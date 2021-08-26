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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3550355135523553

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 78
Мені вже зробили щеплення
46%
36
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
9
Ще в роздумах
13%
10
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:28

Зображення

Французы вновь бойкотируют ковид сертификаты (Green pass)

Французские граждане массово участвуют в челлендже, питаясь принесенной с собой едой перед полупустыми барами и ресторанами, предназначенными только для вакцинированных.


Видео:
https://t.me/ru2ch_news/20111
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:56

  change_pm написав:...
В ресторан мене не пускають, бо в нас є така аплікуха, як в Британії, яка показує чи вакциновани ти чи ні, і чи здоровий, чи хворий і т.п.
.....
- Я вже перехворів.
.....

Этого недостаточно?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 00:03

  roberto dark написав:Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.

"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"

https://www.9tv.co.il/item/33514

Там почему-то не хватает группы "не переболевшие и невакцинированные".
Ну и всё же лучшим вариантом оказалось "болезнь + вакцина".
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 01:19

  fler написав:......
Два центри масової вакцинації закриють цими вихідними у Харкові...
На Харківщині відкриватимуть нові центри масової вакцинації, але де саме та коли невідомо.
https://suspilne.media/158670-u-harkovi ... akcinacii/

Концерт - закриття центрів вакцинації - локдаун з 1 листопада :roll:
Все логічно, правда :roll:

Вот зачем так нагло врать?
По Вашей ссылке:
Два центри масової вакцинації у Харкові змінять адреси через закінчення строку оренди приміщень.

Я уж не говорю о том, что, возможно, они и не нужны.
Описывал работу одного такого ЦМВ. При нормальной организации (без "вільних місць немає" в хелси) он мог бы обслуживать в 1,5-2 раза больше людей за день. И работает он ежедневно с 9 до 17.30. В отличие от переселяемых ЦМВ, работающих только в субботу-воскресенье.
Статья вообще несколько сомнительная.
На Харківщині працюють 23 центри масової вакцинації.

Не знаю, где у нас есть 23 ЦМП. Во всяком случае, на сайте хелси показывает всего 10 (вместе с двумя переселяемыми). Возможно, есть ещё где-нибудь в Чугуеве, Люботине и др. райцентрах, но сомневаюсь, что там найдётся ещё 13. А если есть, то почему их нет в хелси?

П.С. Тільки я помітила, що з 19 серпня щоденно більше отримують другу дозу, ніж першу, і розрив зростає. Напр., за останню добу -их місць немає 44218 (1 доза) проти 118192 (2 доза). Випадковість чи добровольці закінчуються :wink:

Может, и так.
А, возможно, заканчиваются ется вакцина. Делают тем, кто получил первую дозу и на которых заранее зарезервирована вторая. На новых, возможно, осталось мало.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 01:29

  Ромасик написав:
  fler написав:Хотаб не признает других причин смертности - все только от ковида, даже если ковидом не болели :wink:

я вот вспоминаю, год назад в Украине некоторые ковидчики выбрасывались с окон. Так вот, в какую категорию они вошли?)
1) умер непосредственно от ковида
2) ковид не был причиной смерти, но подтолкнул к суециду
3) избыточная смертность

Ромасик, Вы желтеете на глазах.
1. Можно ссылку на "выбрасывающихся с окон"?
2. Сколько их было? Тысяч 30? 40? :)
Суецид - суицид.
"с окон" - из окон.

P.s. Заодно вопрос по Вашему посту viewtopic.php?p=5286484#p5286484.
1. Желательно указать ссылку на данные по смертности в РФ.
2. Что означают 2 цифры за каждый год?
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