Додано: Чет 26 сер, 2021 19:30

Ромасик написав: Эффект бабочки Эффект бабочки

Ромасик написав: помощи ДТП объяснить, почему в мае 2020 умерло на тысяч 7 (на 15%) меньше украинцев чем в мае 2019. помощи ДТП объяснить, почему в мае 2020 умерло на тысяч 7 (на 15%) меньше украинцев чем в мае 2019.

Самое интересное, что маааленькая доля истины в ваших словах есть. Но совсем маленькая.Смертность в РФ (у Украины те же причины) стабильно падала много лет по двум причинам:*уменьшение населения страны*отсутствие потрясений типа развал страны на республики , резкое обнищание до 20$ зарплата и т.д. Сюда же , как ни крути, медленную эволюцию в умении лечит тяжёлые болезни, успехи фармы в поддержании старых хроничных.И тут "эффект бабочки". Но его вызвал конкретный вирус. Сколько лет он забрал - потом будет видео. Может демографы скажут. Но на первом этапе пэрэсичному дисиденты надо вытащить из песка (там же Ковид) голову и сказать себе честно, что вызвало этот мор.При помощи ДТП, умышленных убийств и отсидке дома на локдауне с уменьшением передачи всякий другой заразы. Вопреки теориям дисидентов о том, что локдаун убил народ. А вы чем объясняете эту просадку??