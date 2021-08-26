Додано: Чет 26 сер, 2021 18:37

Ой+ написав: В n-раз по улюбленому вами квітню жодного разу я не пояснював підвищену смертність дем. хвилями, а тільки в контексті більш довготривалих періодів. В n-раз по улюбленому вами квітню жодного разу я не пояснював підвищену смертність дем. хвилями, а тільки в контексті більш довготривалих періодів.

Hotab

Статистика користувача



Понимаете в чем история. Когда вам (не конкретно вам) говорят: "за 2020 год умерло на 36 тысяч больше украинцев , чем обычно", Вы (конкретно) приходите и говорите "це від демографічних хвиль!". Когда вам показываешь, что это (лишние смерти) накопилось потому, что в отдельные месяцы конца года, а затем уже и первого полугодия смертность улетела на +50%, вы начинаете говорить "не, я за месяц ничего не говорил!! За месяц то по каким-то другим причинам, а вот по итогу за год (или за І полугодие 2021) - это уже от "хвыль".Вы понимаете за что я вас дёргаю?? Годовой рост из-за помесячных взлетов. Он не из космоса нам нарисовался. Но помесячный то хз из-за чего, а вот по итогу годовой - из-за "хвыль " у вас.Я бы хотел от вас инфо о моей статистике почаще. Где-то каждую неделю. Мне надо, а вам несложно. Только , если можно, более расширенную.