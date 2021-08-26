Hotab написав:Какого ещё вируса?? Которого нет?? Есть хвыли, суциды, наркота. Какой ещё вирус??
сопливой орви
Hotab написав:Есть такие примеры в соседних годах? Если нет и не было, то "это обычная простуда"?? "Обычный грипп"? Хотя бы 10%. 18% как в РФ, или 21.6% по итогам первого полугодия в Украине,бывало такое??
все бывает впервые, по месяцам бывало, почему не может быть по годам, если в раше -5% недоумирало каждый год
Hotab написав:Обычный грипп, или нет?
"Сраковирус"? "Барановирус"?
обычный, только обоняние теряется и пиар 5+
Hotab написав:По 3*100 тыс в год недоумерших ранее умерли в 2020-м . Кто эти лишние 400итыс, умерших в 2021-м?
то на перспективу. Остальные х2 - от устроенного хаоса лохдаунами. Посмотрим канеш сезон осень/зима 21/22. Уже должно устаканиться, если новичек и астразенеки второе дыхание не откроют А там еще и с СП2 проблемы...
roberto dark написав:Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.
"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"
- не переболевшие и полностью вакцинированные препаратом "Файзер"; - переболевшие и не вакцинированные; - переболевшие и получившие одну дозу вакцины "Файзер".
В результате сравнительного анализа выяснилось, что привитые двумя дозами вакцины в 6 раз чаще заражались и в 7 раз чаще болели с симптомами, чем переболевшие. Но те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.
зрада. 1 и 2 групу количественно сравнили а 2 и 3 нет. Я ожидал хотя бы 14 раз...
Я понял. Сейчас умирают те 400 тысяч, кто должен умирать 4 следующие года по 100 тысяч в год. Запомним этот твит (с)
Итак, дисиденты в лице Ромасика приняли тот факт, что это Ковид выкосил 300+400 тысяч россиян в 2020 и 2021 году. Идем дальше.
Вернёмся к прошлогодним 300 тысяч. По утверждению Ромасика первые 100 тыс - это те, кто должен был умереть ещё в 2017-м. Они себе прожили лишние 3 года (запомним эту цифру!) и , возможно, жили бы и дальше, но их вальнул Ковид. Вторые 100 тысяч - это те, кто должен был умереть в 2018, они прожили лишние 2 года, и их вальнул Ковид. Могли они пожить ещё? Ну как минимум год точно могли. Ведь те первые 100 тыс прожили лишние 3 года, чем эти хуже?? Третьи 100 тысяч прожили лишний только год, и по этому же сценарию не дожили минимум 2 года. Будем рассуждать, сколько не дожили те 400 тысяч, которые умерли в 2021 году вообще заранее??? Шах и мат теории "не дожили кілька місяців". Не дожили года!! Лет 5-7 точно.
roberto dark написав:"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"
Есть подозрение что сравнивали яблоки (вакцинированные старики у которых слабый иммунитет) и апельсины (невакцинированная молодежь) Плюс от переболевших отминусовались умершие. Так что лучше подождать рецензентов
roberto dark написав:Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.
"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"
- не переболевшие и полностью вакцинированные препаратом "Файзер"; - переболевшие и не вакцинированные; - переболевшие и получившие одну дозу вакцины "Файзер".
В результате сравнительного анализа выяснилось, что привитые двумя дозами вакцины в 6 раз чаще заражались и в 7 раз чаще болели с симптомами, чем переболевшие. Но те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.
зрада. 1 и 2 групу количественно сравнили а 2 и 3 нет. Я ожидал хотя бы 14 раз...
Робили три моделі. По першій - вакциновані vs перехворілі (with matching for time of first event): Вакциновані двома дозами Pfizer: в 13 разів частіше отримували позитивний результат тесту на ковід і в 27 разів частіше мали симптоматичний ковід (тобто хворіли) ніж люди, які раніше вже на ковід перехворіли і відмовились від вакцинації
По другій - вакциновані vs перехворілі (without matching for time of first event): Вакциновані двома дозами Pfizer: в 6 разів частіше отримували позитивний результат тесту на ковід і в 7 разів частіше мали симптоматичний ковід (тобто хворіли) ніж люди, які раніше вже на ковід перехворіли і відмовились від вакцинації
По третій - перехворілі vs перехворілі і раз уколоті:
Перехворілі в 1.88 разів частіше отримували позитивний результат тесту на ковід і в 1.44 разів частіше мали симптоматичний ковід (тобто хворіли). Останнє твердження, на скільки зрозумів, статичтично не є значущим.
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Чет 26 сер, 2021 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Я понял. Сейчас умирают те 400 тысяч, кто должен умирать 4 следующие года по 100 тысяч в год. Запомним этот твит (с)
Итак, дисиденты в лице Ромасика приняли тот факт, что это Ковид выкосил 300+400 тысяч россиян в 2020 и 2021 году. Идем дальше.
Вернёмся к прошлогодним 300 тысяч. По утверждению Ромасика первые 100 тыс - это те, кто должен был умереть ещё в 2017-м. Они себе прожили лишние 3 года (запомним эту цифру!) и , возможно, жили бы и дальше, но их вальнул Ковид. Вторые 100 тысяч - это те, кто должен был умереть в 2018, они прожили лишние 2 года, и их вальнул Ковид. Могли они пожить ещё? Ну как минимум год точно могли. Ведь те первые 100 тыс прожили лишние 3 года, чем эти хуже?? Третьи 100 тысяч прожили лишний только год, и по этому же сценарию не дожили минимум 2 года. Будем рассуждать, сколько не дожили те 400 тысяч, которые умерли в 2021 году вообще заранее??? Шах и мат теории "не дожили кілька місяців". Не дожили года!! Лет 5-7 точно.
ой-ой палехче кто-то прожил дольше на 3 года, а кто-то меньше на 4. В среднем по палате все норм. Какие 5-7, по крайней мере на сейчас?? Надо было родиться на 4 года раньше или на 4 позже. Тогда бы дольше прожил. А так, увы. Попал не в тот момент, не в том месте. Дальше бы не жили - как только сошлись бы опеределенные факторы их бы снесло.
Почему в Украине самый смертельным был апрель, тогда как по миру более смертельной была зима? Рашка вообще апрель не заметила, зато у них летом какая-то катавасия... (только переживаниями за судьбу СП2 я могу это объяснить) Если бы единственным фактором происходящего был вирус - то была бы какая-то закономерность его распространения между соседними странами, по миру.
Yuriyqwer, спасибо. 13 раз я почти угадал Хорошее иследование. Мне нра. Поскольку я отношусь ко второй группе, то возможность уменьшить риск в 1,9 раза, приняв в себя какую-то бормотуху, мне не нужна. Дарю свои 2 (3) дозы нуждающимся
Ромасик написав:была бы какая-то закономерность его распространения между соседними странами, по миру.
Эта закономерность называется время распространения волны в зависимости от расстояния (читай: мобильности населения) . Украина, по известным финансовым причинам, едва не самая наименее мобильная страна (abroad). К нам как к жирафам дельта ползет неспеша. Плюс все страны имеют отличия в преимущественных туристических направлениях. Мы по своей бедности в Египты, мышебратья в Тайланды, а европейцы на острова. Не может быть одновременных вспышек никак. Но у вас ведь есть объяснение свое, не ковидное? ))