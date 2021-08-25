Додано: Чет 26 сер, 2021 11:40

Starikan написав: бездельники, валяющиеся целый день на диване с планшетом или телефоном и ищущие всякие сенсации в сети. бездельники, валяющиеся целый день на диване с планшетом или телефоном и ищущие всякие сенсации в сети.

Сейчас все это проще. Достаточно подписаться на секту отрицателей, там все эти помои в изобилии. Бери и тащи сюда. Как и со сранаюа наш копрофаг носит.А так то даже слова употребляют те самые.Я, пока не сдают нервы у админов групп, задаю вопросы этим отрицателям в стиле "не могу понять.. а вы не знаете, а почему в РФ в ноябре и декабре 2020 умерло 220 и 243 тысячи человек, хотя обычно 150+- тысяч.. " Надолго этой публики не хватает)) Тем более, что чаще всего там сами россияне и сидят)).Была бы там Флер, она бы хоть про пенсии и комуналь российские что-то сказала, но там некому.Да и "макатель Хотаба в статистику" тоже как-то там не попадался. Слишком много работы на Кидстафе, там макает.