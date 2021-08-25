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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3543354435453546

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 77
Мені вже зробили щеплення
45%
35
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:35

  Starikan написав:
  adeges написав:CDC заэппрувило Файзер. Антиваксы ожились, и на этом форуме тоже.

Антиваксы - это просто бездельники, валяющиеся целый день на диване с планшетом или телефоном и ищущие всякие сенсации в сети. Интернет-поколение, что поделаешь.

Или любители шпилей ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:бездельники, валяющиеся целый день на диване с планшетом или телефоном и ищущие всякие сенсации в сети.

Сейчас все это проще. Достаточно подписаться на секту отрицателей, там все эти помои в изобилии. Бери и тащи сюда. Как и со сранаюа наш копрофаг носит.
А так то даже слова употребляют те самые.

Я, пока не сдают нервы у админов групп, задаю вопросы этим отрицателям в стиле "не могу понять.. а вы не знаете, а почему в РФ в ноябре и декабре 2020 умерло 220 и 243 тысячи человек, хотя обычно 150+- тысяч.. " Надолго этой публики не хватает)) Тем более, что чаще всего там сами россияне и сидят)).

Была бы там Флер, она бы хоть про пенсии и комуналь российские что-то сказала, но там некому. :x

Да и "макатель Хотаба в статистику" тоже как-то там не попадался. Слишком много работы на Кидстафе, там макает.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:21

  Hotab написав:
  Starikan написав:бездельники, валяющиеся целый день на диване с планшетом или телефоном и ищущие всякие сенсации в сети.

...
Я, пока не сдают нервы у админов групп, задаю вопросы этим отрицателям в стиле "не могу понять.. а вы не знаете, а почему в РФ в ноябре и декабре 2020 умерло 220 и 243 тысячи человек, хотя обычно 150+- тысяч.. " Надолго этой публики не хватает)) Тем более, что чаще всего там сами россияне и сидят)).

Была бы там Флер, она бы хоть про пенсии и комуналь российские что-то сказала, но там некому. :x

Да и "макатель Хотаба в статистику" тоже как-то там не попадался. Слишком много работы на Кидстафе, там макает.

Я может чего-то не знаю, но так, наблюдая за активностью моканого в статистику, складывается впечатление, что он сидит на з/п (у ФСБ? :mrgreen: ). Я сам уже поменьше спорю, чтобы не тратить много времени. А он еще оказывается и другие группы тролит :o То кто еще бездельник?))
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:я сам уже поменьше спорю, чтобы не тратить много времени. А он

Марь-Ванна, вот я.. А вот он..
Риторика Кидстафа))

Тем временем мышебратья установили новый Суточный рекорд - 820 жмуров официально.
Месяц закроют на 80 лишних тысяч. Мощно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:31

Вот интересно. О том, что в Японии что-то там в Модерне постороннее нашли, написали. А вот о том, что
В настоящее время в Японии прививки от коронавируса могут делать люди в возрасте от 12 лет и старше.
,
почему-то промолчали.
И об этом тоже:
Японские власти изо всех сил пытаются сдержать новый всплеск эпидемии. Вчера правительство объявило о намерении ввести режим чрезвычайного положения еще в восьми префектурах.

https://www.9tv.co.il/item/33486
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:14

  stm написав:
  Starikan написав:
  adeges написав:CDC заэппрувило Файзер. Антиваксы ожились, и на этом форуме тоже.

Антиваксы - это просто бездельники, валяющиеся целый день на диване с планшетом или телефоном и ищущие всякие сенсации в сети. Интернет-поколение, что поделаешь.

Или любители шпилей ;)

да-да, шпілей-вілей :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:14

  ЛАД написав:Вот интересно. О том, что в Японии что-то там в Модерне постороннее нашли, написали. А вот о том, что
В настоящее время в Японии прививки от коронавируса могут делать люди в возрасте от 12 лет и старше.
,
почему-то промолчали.
И об этом тоже:
Японские власти изо всех сил пытаются сдержать новый всплеск эпидемии. Вчера правительство объявило о намерении ввести режим чрезвычайного положения еще в восьми префектурах.

https://www.9tv.co.il/item/33486

Так вже страшно щось писати навіть...
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