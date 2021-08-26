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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3550355135523553>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:53

Тут кстати количество бессимптомного ковида хотят пересмотреть в сторону уменьшения -

https://www.pnas.org/content/118/34/e2109229118

Проанализировав более 350 исследований, мы оценили, что процент инфекций, у которых никогда не развивались клинические симптомы и, следовательно, были действительно бессимптомными, составлял 35,1% (95% ДИ: от 30,7 до 39,9%). На момент тестирования 42,8% (интервал прогноза 95%: от 5,2 до 91,1%) случаев не проявляли никаких симптомов, группа включала как бессимптомные, так и пресимптомные инфекции. Бессимптомность была значительно ниже среди пожилых людей - 19,7% (95% ДИ: от 12,7 до 29,4%) по сравнению с детьми - 46,7% (95% ДИ: от 32,0 до 62,0%).


Мы обнаружили, что 42,8% (интервал прогноза 95%: от 5,2 до 91,1%) инфекций не проходили во время тестирования. Эти случаи были неправильно названы бессимптомными в предыдущих исследованиях.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:55

  IgA написав:
  roberto dark написав:"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"


Есть подозрение что сравнивали яблоки (вакцинированные старики у которых слабый иммунитет) и апельсины (невакцинированная молодежь)
Плюс от переболевших отминусовались умершие.
Так что лучше подождать рецензентов

зрада

А ребята вроде старались:
The eligible study population was divided
...
Results were then adjusted for underlying comorbidities,
including obesity, cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, chronic kidney disease, cancer and immunosuppression conditions.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:06

  Hotab написав:
  Ромасик написав:была бы какая-то закономерность его распространения между соседними странами, по миру.

Эта закономерность называется время распространения волны в зависимости от расстояния (читай: мобильности населения) . Украина, по известным финансовым причинам, едва не самая наименее мобильная страна (abroad). К нам как к жирафам дельта ползет неспеша.
Плюс все страны имеют отличия в преимущественных туристических направлениях. Мы по своей бедности в Египты, мышебратья в Тайланды, а европейцы на острова. Не может быть одновременных вспышек никак. Но у вас ведь есть объяснение свое, не ковидное? ))

ага, а самая бедная, неподвижная и туристически непривлекательна у нас Адесса :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Надо было родиться на 4 года раньше или на 4 позже. Тогда бы дольше прожил. А так, увы. Попал не в тот момент, не в том месте.

То есть это не Ковид убил им несколько лет жизни, а "родился не в то время". Я понял.

А когда вы вдруг вальнете дедушку на пешеходном переходе (недайбог) , то прокатит "оказался не в то время не в том месте, потому не смог пожить дольше"?? "Если бы не я, то кто-то другой бы вальнул". Ну или просто " и так ему пора было" Или таки вина будет ваша?

  Ромасик написав:неподвижная и туристически непривлекательна у нас Адесса

Вполне возможно, что одесситы менее всего катаются за границу. Им и так хорошо.

Но вопросы и я умею задавать. Так а почему Одесса не вымерла на общем фоне??
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:14

  Ромасик написав:А ребята вроде старались:
The eligible study population was divided


Тем не менее это препринт и никто кроме авторов это не проверял.

Учитывая что до 28 февраля когда отбирали когорты было больше вакцинированных стариков и в принципе низкий рейт повторных инфекций, статистика там может быть сильно искривлена.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 22:34

В Харькове жаловались на процесс вакцинации? Можно совместить приятное с полезным:

Современные проблемы требуют современных решений, — решили в горсовете Винницы и запустили акцию невиданной щедрости. Среди тех, кто привьется от ковида с 1 сентября и по 31 декабря, разыграют десятки телевизоров, велосипедов и суперприз — аааавтомобиль Toyota Corolla. Будет ли эта комплектация поддерживать 5G, пока неизвестно.


https://hromadske.ua/ru/posts/avto-za-vakcinaciyu-v-vinnice-sredi-privityh-protiv-covid-19-razygrayut-prizy
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:11

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Надо было родиться на 4 года раньше или на 4 позже. Тогда бы дольше прожил. А так, увы. Попал не в тот момент, не в том месте.

То есть это не Ковид убил им несколько лет жизни, а "родился не в то время". Я понял.

А когда вы вдруг вальнете дедушку на пешеходном переходе (недайбог) , то прокатит "оказался не в то время не в том месте, потому не смог пожить дольше"?? "Если бы не я, то кто-то другой бы вальнул". Ну или просто " и так ему пора было" Или таки вина будет ваша?

  Ромасик написав:неподвижная и туристически непривлекательна у нас Адесса

Вполне возможно, что одесситы менее всего катаются за границу. Им и так хорошо.

Но вопросы и я умею задавать. Так а почему Одесса не вымерла на общем фоне??

не надо путать естественный отбор с человеческим фактором
Об Одессе Вкладчик отвечал, но цензура быстро зачистила.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:15

  IgA написав:
  Ромасик написав:А ребята вроде старались:
The eligible study population was divided


Тем не менее это препринт и никто кроме авторов это не проверял.

Учитывая что до 28 февраля когда отбирали когорты было больше вакцинированных стариков и в принципе низкий рейт повторных инфекций, статистика там может быть сильно искривлена.

хорошо. А числа 20 была инфа от британских (вроде) ученых, что дельта косит больше вакцинированных, чем не. Ее уже опровергали? А что-то затихло.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:не надо путать естественный отбор с человеческим фактором

Непринятие необходимых мер по спасению - это естественный отбор??
В случае наводнения (прорыва дамбы и т д ) не принятие мер по спасению людей - это естественный отбор, или человеческий фактор??
Вирус (вполне м.б. даже и рукотворный) , который гуляет по миру, он должен выкосить по принципу естественного отбора, или необходимо предпринимать меры??
С чумой тоже так можно? Или "то другое"?


  Ромасик написав:Об Одессе Вкладчик отвечал, но цензура быстро зачистила

За цензуру надо сказать спасибо одному униженному в детстве, это он на "жалоба" тычет на все сообщения. То, что вкладчик отвечал, я не видел, а ваша версия с Одессой какая??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 сер, 2021 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Ее уже опровергали?

Там просто читателям этой инфы надо мозг было включить.
Если вакцинированные старые, а не вакцинированные молодые, то и должно косить больше вакцинированных. Но меньше, чем их же до вакцинации.
Hotab
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