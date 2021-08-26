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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:43

  Мизантрóп написав:Зображення

Где-то так и есть...
https://ibb.co/JH3JknY
stm
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:48

Мизантрóп
это девиз реаниматологов
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:55

  Hotab написав:Мы все такие.
все да не все

  Hotab написав:Какого ещё вируса?? Которого нет?? Есть хвыли, суциды, наркота. Какой ещё вирус??
сопливой орви
  Hotab написав:Есть такие примеры в соседних годах? Если нет и не было, то "это обычная простуда"??
"Обычный грипп"?
Хотя бы 10%.
18% как в РФ, или 21.6% по итогам первого полугодия в Украине,бывало такое??
все бывает впервые, по месяцам бывало, почему не может быть по годам, если в раше -5% недоумирало каждый год
  Hotab написав:Обычный грипп, или нет?

"Сраковирус"? "Барановирус"?
обычный, только обоняние теряется и пиар 5+
  Hotab написав:По 3*100 тыс в год недоумерших ранее умерли в 2020-м . Кто эти лишние 400итыс, умерших в 2021-м?

то на перспективу. :wink: Остальные х2 - от устроенного хаоса лохдаунами. Посмотрим канеш сезон осень/зима 21/22. Уже должно устаканиться, если новичек и астразенеки второе дыхание не откроют :lol:
А там еще и с СП2 проблемы...
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:02

  roberto dark написав:Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.

"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"

https://www.9tv.co.il/item/33514

- не переболевшие и полностью вакцинированные препаратом "Файзер";
- переболевшие и не вакцинированные;
- переболевшие и получившие одну дозу вакцины "Файзер".
В результате сравнительного анализа выяснилось, что привитые двумя дозами вакцины в 6 раз чаще заражались и в 7 раз чаще болели с симптомами, чем переболевшие. Но те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.

зрада.
1 и 2 групу количественно сравнили
а 2 и 3 нет. Я ожидал хотя бы 14 раз...
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:то на перспективу.

Я понял. Сейчас умирают те 400 тысяч, кто должен умирать 4 следующие года по 100 тысяч в год.
Запомним этот твит (с)


Итак, дисиденты в лице Ромасика приняли тот факт, что это Ковид выкосил 300+400 тысяч россиян в 2020 и 2021 году. Идем дальше.

Вернёмся к прошлогодним 300 тысяч. По утверждению Ромасика первые 100 тыс - это те, кто должен был умереть ещё в 2017-м. Они себе прожили лишние 3 года (запомним эту цифру!) и , возможно, жили бы и дальше, но их вальнул Ковид.
Вторые 100 тысяч - это те, кто должен был умереть в 2018, они прожили лишние 2 года, и их вальнул Ковид. Могли они пожить ещё? Ну как минимум год точно могли. Ведь те первые 100 тыс прожили лишние 3 года, чем эти хуже??
Третьи 100 тысяч прожили лишний только год, и по этому же сценарию не дожили минимум 2 года.
Будем рассуждать, сколько не дожили те 400 тысяч, которые умерли в 2021 году вообще заранее???
Шах и мат теории "не дожили кілька місяців". Не дожили года!! Лет 5-7 точно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:16

  roberto dark написав:"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"


Есть подозрение что сравнивали яблоки (вакцинированные старики у которых слабый иммунитет) и апельсины (невакцинированная молодежь)
Плюс от переболевших отминусовались умершие.
Так что лучше подождать рецензентов
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:42

  Ромасик написав:
  roberto dark написав:Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.

"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"

https://www.9tv.co.il/item/33514

- не переболевшие и полностью вакцинированные препаратом "Файзер";
- переболевшие и не вакцинированные;
- переболевшие и получившие одну дозу вакцины "Файзер".
В результате сравнительного анализа выяснилось, что привитые двумя дозами вакцины в 6 раз чаще заражались и в 7 раз чаще болели с симптомами, чем переболевшие. Но те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.

зрада.
1 и 2 групу количественно сравнили
а 2 и 3 нет. Я ожидал хотя бы 14 раз...


В оригіналі дослідження все є:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 1.full.pdf

Робили три моделі.
По першій - вакциновані vs перехворілі (with matching for time of first event):
Вакциновані двома дозами Pfizer:
в 13 разів частіше отримували позитивний результат тесту на ковід
і
в 27 разів частіше мали симптоматичний ковід (тобто хворіли)
ніж люди, які раніше вже на ковід перехворіли і відмовились від вакцинації

По другій - вакциновані vs перехворілі (without matching for time of first event):
Вакциновані двома дозами Pfizer:
в 6 разів частіше отримували позитивний результат тесту на ковід
і
в 7 разів частіше мали симптоматичний ковід (тобто хворіли)
ніж люди, які раніше вже на ковід перехворіли і відмовились від вакцинації

По третій - перехворілі vs перехворілі і раз уколоті:

Перехворілі в 1.88 разів частіше отримували позитивний результат тесту на ковід
і
в 1.44 разів частіше мали симптоматичний ковід (тобто хворіли). Останнє твердження, на скільки зрозумів, статичтично не є значущим.
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Чет 26 сер, 2021 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:43

  Hotab написав:
  Ромасик написав:то на перспективу.

Я понял. Сейчас умирают те 400 тысяч, кто должен умирать 4 следующие года по 100 тысяч в год.
Запомним этот твит (с)


Итак, дисиденты в лице Ромасика приняли тот факт, что это Ковид выкосил 300+400 тысяч россиян в 2020 и 2021 году. Идем дальше.

Вернёмся к прошлогодним 300 тысяч. По утверждению Ромасика первые 100 тыс - это те, кто должен был умереть ещё в 2017-м. Они себе прожили лишние 3 года (запомним эту цифру!) и , возможно, жили бы и дальше, но их вальнул Ковид.
Вторые 100 тысяч - это те, кто должен был умереть в 2018, они прожили лишние 2 года, и их вальнул Ковид. Могли они пожить ещё? Ну как минимум год точно могли. Ведь те первые 100 тыс прожили лишние 3 года, чем эти хуже??
Третьи 100 тысяч прожили лишний только год, и по этому же сценарию не дожили минимум 2 года.
Будем рассуждать, сколько не дожили те 400 тысяч, которые умерли в 2021 году вообще заранее???
Шах и мат теории "не дожили кілька місяців". Не дожили года!! Лет 5-7 точно.

ой-ой палехче :lol:
кто-то прожил дольше на 3 года, а кто-то меньше на 4. В среднем по палате все норм. Какие 5-7, по крайней мере на сейчас?? Надо было родиться на 4 года раньше или на 4 позже. Тогда бы дольше прожил. А так, увы. Попал не в тот момент, не в том месте.
Дальше бы не жили - как только сошлись бы опеределенные факторы их бы снесло.

Почему в Украине самый смертельным был апрель, тогда как по миру более смертельной была зима? Рашка вообще апрель не заметила, зато у них летом какая-то катавасия... (только переживаниями за судьбу СП2 я могу это объяснить) Если бы единственным фактором происходящего был вирус - то была бы какая-то закономерность его распространения между соседними странами, по миру.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:48

Yuriyqwer, спасибо. 13 раз я почти угадал :D
Хорошее иследование. Мне нра.
Поскольку я отношусь ко второй группе, то возможность уменьшить риск в 1,9 раза, приняв в себя какую-то бормотуху, мне не нужна. Дарю свои 2 (3) дозы нуждающимся :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:была бы какая-то закономерность его распространения между соседними странами, по миру.

Эта закономерность называется время распространения волны в зависимости от расстояния (читай: мобильности населения) . Украина, по известным финансовым причинам, едва не самая наименее мобильная страна (abroad). К нам как к жирафам дельта ползет неспеша.
Плюс все страны имеют отличия в преимущественных туристических направлениях. Мы по своей бедности в Египты, мышебратья в Тайланды, а европейцы на острова. Не может быть одновременных вспышек никак. Но у вас ведь есть объяснение свое, не ковидное? ))
Hotab
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