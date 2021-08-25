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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3541354235433544 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 77 Мені вже зробили щеплення 45% 35 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 77 Додано: Сер 25 сер, 2021 23:41 yama написав: Заключение

ADE наблюдалась при SARS, MERS и других респираторных вирусных инфекциях человека, включая RSV и корь, что предполагает реальный риск ADE для вакцин против SARS-CoV-2 и вмешательств на основе антител. Однако клинические данные еще не полностью установили роль ADE в патологии COVID-19 у человека.

вы пропустили это сообщение ?

viewtopic.php?p=5285885#p5285885 вы пропустили это сообщение ?



А где Вы там видите что нашли ADE после вакцинации? Искали, да. А нашли?



Таким образом, исследования иммунизации против SARS-CoV на животных моделях дали результаты, которые сильно различаются с точки зрения защитной эффективности, иммунопатологии и потенциального развития побочного действия в зависимости от применяемой стратегии вакцинации. Несмотря на это, вакцины, которые вызывают нейтрализующие антитела против белка S, надежно защищают животных от заражения SARS-CoV без признаков усиления инфекции или заболевания71, 72, 73. Эти данные свидетельствуют о том, что стратегии иммунизации человека против SARS-CoV-2, которые вызывают высокие титры нейтрализующих антител, имеют высокие шансы на успех при минимальном риске развития ADE. Например, субъединичные вакцины, которые могут индуцировать S-специфические нейтрализующие антитела, должны представлять более низкие риски ADE (особенно против S, стабилизированного в конформации до слияния, чтобы уменьшить представление ненейтрализующих эпитопов8). Эти современные подходы к дизайну иммуногенов должны снизить потенциальную иммунопатологию, связанную с ненейтрализующими антителами. А где Вы там видите что нашли ADE после вакцинации? Искали, да. А нашли? Востаннє редагувалось IgA в Сер 25 сер, 2021 23:44, всього редагувалось 1 раз. IgA Повідомлень: 604 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 сер, 2021 23:41 yama написав: stm написав: yama, какого черта? Яма, откуда у чувака ходящего к доктору не по лицензии, а по хобби подписка на Нью-Йорк Таймс?!!!

И как только вырезки не из миф-инфо, то грамотное правописание?!!! , какого черта? Яма, откуда у чувака ходящего к доктору не по лицензии, а по хобби подписка на Нью-Йорк Таймс?!!!И как только вырезки не из миф-инфо, то грамотное правописание?!!!

по поводу доктора по лицензии ...

после того как доктора по лицензии хотели меня порезать летом просто так и кинуть на 17 тис грн , лицензия не является критерием профессионализма, порядочности и адекватности доктора. Медицина это бизнес и если вы верите в лицензии за которые надо заплатить на лапу что бы получить , а потом же эти деньги надо отбыть , не так ли ?

Чего вас так беспокоит моя скромная личность ?

вам ваш же источник ( от вас )

https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5

выше разложен по полочкам . Прочитайте хотя бы сами статью которую привели там же четко написано -

Заключение

ADE наблюдалась при SARS, MERS и других респираторных вирусных инфекциях человека, включая RSV и корь, что предполагает реальный риск ADE для вакцин против SARS-CoV-2 и вмешательств на основе антител. Однако клинические данные еще не полностью установили роль ADE в патологии COVID-19 у человека.

вы пропустили это сообщение ?

viewtopic.php?p=5285885#p5285885 по поводу доктора по лицензии ...после того как доктора по лицензии хотели меня порезать летом просто так и кинуть на 17 тис грн , лицензия не является критерием профессионализма, порядочности и адекватности доктора. Медицина это бизнес и если вы верите в лицензии за которые надо заплатить на лапу что бы получить , а потом же эти деньги надо отбыть , не так ли ?Чего вас так беспокоит моя скромная личность ?выше разложен по полочкам .там же четко написано -вы пропустили это сообщение ?

Вы - засланный казачек, как только пошло общение на эмоциях и тут портрет простого работника Эпицентра который смотрит западные фильмы про пандемии и все умрём, верящего в заговор биг.фармы по простоте душевной полетел в тартарары... Скромная персона которая возмущается что нет вакцин в Украине от самого необходимого - укуса энцефалитного клеща. Мои поздравления. И запятые, и тире, и подписка на Нью-Йорк Таймс всё вошло в диссонанс, но очень сложилось в пазл вашей скромной персоны Вы - засланный казачек, как только пошло общение на эмоциях и тут портрет простого работника Эпицентра который смотрит западные фильмы про пандемии и все умрём, верящего в заговор биг.фармы по простоте душевной полетел в тартарары... Скромная персона которая возмущается что нет вакцин в Украине от самого необходимого - укуса энцефалитного клеща. Мои поздравления. И запятые, и тире, и подписка на Нью-Йорк Таймс всё вошло в диссонанс, но очень сложилось в пазл вашей скромной персоны stm

Повідомлень: 2914 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 сер, 2021 23:55 stm написав: Вы - засланный казачек, как только пошло общение на эмоциях и тут портрет простого работника Эпицентра который смотрит западные фильмы про пандемии и все умрём, верящего в заговор биг.фармы по простоте душевной полетел в тартарары... Скромная персона которая возмущается что нет вакцин в Украине от самого необходимого - укуса энцефалитного клеща. Мои поздравления. И запятые, и тире, и подписка на Нью-Йорк Таймс всё вошло в диссонанс, но очень сложилось в пазл вашей скромной персоны Вы - засланный казачек, как только пошло общение на эмоциях и тут портрет простого работника Эпицентра который смотрит западные фильмы про пандемии и все умрём, верящего в заговор биг.фармы по простоте душевной полетел в тартарары... Скромная персона которая возмущается что нет вакцин в Украине от самого необходимого - укуса энцефалитного клеща. Мои поздравления. И запятые, и тире, и подписка на Нью-Йорк Таймс всё вошло в диссонанс, но очень сложилось в пазл вашей скромной персоны

Первое , пожалуйста определитесь в чем вы меня обвиняете ? Я честно сам не понял , с большим трудом доганяю

Второе, где я писал что у меня есть подписка на NY Times ? Где я писал что работаю в Эпицентре ? Я, то есть мы, с ним конкурируем , стараемся ценой и профессионализмом, и это не удивительно - мы специализированная фирма , а они обо всем и ни о чем. Теперь иногда в сложных случаях из Эпика присылают к нам , а я в особо массовых, где надо подешевле и попроще - к ним. Тут трудно сказать кто кого , мама папу или папа маму . Упс сори за лирический отступ .

Расскажите мне что-то обо мне, чего я еще сам не знаю , мне серьезно будет очень интересно, характеристику меня со стороны. Многие , кто хотел , выдели мой фейс с видом «лихим и придурковатым, дабы разумением своим не смущать начальство». Правда потом я потер это все на фиг. По поводу тире и запятых - купил таки омегу 3 после рекламы Комаровского и смачно закусил дикой соленой океанической рыбой , которая кушала правильный планктон.Вот что омега 3 животворящая делает !

возвращаясь к статье она противоречива , в ней зависимо от того что выдернуть можно сложить любое мнение . Авторы исследования сами говорят что надо еще исследовать более детально . Это скорее отчет о части проделанной работы. Вывод перечитайте. Первое , пожалуйста определитесь в чем вы меня обвиняете ? Я честно сам не понял , с большим трудом доганяюВторое, где я писал что у меня есть подписка на NY Times ? Где я писал что работаю в Эпицентре ? Я, то есть мы, с ним конкурируем , стараемся ценой и профессионализмом, и это не удивительно - мы специализированная фирма , а они обо всем и ни о чем. Теперь иногда в сложных случаях из Эпика присылают к нам , а я в особо массовых, где надо подешевле и попроще - к ним. Тут трудно сказать кто кого , мама папу или папа маму . Упс сори за лирический отступ .Расскажите мне что-то обо мне, чего я еще сам не знаю , мне серьезно будет очень интересно, характеристику меня со стороны. Многие , кто хотел , выдели мой фейс с видом «лихим и придурковатым, дабы разумением своим не смущать начальство». Правда потом я потер это все на фиг. По поводу тире и запятых - купил таки омегу 3 после рекламы Комаровского и смачно закусил дикой соленой океанической рыбой , которая кушала правильный планктон.она противоречива , в ней зависимо от того что выдернуть можно сложить любое мнение . Авторы исследования сами говорят что надо еще исследовать более детально . Это скорее отчет о части проделанной работы. yama Повідомлень: 3717 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7461 раз. Подякували: 832 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 сер, 2021 00:07 yama написав: возвращаясь к статье она противоречива , в ней зависимо от того что выдернуть можно сложить любое мнение . Авторы исследования сами говорят что надо еще исследовать более детально . Это скорее отчет о части проделанной работы. Вывод перечитайте. возвращаясь к статье она противоречива , в ней зависимо от того что выдернуть можно сложить любое мнение . Авторы исследования сами говорят что надо еще исследовать более детально . Это скорее отчет о части проделанной работы. Вывод перечитайте.



Там вполне однозначно написано что не нашли. Где там в выводах есть про найденный ADE ? То что необходимы дополнительные исследования, так это про людей, год назад когда была написана статья вакцины еще только начали тестироваться на людях. Год прошел, вакцинация идет полным ходом. А где же ADE? Там вполне однозначно написано что не нашли. Где там в выводах есть про найденный ADE ? То что необходимы дополнительные исследования, так это про людей, год назад когда была написана статья вакцины еще только начали тестироваться на людях. Год прошел, вакцинация идет полным ходом. А где же ADE? IgA Повідомлень: 604 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 сер, 2021 08:18 Як бальзам на душу ))) В Японії в вакцині Moderna виявили сторонні речовини: що сталося

В якості запобіжного заходу в країні припинили використання близько 1,63 мільйона доз вакцини.



Міністерство охорони здоров'я Японії озвучило інформацію про те, що отримало повідомлення, що в вироблених в Іспанії вакцинах Moderna Inc. проти коронавірусу були виявлені сторонні домішки, — про це пише агентство Kyodo.



Повідомлення про сторонніх домішок у вакцині надійшли з восьми центрів вакцинації в п'яти японських префектурах — Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо.



Сторонні речовини були виявлені в 39 флаконах вакцини.

А в Україні перевіряють отримані вакцини, чи колять, шо дали?



зі. Мені страшно уявити, чим колять в Їзраїлі... шо там за домішки... А в Україні перевіряють отримані вакцини, чи колять, шо дали?зі. Мені страшно уявити, чим колять в Їзраїлі... шо там за домішки... change_pm Повідомлень: 4315 З нами з: 03.02.16 Подякував: 109 раз. Подякували: 860 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 сер, 2021 08:22 Чісто поржать... Я тут в розумних обговореннях і доказах участі не приймаю, стараюсь насолоджуватись життям...



Просто уявіть, шо наприклад наразі на орбіті "Юпітера" 2-3 крейсера чекають приход дюжини транспортників з ембріонами, які вже на підльоті...



А вакцини це щось корисне для них...



Забийте на все і насолоджуйтесь, хто зна скільки нам ше залишилось )))) може рік, а може 50... change_pm Повідомлень: 4315 З нами з: 03.02.16 Подякував: 109 раз. Подякували: 860 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3541354235433544 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7671 5443777

ЛОБ Чет 26 сер, 2021 08:16