то от вакцины, если не от вакцины, то просто удавившись яблоком или несчастный случай из за более плохой гибкости и координации движений, банально не успеть сгрупироваться , и мышечный каркас не удержит удар
Это то, о чём я говорил почти год назад. У пропагандистов как: 1. Если умер - то это злой ковид убил 2. Если выжил - то только благодаря вакцинам, локдаунам и т.п.
stm написав:Вы - засланный казачек, как только пошло общение на эмоциях и тут портрет простого работника Эпицентра который смотрит западные фильмы про пандемии и все умрём, верящего в заговор биг.фармы по простоте душевной полетел в тартарары... Скромная персона которая возмущается что нет вакцин в Украине от самого необходимого - укуса энцефалитного клеща. Мои поздравления. И запятые, и тире, и подписка на Нью-Йорк Таймс всё вошло в диссонанс, но очень сложилось в пазл вашей скромной персоны
Первое , пожалуйста определитесь в чем вы меня обвиняете ? Я честно сам не понял , с большим трудом доганяю Второе, где я писал что у меня есть подписка на NY Times ? Где я писал что работаю в Эпицентре ? Я, то есть мы, с ним конкурируем , стараемся ценой и профессионализмом, и это не удивительно - мы специализированная фирма , а они обо всем и ни о чем. Теперь иногда в сложных случаях из Эпика присылают к нам , а я в особо массовых, где надо подешевле и попроще - к ним. Тут трудно сказать кто кого , мама папу или папа маму . Упс сори за лирический отступ . Расскажите мне что-то обо мне, чего я еще сам не знаю , мне серьезно будет очень интересно, характеристику меня со стороны. Многие , кто хотел , выдели мой фейс с видом «лихим и придурковатым, дабы разумением своим не смущать начальство». Правда потом я потер это все на фиг. По поводу тире и запятых - купил таки омегу 3 после рекламы Комаровского и смачно закусил дикой соленой океанической рыбой , которая кушала правильный планктон.Вот что омега 3 животворящая делает ! возвращаясь к статье она противоречива , в ней зависимо от того что выдернуть можно сложить любое мнение . Авторы исследования сами говорят что надо еще исследовать более детально . Это скорее отчет о части проделанной работы. Вывод перечитайте.
yama написав:возвращаясь к статье она противоречива , в ней зависимо от того что выдернуть можно сложить любое мнение . Авторы исследования сами говорят что надо еще исследовать более детально . Это скорее отчет о части проделанной работы. Вывод перечитайте.
Там вполне однозначно написано что не нашли. Где там в выводах есть про найденный ADE ? То что необходимы дополнительные исследования, так это про людей, год назад когда была написана статья вакцины еще только начали тестироваться на людях. Год прошел, вакцинация идет полным ходом. А где же ADE?