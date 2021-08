Додано: Чет 26 сер, 2021 21:42

Ромасик написав: roberto dark написав: Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.



"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"



https://www.9tv.co.il/item/33514 Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих -

- не переболевшие и полностью вакцинированные препаратом "Файзер";

- переболевшие и не вакцинированные;

- переболевшие и получившие одну дозу вакцины "Файзер".

В результате сравнительного анализа выяснилось, что привитые двумя дозами вакцины в 6 раз чаще заражались и в 7 раз чаще болели с симптомами, чем переболевшие. Но те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.

зрада.

1 и 2 групу количественно сравнили

В оригіналі дослідження все є:Робили три моделі.По першій - вакциновані vs перехворілі (with matching for time of first event):ніж люди, які раніше вже на ковід перехворіли і відмовились від вакцинаціїПо другій - вакциновані vs перехворілі (without matching for time of first event):ніж люди, які раніше вже на ковід перехворіли і відмовились від вакцинаціїПо третій - перехворілі vs перехворілі і раз уколоті:. Останнє твердження, на скільки зрозумів, статичтично не є значущим.