Додано: Чет 26 сер, 2021 21:14

Ромасик написав: то на перспективу. то на перспективу.

Я понял. Сейчас умирают те 400 тысяч, кто должен умирать 4 следующие года по 100 тысяч в год.Запомним этот твит (с)Итак, дисиденты в лице Ромасика приняли тот факт, что это Ковид выкосил 300+400 тысяч россиян в 2020 и 2021 году. Идем дальше.Вернёмся к прошлогодним 300 тысяч. По утверждению Ромасика первые 100 тыс - это те, кто должен был умереть ещё в 2017-м. Они себе прожили лишние 3 года (запомним эту цифру!) и , возможно, жили бы и дальше, но их вальнул Ковид.Вторые 100 тысяч - это те, кто должен был умереть в 2018, они прожили лишние 2 года, и их вальнул Ковид. Могли они пожить ещё? Ну как минимум год точно могли. Ведь те первые 100 тыс прожили лишние 3 года, чем эти хуже??Третьи 100 тысяч прожили лишний только год, и по этому же сценарию не дожили минимум 2 года.Будем рассуждать, сколько не дожили те 400 тысяч, которые умерли в 2021 году вообще заранее???Шах и мат теории "не дожили кілька місяців". Не дожили года!! Лет 5-7 точно.