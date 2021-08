Додано: Чет 26 сер, 2021 21:55

IgA написав: roberto dark написав: "Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер" "Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"



Есть подозрение что сравнивали яблоки (вакцинированные старики у которых слабый иммунитет) и апельсины (невакцинированная молодежь)

Плюс от переболевших отминусовались умершие.

Так что лучше подождать рецензентов Есть подозрение что сравнивали яблоки (вакцинированные старики у которых слабый иммунитет) и апельсины (невакцинированная молодежь)Плюс от переболевших отминусовались умершие.Так что лучше подождать рецензентов

зрадаА ребята вроде старались:Thestudy population was divided...Results were then adjusted for underlying comorbidities,including obesity, cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, chronic kidney disease, cancer and immunosuppression conditions.