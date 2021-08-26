roberto dark написав:Похоже израильские ученые дали ответ на вопрос, который последнее время тревожил умы многих - Те, кто перенес "ковид" и затем получил одну дозу вакцины, оказались защищены гораздо лучше. Эта группа показала самое маленькое число повторно заболевших, а те, кто все же подхватил "ковид", перенесли болезнь легко или совсем без симптомов.
"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от заболевания, вызванного дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной "Файзер"
Концерт - закриття центрів вакцинації - локдаун з 1 листопада Все логічно, правда
Вот зачем так нагло врать? По Вашей ссылке:
Два центри масової вакцинації у Харкові змінять адреси через закінчення строку оренди приміщень.
Я уж не говорю о том, что, возможно, они и не нужны. Описывал работу одного такого ЦМВ. При нормальной организации (без "вільних місць немає" в хелси) он мог бы обслуживать в 1,5-2 раза больше людей за день. И работает он ежедневно с 9 до 17.30. В отличие от переселяемых ЦМВ, работающих только в субботу-воскресенье. Статья вообще несколько сомнительная.
На Харківщині працюють 23 центри масової вакцинації.
Не знаю, где у нас есть 23 ЦМП. Во всяком случае, на сайте хелси показывает всего 10 (вместе с двумя переселяемыми). Возможно, есть ещё где-нибудь в Чугуеве, Люботине и др. райцентрах, но сомневаюсь, что там найдётся ещё 13. А если есть, то почему их нет в хелси?
П.С. Тільки я помітила, що з 19 серпня щоденно більше отримують другу дозу, ніж першу, і розрив зростає. Напр., за останню добу -их місць немає 44218 (1 доза) проти 118192 (2 доза). Випадковість чи добровольці закінчуються
Может, и так. А, возможно, заканчиваются ется вакцина. Делают тем, кто получил первую дозу и на которых заранее зарезервирована вторая. На новых, возможно, осталось мало.
fler написав:Хотаб не признает других причин смертности - все только от ковида, даже если ковидом не болели
я вот вспоминаю, год назад в Украине некоторые ковидчики выбрасывались с окон. Так вот, в какую категорию они вошли?) 1) умер непосредственно от ковида 2) ковид не был причиной смерти, но подтолкнул к суециду 3) избыточная смертность
Ромасик, Вы желтеете на глазах. 1. Можно ссылку на "выбрасывающихся с окон"? 2. Сколько их было? Тысяч 30? 40? Суецид - суицид. "с окон" - из окон.
P.s. Заодно вопрос по Вашему посту viewtopic.php?p=5286484#p5286484. 1. Желательно указать ссылку на данные по смертности в РФ. 2. Что означают 2 цифры за каждый год?