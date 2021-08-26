RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3548354935503551

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6093
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:43

  Мизантрóп написав:Зображення

Где-то так и есть...
https://ibb.co/JH3JknY
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2917
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:48

Мизантрóп
это девиз реаниматологов
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10773
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:55

  Hotab написав:Мы все такие.
все да не все

  Hotab написав:Какого ещё вируса?? Которого нет?? Есть хвыли, суциды, наркота. Какой ещё вирус??
сопливой орви
  Hotab написав:Есть такие примеры в соседних годах? Если нет и не было, то "это обычная простуда"??
"Обычный грипп"?
Хотя бы 10%.
18% как в РФ, или 21.6% по итогам первого полугодия в Украине,бывало такое??
все бывает впервые, по месяцам бывало, почему не может быть по годам, если в раше -5% недоумирало каждый год
  Hotab написав:Обычный грипп, или нет?

"Сраковирус"? "Барановирус"?
обычный, только обоняние теряется и пиар 5+
  Hotab написав:По 3*100 тыс в год недоумерших ранее умерли в 2020-м . Кто эти лишние 400итыс, умерших в 2021-м?

то на перспективу. :wink: Остальные х2 - от устроенного хаоса лохдаунами. Посмотрим канеш сезон осень/зима 21/22. Уже должно устаканиться, если новичек и астразенеки второе дыхание не откроют :lol:
А там еще и с СП2 проблемы...
Ромасик
 
Повідомлень: 2679
З нами з: 30.03.15
Подякував: 534 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:02

  roberto dark написав:Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.

"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"

https://www.9tv.co.il/item/33514

- не переболевшие и полностью вакцинированные препаратом "Файзер";
- переболевшие и не вакцинированные;
- переболевшие и получившие одну дозу вакцины "Файзер".
В результате сравнительного анализа выяснилось, что привитые двумя дозами вакцины в 6 раз чаще заражались и в 7 раз чаще болели с симптомами, чем переболевшие. Но те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.

зрада.
1 и 2 групу количественно сравнили
а 2 и 3 нет. Я ожидал хотя бы 14 раз...
Ромасик
 
Повідомлень: 2679
З нами з: 30.03.15
Подякував: 534 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:то на перспективу.

Я понял. Сейчас умирают те 400 тысяч, кто должен умирать 4 следующие года по 100 тысяч в год.
Запомним этот твит (с)


Итак, дисиденты в лице Ромасика приняли тот факт, что это Ковид выкосил 300+400 тысяч россиян в 2020 и 2021 году. Идем дальше.

Вернёмся к прошлогодним 300 тысяч. По утверждению Ромасика первые 100 тыс - это те, кто должен был умереть ещё в 2017-м. Они себе прожили лишние 3 года (запомним эту цифру!) и , возможно, жили бы и дальше, но их вальнул Ковид.
Вторые 100 тысяч - это те, кто должен был умереть в 2018, они прожили лишние 2 года, и их вальнул Ковид. Могли они пожить ещё? Ну как минимум год точно могли. Ведь те первые 100 тыс прожили лишние 3 года, чем эти хуже??
Третьи 100 тысяч прожили лишний только год, и по этому же сценарию не дожили минимум 2 года.
Будем рассуждать, сколько не дожили те 400 тысяч, которые умерли в 2021 году вообще заранее???
Шах и мат теории "не дожили кілька місяців". Не дожили года!! Лет 5-7 точно.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 15.02.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3548354935503551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, kluychkooleg і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 766, 767, 768
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7674 5486783
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 10:35
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.