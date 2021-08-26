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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35473548354935503551>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 18:36

  Hotab написав:
  change_pm написав:вакциновані для мене небезпечні

Ченж, а как вы определяете рядом вакцинированных (опасных для вас) и не вакцинированных?

по запаху, я заметил, что после 2й прививки запах тела изменился, кстати один депутат заявил, что определяет ковидников по запаху...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 18:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:В n-раз по улюбленому вами квітню жодного разу я не пояснював підвищену смертність дем. хвилями, а тільки в контексті більш довготривалих періодів.


Понимаете в чем история. Когда вам (не конкретно вам) говорят: "за 2020 год умерло на 36 тысяч больше украинцев , чем обычно", Вы (конкретно) приходите и говорите "це від демографічних хвиль!". Когда вам показываешь, что это (лишние смерти) накопилось потому, что в отдельные месяцы конца года, а затем уже и первого полугодия смертность улетела на +50%, вы начинаете говорить "не, я за месяц ничего не говорил!! За месяц то по каким-то другим причинам, а вот по итогу за год (или за І полугодие 2021) - это уже от "хвыль".
Вы понимаете за что я вас дёргаю?? Годовой рост из-за помесячных взлетов. Он не из космоса нам нарисовался. Но помесячный то хз из-за чего, а вот по итогу годовой - из-за "хвыль " у вас.


Hotab
Статистика користувача

Я бы хотел от вас инфо о моей статистике почаще. Где-то каждую неделю. Мне надо, а вам несложно. Только , если можно, более расширенную.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 сер, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 18:39

  ЛАД написав:
  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав: Предлагаю сделать 2-3 укола и поехать там посидеть в баре за чашечкой кавы, или покрепче :)
Нарот, чьо так переживати, у мене в країні так само вже місяць.
Я нікуди, крім молів в супермаркети + відкритий басейн не ходжу... :mrgreen:
Особливого бажання йти з вакцинованими в ресторан немає, бо вакциновані для мене небезпечні :mrgreen:
Якщо не тайна, то це в якій країні?

Насколько я понял, большинство здешних ковид-диссидентов сидят эмигрантами в Германии и, как все тамошние экс-советские, пользуются информацией из Раша тудей и 1 канала с соловьями/киселями. Имел печальный опыт общения с такими эмигрантами - моими одноклассниками и однокурсниками.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 18:59

  fler написав:Хотаб не признает других причин смертности - все только от ковида, даже если ковидом не болели :wink:

я вот вспоминаю, год назад в Украине некоторые ковидчики выбрасывались с окон. Так вот, в какую категорию они вошли?)
1) умер непосредственно от ковида
2) ковид не был причиной смерти, но подтолкнул к суециду
3) избыточная смертность
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:За месяц то по каким-то другим причинам, а вот по итогу за год (или за І полугодие 2021) - это уже от "хвыль".
Вы понимаете за что я вас дёргаю?? Годовой рост из-за помесячных взлетов. Он не из космоса нам нарисовался. Но помесячный то хз из-за чего, а вот по итогу годовой - из-за "хвыль " у вас.
Я бы хотел от вас инфо о моей статистике почаще. Где-то каждую неделю. Мне надо, а вам несложно. Только , если можно, более расширенную.


В тому числі і через хвилі, факторний аналіз ніхто не робив, хоча би було цікаво. При накопиченні значного числа людей +80 в них підвищується ризик померти чи то від ковіду і скажімо ускладнень на серце, чи серц. судинних і ковіду і т.д. І в наступні роки очікую досить значні показники саме з цієї причини, навіть як ковід подалажмо, всіх перевакцинуємо і т.д.
А вимоги до всіх каятись і молитись , то це взагалі по дитячому:
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:16

попытка номер рас
С 2011 в рашке стабильно умирает 1,9М в год (вторая колонка)
В 2017-19 гг смертность резко падает к 1,8М в следствие более мягких сезонных факторов.
А в 2020 доля возвращает свои 200-300К. Эффект бабочки, Ватсон :D
2011 1796629 1925720
2012 1902084 1906335
2013 1895822 1871809
20143) 1942683 1912347
2015 1940579 1908541
2016 1888729 1891015
2017 1690307 1826125
2018 1604344 1828910
2019 1481074 1798307
2020 1436514 2138586
Пс. там до 2011 вообще было 200+, но то было давно и неправда, скажете вы.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Карантинні поблажки по комуналці закінчуються:
Набули чинності зміни до законодавства, якими скасовано заборону обмежувати надання житлово-комунальних послуг населенню у випадку наявності заборгованості, виключення складають регіони з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на час дії цього рівня та 30 днів після скасування. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... oslug.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:21

  Ромасик написав:попытка номер рас
С 2011 в рашке стабильно умирает 1,9М в год (вторая колонка)
В 2017-19 гг смертность резко падает к 1,8М в следствие более мягких сезонных факторов.
А в 2020 доля возвращает свои 200-300К. Эффект бабочки, Ватсон :D
2011 1796629 1925720
2012 1902084 1906335
2013 1895822 1871809
20143) 1942683 1912347
2015 1940579 1908541
2016 1888729 1891015
2017 1690307 1826125
2018 1604344 1828910
2019 1481074 1798307
2020 1436514 2138586
Пс. там до 2011 вообще было 200+, но то было давно и неправда, скажете вы.

Вас главное как и будивельника абсолютно не смущает что при населении меньше, умирают больше ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:28

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Число умерших от передозировки наркотиками в России в год пандемии выросло на

Тысячу. (перевел те страшные %% в цифру)

В период наиболее строгих ограничений (апрель и май) количество ДТП сократилось на 33,3%, число погибших на 16,6%, раненых на 33,4%», — уточнили в МВД.

Ранее начальник УГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов сообщил, что доля дорожных аварий в Московской области снизилась на 17% за год.


https://russian.rt.com/russia/news/8535 ... -pogibshie

Это к тому, что где-то убыло, где-то прибыло. Но суммарно минус сотни тысяч. Хорошая попытка, но нет

мне кто-то, не помню кто, на полном серьезе пытался при помощи ДТП объяснить, почему в мае 2020 умерло на тысяч 7 (на 15%) меньше украинцев чем в мае 2019.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:29

  stm написав:
  Ромасик написав:попытка номер рас
С 2011 в рашке стабильно умирает 1,9М в год (вторая колонка)
В 2017-19 гг смертность резко падает к 1,8М в следствие более мягких сезонных факторов.
А в 2020 доля возвращает свои 200-300К. Эффект бабочки, Ватсон :D
2011 1796629 1925720
2012 1902084 1906335
2013 1895822 1871809
20143) 1942683 1912347
2015 1940579 1908541
2016 1888729 1891015
2017 1690307 1826125
2018 1604344 1828910
2019 1481074 1798307
2020 1436514 2138586
Пс. там до 2011 вообще было 200+, но то было давно и неправда, скажете вы.

Вас главное как и будивельника абсолютно не смущает что при населении меньше, умирают больше ;)

совсем нет, а знаете почему?
Ромасик
 
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