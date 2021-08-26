Hotab написав:Какого ещё вируса?? Которого нет?? Есть хвыли, суциды, наркота. Какой ещё вирус??
сопливой орви
Hotab написав:Есть такие примеры в соседних годах? Если нет и не было, то "это обычная простуда"?? "Обычный грипп"? Хотя бы 10%. 18% как в РФ, или 21.6% по итогам первого полугодия в Украине,бывало такое??
все бывает впервые, по месяцам бывало, почему не может быть по годам, если в раше -5% недоумирало каждый год
Hotab написав:Обычный грипп, или нет?
"Сраковирус"? "Барановирус"?
обычный, только обоняние теряется и пиар 5+
Hotab написав:По 3*100 тыс в год недоумерших ранее умерли в 2020-м . Кто эти лишние 400итыс, умерших в 2021-м?
то на перспективу. Остальные х2 - от устроенного хаоса лохдаунами. Посмотрим канеш сезон осень/зима 21/22. Уже должно устаканиться, если новичек и астразенеки второе дыхание не откроют А там еще и с СП2 проблемы...
roberto dark написав:Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.
"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"
- не переболевшие и полностью вакцинированные препаратом "Файзер"; - переболевшие и не вакцинированные; - переболевшие и получившие одну дозу вакцины "Файзер".
В результате сравнительного анализа выяснилось, что привитые двумя дозами вакцины в 6 раз чаще заражались и в 7 раз чаще болели с симптомами, чем переболевшие. Но те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.
зрада. 1 и 2 групу количественно сравнили а 2 и 3 нет. Я ожидал хотя бы 14 раз...
Я понял. Сейчас умирают те 400 тысяч, кто должен умирать 4 следующие года по 100 тысяч в год. Запомним этот твит (с)
Итак, дисиденты в лице Ромасика приняли тот факт, что это Ковид выкосил 300+400 тысяч россиян в 2020 и 2021 году. Идем дальше.
Вернёмся к прошлогодним 300 тысяч. По утверждению Ромасика первые 100 тыс - это те, кто должен был умереть ещё в 2017-м. Они себе прожили лишние 3 года (запомним эту цифру!) и , возможно, жили бы и дальше, но их вальнул Ковид. Вторые 100 тысяч - это те, кто должен был умереть в 2018, они прожили лишние 2 года, и их вальнул Ковид. Могли они пожить ещё? Ну как минимум год точно могли. Ведь те первые 100 тыс прожили лишние 3 года, чем эти хуже?? Третьи 100 тысяч прожили лишний только год, и по этому же сценарию не дожили минимум 2 года. Будем рассуждать, сколько не дожили те 400 тысяч, которые умерли в 2021 году вообще заранее??? Шах и мат теории "не дожили кілька місяців". Не дожили года!! Лет 5-7 точно.