Додано: Чет 26 сер, 2021 22:07

Ромасик написав: Надо было родиться на 4 года раньше или на 4 позже. Тогда бы дольше прожил. А так, увы. Попал не в тот момент, не в том месте. Надо было родиться на 4 года раньше или на 4 позже. Тогда бы дольше прожил. А так, увы. Попал не в тот момент, не в том месте.

Ромасик написав: неподвижная и туристически непривлекательна у нас Адесса неподвижная и туристически непривлекательна у нас Адесса

То есть это не Ковид убил им несколько лет жизни, а "родился не в то время". Я понял.А когда вы вдруг вальнете дедушку на пешеходном переходе (недайбог) , то прокатит "оказался не в то время не в том месте, потому не смог пожить дольше"?? "Если бы не я, то кто-то другой бы вальнул". Ну или просто " и так ему пора было" Или таки вина будет ваша?Вполне возможно, что одесситы менее всего катаются за границу. Им и так хорошо.Но вопросы и я умею задавать. Так а почему Одесса не вымерла на общем фоне??