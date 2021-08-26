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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3548354935503551>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Эффект бабочки


Самое интересное, что маааленькая доля истины в ваших словах есть. Но совсем маленькая.
Смертность в РФ (у Украины те же причины) стабильно падала много лет по двум причинам:
*уменьшение населения страны
*отсутствие потрясений типа развал страны на республики , резкое обнищание до 20$ зарплата и т.д. Сюда же , как ни крути, медленную эволюцию в умении лечит тяжёлые болезни, успехи фармы в поддержании старых хроничных.

И тут "эффект бабочки". Но его вызвал конкретный вирус. Сколько лет он забрал - потом будет видео. Может демографы скажут. Но на первом этапе пэрэсичному дисиденты надо вытащить из песка (там же Ковид) голову и сказать себе честно, что вызвало этот мор.

  Ромасик написав:помощи ДТП объяснить, почему в мае 2020 умерло на тысяч 7 (на 15%) меньше украинцев чем в мае 2019.

При помощи ДТП, умышленных убийств и отсидке дома на локдауне с уменьшением передачи всякий другой заразы. Вопреки теориям дисидентов о том, что локдаун убил народ. А вы чем объясняете эту просадку??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 сер, 2021 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:31

  stm написав:
  Ромасик написав:попытка номер рас
С 2011 в рашке стабильно умирает 1,9М в год (вторая колонка)
В 2017-19 гг смертность резко падает к 1,8М в следствие более мягких сезонных факторов.
А в 2020 доля возвращает свои 200-300К. Эффект бабочки, Ватсон :D
2011 1796629 1925720
2012 1902084 1906335
2013 1895822 1871809
20143) 1942683 1912347
2015 1940579 1908541
2016 1888729 1891015
2017 1690307 1826125
2018 1604344 1828910
2019 1481074 1798307
2020 1436514 2138586
Пс. там до 2011 вообще было 200+, но то было давно и неправда, скажете вы.
Вас главное как и будивельника абсолютно не смущает что при населении меньше, умирают больше ;)
Серьозно ? Дивіться самі
2009 142,7
2010 142,9
2011 142,9
2012 143,0
2013 143,3
2014 143,7
2015 146,3
2016 146,5
2017 146,8
2018 146,9
2019 146,8
2020 146,7
Будете вибачатись за власне неуцтво ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:35

  budivelnik написав:
  stm написав:
  Ромасик написав:попытка номер рас
С 2011 в рашке стабильно умирает 1,9М в год (вторая колонка)
В 2017-19 гг смертность резко падает к 1,8М в следствие более мягких сезонных факторов.
А в 2020 доля возвращает свои 200-300К. Эффект бабочки, Ватсон :D
2011 1796629 1925720
2012 1902084 1906335
2013 1895822 1871809
20143) 1942683 1912347
2015 1940579 1908541
2016 1888729 1891015
2017 1690307 1826125
2018 1604344 1828910
2019 1481074 1798307
2020 1436514 2138586
Пс. там до 2011 вообще было 200+, но то было давно и неправда, скажете вы.
Вас главное как и будивельника абсолютно не смущает что при населении меньше, умирают больше ;)
Серьозно ? Дивіться самі
2009 142,7
2010 142,9
2011 142,9
2012 143,0
2013 143,3
2014 143,7
2015 146,3
2016 146,5
2017 146,8
2018 146,9
2019 146,8
2020 146,7
Будете вибачатись за власне неуцтво ?

Не, будівельник, не буду. Я знаю структуру прироста - это мигранты. А как мы знаем мрут 80+ верно. Мигрант таджик и ОРДЛО это неприятность для Вас, а не меня ;)
Я даже знаю что в сентябре эти соколы повторят финт Януковича в Донецке 117% из 100 проголосуют правильно ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:52

  stm написав:
  budivelnik написав:
  stm написав:Вас главное как и будивельника абсолютно не смущает что при населении меньше, умирают больше ;)
Серьозно ? Дивіться самі
2009 142,7
2010 142,9
2011 142,9
2012 143,0
2013 143,3
2014 143,7
2015 146,3
2016 146,5
2017 146,8
2018 146,9
2019 146,8
2020 146,7
Будете вибачатись за власне неуцтво ?

Не, будівельник, не буду. Я знаю структуру прироста - это мигранты. А как мы знаем мрут 80+ верно. Мигрант таджик и ОРДЛО это неприятность для Вас, а не меня ;)
Я даже знаю что в сентябре эти соколы повторят финт Януковича в Донецке 117% из 100 проголосуют правильно ;)
Нате Вам приріст по міграції
рік ___ приїхало ___ виїхало ___ різниця
2010 ___ 191656 ___ 33578 ___ 158078
2011 ___ 356535 ___ 36774 ___ 319761
2012 ___ 417681 ___ 122751 ___ 294930
2013 ___ 482241 ___ 186382 ___ 295859
2014 ___ 590824 ___ 310496 ___ 280328
2015 ___ 598617 ___ 353233 ___ 245384
2016 ___ 575158 ___ 313210 ___ 261948
2017 ___ 589033 ___ 377155 ___ 211878
2018 ___ 565685 ___ 440831 ___ 124854
2019 ___ 701234 ___ 416131 ___ 285103
2019 ___ 701234 ___ 416131 ___ 285103
Кожного року аж на цілих 0,1-0,15% росло....
Для 200 000 смертей це приблизно мінус 200-300 осіб на всю росію
Будете впиратись далі, чи признаєте очевидне?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 26 сер, 2021 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:В тому числі і через хвилі,

В тому числі - это оставьте своему сыну для домашки по физике. Чтоб когда его учитель спросит, что будет с партой, если на нее сядет муха, он правильно ответил, что она деформируется.
Потому что ваше "в тому числі" это юзание тухесом, чтобы не признать мизерность влияния вашей "хвыли". Потому что ваша "хвыля" резко куда-то девается в те месяцы, когда затихает Ковид в стране.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 сер, 2021 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:54

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Эффект бабочки

Самое интересное, что маааленькая доля истины в ваших словах есть. Но совсем маленькая.
Смертность в РФ (у Украины те же причины) стабильно падала много лет по двум причинам:
*уменьшение населения страны
*отсутствие потрясений
...
Вопреки теориям дисидентов о том, что локдаун убил народ. А вы чем объясняете эту просадку??

смертность в РФ, как я показал, несколько лет была 1,9М, потом на 3 года обвалилась на 1,8М - это не стабильно падала, а не произлошло каких-то факторов.
Большинство умерших от ковида были смертники, которые ждали своей бабочки. И в последние 3 года из-за отсутствия агресивных ОРВИ им удавалось протянуть еще. Но появление агресивного вируса эту ошибку хода истории исправило.
В Украине рост в янв, мае 2019 можно объяснить тем же.
Таким образом, колебание избыточной смертности на 10-20% вполне обосновано. Каких-то других нормативов, что она должна быть 1-2% я не видел.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:57

В Израиле выяснили : защита от ковида лучше — после болезни!

Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.

"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"

https://www.9tv.co.il/item/33514
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Большинство умерших от ковида были смертники

Мы все такие.

  Ромасик написав:Но появление агресивного вируса эту ошибку хода истории исправило


Какого ещё вируса?? Которого нет?? Есть хвыли, суциды, наркота. Какой ещё вирус??
  Ромасик написав:колебание избыточной смертности на 10-20% вполне обосновано.

Есть такие примеры в соседних годах? Если нет и не было, то "это обычная простуда"??
"Обычный грипп"?
Хотя бы 10%.
18% как в РФ, или 21.6% по итогам первого полугодия в Украине,бывало такое?? Обычный грипп, или нет?

"Сраковирус"? "Барановирус"?

  Ромасик написав:И в последние 3 года из-за отсутствия агресивных ОРВИ им удавалось протянуть еще.


По 3*100 тыс в год недоумерших ранее умерли в 2020-м . Кто эти лишние 400итыс, умерших в 2021-м?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 сер, 2021 20:08, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:01

  Hotab написав:
  change_pm написав:вакциновані для мене небезпечні

Ченж, а как вы определяете рядом вакцинированных (опасных для вас) и не вакцинированных?

На око :lol:

На роботі 90-95% вакциновано. В ресторан мене не пускають, бо в нас є така аплікуха, як в Британії, яка показує чи вакциновани ти чи ні, і чи здоровий, чи хворий і т.п.

зі. Якщо запитаєте, чому не вакцинувався?
- В нас не дуже умови для вакцинування, треба напрягтись, щоб отримати вакцину.
- Я вже перехворів.
- В мене природна протидія, коли мене чимось напрягають і не дають адекватних відповідей чому.
- І ше, в мене було 3 події (знаки), шо не треба.

ззі. В кожного свої забобони...
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:04

  roberto dark написав:Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.

"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"

https://www.9tv.co.il/item/33514

Це удар під дих бустеру :!: :shock: :roll: :mrgreen:
change_pm
 
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