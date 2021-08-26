Проанализировав более 350 исследований, мы оценили, что процент инфекций, у которых никогда не развивались клинические симптомы и, следовательно, были действительно бессимптомными, составлял 35,1% (95% ДИ: от 30,7 до 39,9%). На момент тестирования 42,8% (интервал прогноза 95%: от 5,2 до 91,1%) случаев не проявляли никаких симптомов, группа включала как бессимптомные, так и пресимптомные инфекции. Бессимптомность была значительно ниже среди пожилых людей - 19,7% (95% ДИ: от 12,7 до 29,4%) по сравнению с детьми - 46,7% (95% ДИ: от 32,0 до 62,0%).
Мы обнаружили, что 42,8% (интервал прогноза 95%: от 5,2 до 91,1%) инфекций не проходили во время тестирования. Эти случаи были неправильно названы бессимптомными в предыдущих исследованиях.
roberto dark написав:"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"
Есть подозрение что сравнивали яблоки (вакцинированные старики у которых слабый иммунитет) и апельсины (невакцинированная молодежь) Плюс от переболевших отминусовались умершие. Так что лучше подождать рецензентов
зрада
А ребята вроде старались: The eligible study population was divided ... Results were then adjusted for underlying comorbidities, including obesity, cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, chronic kidney disease, cancer and immunosuppression conditions.
Ромасик написав:была бы какая-то закономерность его распространения между соседними странами, по миру.
Эта закономерность называется время распространения волны в зависимости от расстояния (читай: мобильности населения) . Украина, по известным финансовым причинам, едва не самая наименее мобильная страна (abroad). К нам как к жирафам дельта ползет неспеша. Плюс все страны имеют отличия в преимущественных туристических направлениях. Мы по своей бедности в Египты, мышебратья в Тайланды, а европейцы на острова. Не может быть одновременных вспышек никак. Но у вас ведь есть объяснение свое, не ковидное? ))
ага, а самая бедная, неподвижная и туристически непривлекательна у нас Адесса
Ромасик написав:Надо было родиться на 4 года раньше или на 4 позже. Тогда бы дольше прожил. А так, увы. Попал не в тот момент, не в том месте.
То есть это не Ковид убил им несколько лет жизни, а "родился не в то время". Я понял.
А когда вы вдруг вальнете дедушку на пешеходном переходе (недайбог) , то прокатит "оказался не в то время не в том месте, потому не смог пожить дольше"?? "Если бы не я, то кто-то другой бы вальнул". Ну или просто " и так ему пора было" Или таки вина будет ваша?
Ромасик написав:неподвижная и туристически непривлекательна у нас Адесса
Вполне возможно, что одесситы менее всего катаются за границу. Им и так хорошо.
Но вопросы и я умею задавать. Так а почему Одесса не вымерла на общем фоне??
В Харькове жаловались на процесс вакцинации? Можно совместить приятное с полезным:
Современные проблемы требуют современных решений, — решили в горсовете Винницы и запустили акцию невиданной щедрости. Среди тех, кто привьется от ковида с 1 сентября и по 31 декабря, разыграют десятки телевизоров, велосипедов и суперприз — аааавтомобиль Toyota Corolla. Будет ли эта комплектация поддерживать 5G, пока неизвестно.
Ромасик написав:Надо было родиться на 4 года раньше или на 4 позже. Тогда бы дольше прожил. А так, увы. Попал не в тот момент, не в том месте.
То есть это не Ковид убил им несколько лет жизни, а "родился не в то время". Я понял.
А когда вы вдруг вальнете дедушку на пешеходном переходе (недайбог) , то прокатит "оказался не в то время не в том месте, потому не смог пожить дольше"?? "Если бы не я, то кто-то другой бы вальнул". Ну или просто " и так ему пора было" Или таки вина будет ваша?
Ромасик написав:неподвижная и туристически непривлекательна у нас Адесса
Вполне возможно, что одесситы менее всего катаются за границу. Им и так хорошо.
Но вопросы и я умею задавать. Так а почему Одесса не вымерла на общем фоне??
не надо путать естественный отбор с человеческим фактором Об Одессе Вкладчик отвечал, но цензура быстро зачистила.
Ромасик написав:не надо путать естественный отбор с человеческим фактором
Непринятие необходимых мер по спасению - это естественный отбор?? В случае наводнения (прорыва дамбы и т д ) не принятие мер по спасению людей - это естественный отбор, или человеческий фактор?? Вирус (вполне м.б. даже и рукотворный) , который гуляет по миру, он должен выкосить по принципу естественного отбора, или необходимо предпринимать меры?? С чумой тоже так можно? Или "то другое"?
Ромасик написав:Об Одессе Вкладчик отвечал, но цензура быстро зачистила
За цензуру надо сказать спасибо одному униженному в детстве, это он на "жалоба" тычет на все сообщения. То, что вкладчик отвечал, я не видел, а ваша версия с Одессой какая??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 сер, 2021 23:20, всього редагувалось 1 раз.