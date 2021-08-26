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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3550355135523553 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78 Мені вже зробили щеплення 46% 36 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 9 Ще в роздумах 13% 10 Всього голосів : 78 Додано: Чет 26 сер, 2021 23:28



Французы вновь бойкотируют ковид сертификаты (Green pass)



Французские граждане массово участвуют в челлендже, питаясь принесенной с собой едой перед полупустыми барами и ресторанами, предназначенными только для вакцинированных.



Видео:

https://t.me/ru2ch_news/20111 Видео: Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15191 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8249 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 сер, 2021 23:56 change_pm написав: ...

В ресторан мене не пускають, бо в нас є така аплікуха, як в Британії, яка показує чи вакциновани ти чи ні, і чи здоровий, чи хворий і т.п.

.....

- Я вже перехворів.

..... ...В ресторан мене не пускають, бо в нас є така аплікуха, як в Британії, яка показує чи вакциновани ти чи ні, і чи здоровий, чи хворий і т.п...........

Этого недостаточно? Этого недостаточно? ЛАД 2 Повідомлень: 19303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4814 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 сер, 2021 00:03 roberto dark написав: Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.



"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"



https://www.9tv.co.il/item/33514 Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих -

Там почему-то не хватает группы "не переболевшие и невакцинированные".

Ну и всё же лучшим вариантом оказалось "болезнь + вакцина". Там почему-то не хватает группы "не переболевшие и невакцинированные".Ну и всё же лучшим вариантом оказалось "болезнь + вакцина". ЛАД 2 Повідомлень: 19303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4814 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 сер, 2021 01:19 fler написав: ......

Два центри масової вакцинації закриють цими вихідними у Харкові...

На Харківщині відкриватимуть нові центри масової вакцинації, але де саме та коли невідомо.

https://suspilne.media/158670-u-harkovi ... akcinacii/



Концерт - закриття центрів вакцинації - локдаун з 1 листопада

Все логічно, правда ......Два центри масової вакцинації закриють цими вихідними у Харкові...На Харківщині відкриватимуть нові центри масової вакцинації, але де саме та коли невідомо.Концерт - закриття центрів вакцинації - локдаун з 1 листопадаВсе логічно, правда

Вот зачем так нагло врать?

По Вашей ссылке:

Два центри масової вакцинації у Харкові змінять адреси через закінчення строку оренди приміщень.

Я уж не говорю о том, что, возможно, они и не нужны.

Описывал работу одного такого ЦМВ. При нормальной организации (без "вільних місць немає" в хелси) он мог бы обслуживать в 1,5-2 раза больше людей за день. И работает он ежедневно с 9 до 17.30. В отличие от переселяемых ЦМВ, работающих только в субботу-воскресенье.

Статья вообще несколько сомнительная.

На Харківщині працюють 23 центри масової вакцинації.

Не знаю, где у нас есть 23 ЦМП. Во всяком случае, на сайте хелси показывает всего 10 (вместе с двумя переселяемыми). Возможно, есть ещё где-нибудь в Чугуеве, Люботине и др. райцентрах, но сомневаюсь, что там найдётся ещё 13. А если есть, то почему их нет в хелси?



П.С. Тільки я помітила, що з 19 серпня щоденно більше отримують другу дозу, ніж першу, і розрив зростає. Напр., за останню добу -их місць немає 44218 (1 доза) проти 118192 (2 доза). Випадковість чи добровольці закінчуються

Может, и так.

А, возможно, заканчиваются ется вакцина. Делают тем, кто получил первую дозу и на которых заранее зарезервирована вторая. На новых, возможно, осталось мало. Вот зачем так нагло врать?По Вашей ссылке:Я уж не говорю о том, что, возможно, они и не нужны.Описывал работу одного такого ЦМВ. При нормальной организации (без "вільних місць немає" в хелси) он мог бы обслуживать в 1,5-2 раза больше людей за день. И работает он ежедневно с 9 до 17.30. В отличие от переселяемых ЦМВ, работающих только в субботу-воскресенье.Статья вообще несколько сомнительная.Не знаю, где у нас есть 23 ЦМП. Во всяком случае, на сайте хелси показывает всего 10 (вместе с двумя переселяемыми). Возможно, есть ещё где-нибудь в Чугуеве, Люботине и др. райцентрах, но сомневаюсь, что там найдётся ещё 13. А если есть, то почему их нет в хелси?Может, и так.А, возможно, заканчиваются ется вакцина. Делают тем, кто получил первую дозу и на которых заранее зарезервирована вторая. На новых, возможно, осталось мало. ЛАД 2 Повідомлень: 19303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4814 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 сер, 2021 01:29 Ромасик написав: fler написав: Хотаб не признает других причин смертности - все только от ковида, даже если ковидом не болели Хотаб не признает других причин смертности - все только от ковида, даже если ковидом не болели

я вот вспоминаю, год назад в Украине некоторые ковидчики выбрасывались с окон. Так вот, в какую категорию они вошли?)

1) умер непосредственно от ковида

2) ковид не был причиной смерти, но подтолкнул к суециду

3) избыточная смертность я вот вспоминаю, год назад в Украине некоторые ковидчики выбрасывались с окон. Так вот, в какую категорию они вошли?)1) умер непосредственно от ковида2) ковид не был причиной смерти, но подтолкнул к суециду3) избыточная смертность

Ромасик, Вы желтеете на глазах.

1. Можно ссылку на "выбрасывающихся с окон"?

2. Сколько их было? Тысяч 30? 40?

Суецид - суицид.

"с окон" - из окон.



P.s. Заодно вопрос по Вашему посту

1. Желательно указать ссылку на данные по смертности в РФ.

2. Что означают 2 цифры за каждый год? , Вы желтеете на глазах.1. Можно ссылку на "выбрасывающихся с окон"?2. Сколько их было? Тысяч 30? 40?Суцид - суцид."с окон" - из окон.P.s. Заодно вопрос по Вашему посту viewtopic.php?p=5286484#p5286484 1. Желательно указать ссылку на данные по смертности в РФ.2. Что означают 2 цифры за каждый год? ЛАД 2 Повідомлень: 19303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4814 раз. Подякували: 4458 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3550355135523553 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 26 сер, 2021 10:35