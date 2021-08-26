Ой+ написав:В n-раз по улюбленому вами квітню жодного разу я не пояснював підвищену смертність дем. хвилями, а тільки в контексті більш довготривалих періодів.
Понимаете в чем история. Когда вам (не конкретно вам) говорят: "за 2020 год умерло на 36 тысяч больше украинцев , чем обычно", Вы (конкретно) приходите и говорите "це від демографічних хвиль!". Когда вам показываешь, что это (лишние смерти) накопилось потому, что в отдельные месяцы конца года, а затем уже и первого полугодия смертность улетела на +50%, вы начинаете говорить "не, я за месяц ничего не говорил!! За месяц то по каким-то другим причинам, а вот по итогу за год (или за І полугодие 2021) - это уже от "хвыль". Вы понимаете за что я вас дёргаю?? Годовой рост из-за помесячных взлетов. Он не из космоса нам нарисовался. Но помесячный то хз из-за чего, а вот по итогу годовой - из-за "хвыль " у вас.
Hotab Статистика користувача
Я бы хотел от вас инфо о моей статистике почаще. Где-то каждую неделю. Мне надо, а вам несложно. Только , если можно, более расширенную.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 сер, 2021 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав: Предлагаю сделать 2-3 укола и поехать там посидеть в баре за чашечкой кавы, или покрепче
Нарот, чьо так переживати, у мене в країні так само вже місяць. Я нікуди, крім молів в супермаркети + відкритий басейн не ходжу... Особливого бажання йти з вакцинованими в ресторан немає, бо вакциновані для мене небезпечні
Якщо не тайна, то це в якій країні?
Насколько я понял, большинство здешних ковид-диссидентов сидят эмигрантами в Германии и, как все тамошние экс-советские, пользуются информацией из Раша тудей и 1 канала с соловьями/киселями. Имел печальный опыт общения с такими эмигрантами - моими одноклассниками и однокурсниками.
fler написав:Хотаб не признает других причин смертности - все только от ковида, даже если ковидом не болели
я вот вспоминаю, год назад в Украине некоторые ковидчики выбрасывались с окон. Так вот, в какую категорию они вошли?) 1) умер непосредственно от ковида 2) ковид не был причиной смерти, но подтолкнул к суециду 3) избыточная смертность
Hotab написав:За месяц то по каким-то другим причинам, а вот по итогу за год (или за І полугодие 2021) - это уже от "хвыль". Вы понимаете за что я вас дёргаю?? Годовой рост из-за помесячных взлетов. Он не из космоса нам нарисовался. Но помесячный то хз из-за чего, а вот по итогу годовой - из-за "хвыль " у вас. Я бы хотел от вас инфо о моей статистике почаще. Где-то каждую неделю. Мне надо, а вам несложно. Только , если можно, более расширенную.
В тому числі і через хвилі, факторний аналіз ніхто не робив, хоча би було цікаво. При накопиченні значного числа людей +80 в них підвищується ризик померти чи то від ковіду і скажімо ускладнень на серце, чи серц. судинних і ковіду і т.д. І в наступні роки очікую досить значні показники саме з цієї причини, навіть як ковід подалажмо, всіх перевакцинуємо і т.д. А вимоги до всіх каятись і молитись , то це взагалі по дитячому:
попытка номер рас С 2011 в рашке стабильно умирает 1,9М в год (вторая колонка) В 2017-19 гг смертность резко падает к 1,8М в следствие более мягких сезонных факторов. А в 2020 доля возвращает свои 200-300К. Эффект бабочки, Ватсон 2011 1796629 1925720 2012 1902084 1906335 2013 1895822 1871809 20143) 1942683 1912347 2015 1940579 1908541 2016 1888729 1891015 2017 1690307 1826125 2018 1604344 1828910 2019 1481074 1798307 2020 1436514 2138586 Пс. там до 2011 вообще было 200+, но то было давно и неправда, скажете вы.
Набули чинності зміни до законодавства, якими скасовано заборону обмежувати надання житлово-комунальних послуг населенню у випадку наявності заборгованості, виключення складають регіони з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на час дії цього рівня та 30 днів після скасування. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... oslug.html
Ромасик написав:попытка номер рас С 2011 в рашке стабильно умирает 1,9М в год (вторая колонка) В 2017-19 гг смертность резко падает к 1,8М в следствие более мягких сезонных факторов. А в 2020 доля возвращает свои 200-300К. Эффект бабочки, Ватсон 2011 1796629 1925720 2012 1902084 1906335 2013 1895822 1871809 20143) 1942683 1912347 2015 1940579 1908541 2016 1888729 1891015 2017 1690307 1826125 2018 1604344 1828910 2019 1481074 1798307 2020 1436514 2138586 Пс. там до 2011 вообще было 200+, но то было давно и неправда, скажете вы.
Вас главное как и будивельника абсолютно не смущает что при населении меньше, умирают больше
Ромасик написав:попытка номер рас С 2011 в рашке стабильно умирает 1,9М в год (вторая колонка) В 2017-19 гг смертность резко падает к 1,8М в следствие более мягких сезонных факторов. А в 2020 доля возвращает свои 200-300К. Эффект бабочки, Ватсон 2011 1796629 1925720 2012 1902084 1906335 2013 1895822 1871809 20143) 1942683 1912347 2015 1940579 1908541 2016 1888729 1891015 2017 1690307 1826125 2018 1604344 1828910 2019 1481074 1798307 2020 1436514 2138586 Пс. там до 2011 вообще было 200+, но то было давно и неправда, скажете вы.
Вас главное как и будивельника абсолютно не смущает что при населении меньше, умирают больше